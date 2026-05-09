Trong mùa điện thoại gập năm nay, phần lớn sự chú ý của giới công nghệ đang tập trung vào bộ đôi Galaxy Z Fold 8 và đặc biệt là phiên bản Galaxy Z Fold 8 Wide – mẫu máy được đồn đoán sẽ mang thiết kế gần giống chiếc “iPhone Ultra” mà Apple từ lâu vẫn chưa ra mắt. Trong khi đó, Galaxy Z Flip 8 gần như lép vế hoàn toàn trên truyền thông, dù đây có thể mới là sản phẩm sở hữu tiềm năng thương mại lớn hơn nhiều người nghĩ.

Nếp gấp trên Z Flip 8 có thể sẽ biến mất... mặc dù những hình ảnh rò rỉ này rõ ràng vẫn còn nếp gấp đó. Ảnh: MyMobiles

Samsung được cho là sẽ tiếp tục trình làng ba thiết bị gập mới trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, khác với năm ngoái khi Galaxy Z Flip 7 FE gây thất vọng vì quảng bá yếu, phân phối hạn chế và trải nghiệm chưa đủ thuyết phục, năm nay hãng Hàn Quốc dường như đang đặt cược mạnh hơn vào phân khúc cao cấp với Fold 8 Wide. Chính điều đó vô tình khiến Galaxy Z Flip 8 bị xem như “nhân vật phụ” trong đại gia đình điện thoại gập của Samsung.

Tuy nhiên, đánh giá thấp chiếc máy này có thể là một sai lầm.

Galaxy Z Flip 8 vẫn rất đáng chờ

Nếu nhìn vào doanh số của Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 trước đây, khả năng cao Z Flip 8 sẽ không vượt qua dòng Fold về độ nổi tiếng hay doanh thu. Các tin đồn gần đây về kế hoạch sản xuất của Samsung cũng cho thấy hãng đặt nhiều kỳ vọng hơn vào dòng Fold năm nay.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa Galaxy Z Flip 8 là sản phẩm tầm thường.

Thị trường smartphone vốn không chỉ xoay quanh những mẫu “Ultra” đắt đỏ nhất. Cũng giống như việc người dùng vẫn quan tâm đến iPhone bản tiêu chuẩn hay Galaxy S26 thường bên cạnh các phiên bản Ultra, Z Flip 8 hoàn toàn có thể hấp dẫn một nhóm khách hàng rất lớn, đặc biệt là những người muốn trải nghiệm điện thoại gập nhưng không đủ ngân sách cho dòng Fold.

Thiết kế gập vỏ sò vẫn có lợi thế riêng: nhỏ gọn hơn, dễ mang theo hơn và mang tính thời trang cao hơn kiểu gập như cuốn sách của dòng Fold. Đó là lý do Motorola Razr hay Galaxy Z Flip luôn có tệp khách hàng trung thành, bất chấp cấu hình đôi khi không quá vượt trội.

Nhiều tin đồn gần đây cho thấy Galaxy Z Flip 8 sẽ không thay đổi quá mạnh so với Z Flip 7. Nhưng điều đó chưa chắc là vấn đề tiêu cực.

Năm ngoái, Galaxy Z Flip 7 đã có bước tiến đáng kể với màn hình lớn hơn, thiết kế mỏng hơn và thời lượng pin cải thiện rõ rệt. Vì vậy, Samsung có lẽ không cần tiếp tục “đại tu” toàn diện trong năm nay.

Theo các thông tin rò rỉ, pin, tốc độ sạc, màn hình và camera của Z Flip 8 gần như sẽ giữ nguyên. Thay vào đó, Samsung được cho là tập trung vào việc tinh chỉnh trải nghiệm tổng thể, giảm nếp gấp màn hình, giảm trọng lượng và làm thân máy mỏng hơn khi gập lại.

Nếu thực hiện tốt những cải tiến đó mà vẫn duy trì giá bán cũ, Galaxy Z Flip 8 hoàn toàn có thể trở thành mẫu điện thoại gập cân bằng nhất của Samsung từ trước đến nay.

Thực tế, thị trường smartphone hiện tại cũng đang bước vào giai đoạn “nâng cấp tinh chỉnh” thay vì tạo ra các cuộc cách mạng hàng năm. Apple hay Samsung đều ưu tiên tối ưu trải nghiệm, pin và độ bền hơn là chạy đua thay đổi thiết kế liên tục.

Samsung có thể tạo bất ngờ lớn về giá bán

Một trong những yếu tố khiến Galaxy Z Flip 8 trở nên đáng chú ý nằm ở khả năng Samsung giữ nguyên mức giá khởi điểm.

Galaxy Z Flip 8 trông khá quen thuộc, nhưng điều đó không hẳn là một điều xấu. Ảnh: MyMobiles

Theo nhiều nguồn tin, phiên bản cơ bản của Galaxy Z Flip 8 tại Mỹ có thể vẫn giữ mức 1.099 USD giống thế hệ trước. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là bước đi cực kỳ quan trọng trong bối cảnh smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ.

Samsung từng áp dụng chiến lược tương tự với Galaxy S26 Ultra. Dù các phiên bản dung lượng cao bị tăng giá, model tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên mức giá khởi điểm so với Galaxy S25 Ultra. Không lâu sau khi lên kệ, thiết bị còn liên tục được giảm giá mạnh để kích cầu.

Chiến lược đó hoàn toàn có thể lặp lại với Z Flip 8. Samsung có thể chỉ tăng giá đối với phiên bản 512GB hoặc thậm chí tung ra thêm bản 1TB cao cấp hơn, trong khi vẫn duy trì mức giá “dễ tiếp cận” cho cấu hình tiêu chuẩn.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Motorola cũng đang tăng giá dòng Razr 2026. Nếu Samsung giữ nguyên giá cho Z Flip 8, hãng sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn trước đối thủ Mỹ.

Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố cực kỳ quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của thiết bị: bộ xử lý.

Nhiều người dùng đang lo ngại Samsung sẽ tiếp tục trang bị chip Exynos cho Galaxy Z Flip 8 thay vì sử dụng Snapdragon cao cấp của Qualcomm. Đây là điều từng gây tranh cãi trên các thế hệ trước khi hiệu năng và khả năng tiết kiệm pin của Exynos thường bị đánh giá thấp hơn Snapdragon.

Nếu Samsung thực sự muốn đưa dòng Flip trở thành sản phẩm phổ thông toàn cầu, hãng cần trang bị cho Z Flip 8 con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 giống như Galaxy Z Fold 8.

Ở mức giá hơn 1.100 USD, người dùng có quyền kỳ vọng hiệu năng mạnh nhất thị trường. Dù Samsung đã cải thiện đáng kể dòng chip Exynos trong nhiều năm qua, khoảng cách với Snapdragon vẫn còn tồn tại, đặc biệt trong các tác vụ nặng và khả năng tối ưu nhiệt độ.

Nếu cố tình “kìm sức mạnh” của Galaxy Z Flip 8 để bảo vệ doanh số cho dòng Fold, Samsung có thể tự làm giảm sức hấp dẫn của chính sản phẩm mình.

(Theo PhoneArena, Mashable)