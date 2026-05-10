Theo nhiều nguồn tin rò rỉ mới nhất, mẫu iPhone 20 Pro không chỉ mang thiết kế kính cong toàn diện mà còn có thể lần đầu tiên trang bị hệ thống nút bấm thể rắn (solid-state buttons) tích hợp phản hồi rung xúc giác ở cạnh bên.

iPhone 20 Pro không chỉ mang thiết kế kính cong toàn diện mà còn có thể lần đầu tiên trang bị hệ thống nút bấm thể rắn.

Thông tin được chia sẻ bởi tài khoản rò rỉ nổi tiếng Instant Digital trên mạng xã hội Weibo. Dù phần lớn các dự đoán vẫn mang tính suy đoán, nhưng chi tiết về hệ thống nút bấm mới đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ bởi đây là công nghệ Apple đã theo đuổi trong nhiều năm nhưng chưa thể thương mại hóa.

Theo Instant Digital, Apple hiện vẫn đang thử nghiệm nút bấm thể rắn trong nhiều điều kiện khác nhau nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định. Các bài kiểm tra bao gồm thao tác khi đeo găng tay, sử dụng với tay ướt, trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt hoặc khi thiết bị được đặt bên trong ốp lưng.

Khác với nút cơ học truyền thống, nút thể rắn không có bộ phận chuyển động vật lý. Thay vào đó, hệ thống sẽ cảm nhận lực nhấn thông qua cảm biến áp suất kết hợp phản hồi rung haptic để tạo cảm giác giống như đang nhấn nút thật. Công nghệ này tương tự cách trackpad Force Touch trên MacBook hoạt động trong nhiều năm qua.

Nguồn tin cho biết Apple còn phát triển một con chip siêu tiết kiệm điện nhằm giúp các nút này nhận biết thao tác ngay cả khi iPhone đã tắt nguồn. Điều này đồng nghĩa người dùng vẫn có thể kích hoạt một số chức năng cơ bản mà không cần nút vật lý truyền thống.

Điểm nhấn lớn nhất của iPhone 2027

Những tin đồn về iPhone “toàn kính” thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng phiên bản kỷ niệm 20 năm được cho là thời điểm Apple hiện thực hóa ý tưởng này.

Nếu thiết bị sử dụng nút thể rắn, Apple sẽ loại bỏ gần như hoàn toàn các chi tiết nhô ra khỏi khung máy, tạo nên thiết kế liền mạch và tối giản hơn.

Đây được xem là bước tiến lớn về mặt thẩm mỹ cũng như độ bền. Khi không còn khe hở cơ học cho nút bấm, thiết bị sẽ cải thiện khả năng chống nước và giảm hao mòn linh kiện theo thời gian.

Trước đây, Apple từng được cho là sẽ đưa nút thể rắn lên iPhone 15 Pro vào năm 2023. Khi đó, nhiều báo cáo cho biết hãng đã phát triển bộ điều khiển năng lượng thấp dành riêng cho hệ thống này. Tuy nhiên cuối cùng Apple đã hủy kế hoạch trước khi sản phẩm ra mắt, có thể do các vấn đề liên quan đến độ ổn định và trải nghiệm người dùng.

Vì vậy, nếu công nghệ này thực sự xuất hiện trên chiếc iPhone 20 năm tuổi, đó sẽ là kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều thế hệ sản phẩm.

Không chỉ có nút bấm mới, mẫu iPhone đặc biệt còn được cho là sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tạo ra màn hình hoàn toàn liền, không còn “tai thỏ” hay Dynamic Island.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple đang thử nghiệm hệ thống Face ID đặt dưới màn hình bằng công nghệ hồng ngoại ẩn phía dưới tấm nền. Camera selfie phía trước cũng sẽ được tích hợp dưới màn hình thay vì khoét lỗ như hiện nay.

Nếu thành công, toàn bộ mặt trước iPhone sẽ chỉ còn là một tấm kính hiển thị liên tục, mang lại trải nghiệm thị giác gần như không viền hoàn toàn.

Thậm chí, Instant Digital còn cho rằng Apple có thể tích hợp hệ thống loa phát âm thanh dưới màn hình, qua đó loại bỏ luôn khe loa thoại ở cạnh trên. Điều này đồng nghĩa mặt trước của máy gần như không còn bất kỳ chi tiết cắt xẻ nào.

Màn hình OLED thế hệ mới và pin dung lượng lớn hơn

Về công nghệ hiển thị, nguồn tin cho biết Apple có thể trang bị màn hình OLED hai lớp tương tự dòng iPad Pro mới. Công nghệ này giúp tăng độ sáng, cải thiện độ bền và tối ưu khả năng tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, một số leaker khác lại cho rằng Apple đang hợp tác với Samsung để sử dụng tấm nền OLED “four-micro-curve”, tức loại màn hình cong siêu nhẹ ở cả bốn cạnh. Đây có thể là nền tảng cho thiết kế kính cong tràn viền mà Apple đang hướng tới.

Về pin, iPhone 20 Pro được dự đoán sẽ sở hữu dung lượng khoảng 6.000mAh, mức rất cao so với tiêu chuẩn hiện nay của Apple.

Một chi tiết đáng chú ý khác là lớp kính bảo vệ mới mang tên tạm gọi “Ceramic Shield Ultra”. Chính Instant Digital cũng thừa nhận đây chưa phải tên chính thức, nhưng khẳng định lớp kính này đủ cứng để không bị trầy khi bỏ chung với chìa khóa trong túi quần.

Apple nhiều năm qua liên tục nâng cấp lớp kính bảo vệ trên iPhone nhằm cải thiện độ bền và khả năng chống va đập. Vì vậy, dự đoán về một thế hệ Ceramic Shield mới thực tế không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phần lớn thông tin hiện nay vẫn nên được tiếp nhận một cách thận trọng. Các tài khoản rò rỉ trên Weibo vốn có lịch sử dự đoán không hoàn toàn chính xác, đặc biệt khi nhiều nội dung chỉ là tổng hợp từ các tin đồn cũ mà không có bằng chứng xác thực.

Dẫu vậy, việc Apple chuẩn bị cho một mẫu iPhone đặc biệt nhân dịp 20 năm là điều gần như chắc chắn. Và nếu những công nghệ kể trên trở thành hiện thực, chiếc iPhone năm 2027 có thể sẽ đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất của dòng smartphone này kể từ thời điểm iPhone X ra mắt gần một thập kỷ trước.

(Theo AppleInsider, MacRumors)