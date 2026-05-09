Theo thông tin từ tờ The Wall Street Journal, Intel sẽ đóng vai trò tương tự như TSMC hiện nay: sản xuất chip dựa trên thiết kế do Apple phát triển.

Apple quay lại hợp tác với Intel gây bất ngờ lớn đối với giới công nghệ. Ảnh: MacRumors

Động thái này được xem là bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn, bởi nhiều năm qua Apple gần như phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, để cung cấp các bộ vi xử lý cho iPhone, iPad và Mac.

Các tin đồn trước đó cho biết Intel có thể đảm nhận việc sản xuất một số dòng chip cấp thấp hơn của Apple, bao gồm phiên bản M-series cơ bản được sử dụng trên một số mẫu iPad và Mac giá rẻ.

Dù chưa phải các bộ vi xử lý cao cấp nhất, việc Apple cân nhắc Intel vẫn cho thấy hãng đang muốn mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác sản xuất bán dẫn của mình.

Trước khi Apple chuyển sang dòng chip Apple Silicon tự thiết kế, Intel từng là đối tác chiến lược cung cấp bộ xử lý cho máy Mac trong suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, mối quan hệ này dần rạn nứt do Intel liên tục gặp khó khăn trong việc phát triển chip mới đúng tiến độ.

Những lần trì hoãn ra mắt vi xử lý của Intel từng khiến Apple gặp không ít trở ngại trong việc nâng cấp dòng MacBook và iMac.

Điều đó cuối cùng đã thúc đẩy Apple tự phát triển chip dựa trên kiến trúc Arm, mở đầu bằng chip M1 vào năm 2020.

Việc tự thiết kế chip và giao cho TSMC sản xuất đã giúp Apple kiểm soát tốt hơn chu kỳ nâng cấp sản phẩm, đồng thời đạt được bước tiến lớn về hiệu năng lẫn tiết kiệm điện năng.

Các dòng chip M-series nhanh chóng trở thành điểm sáng của Mac, giúp Apple tạo khoảng cách đáng kể với nhiều máy tính Windows dùng chip Intel truyền thống.

Chính vì vậy, thông tin Apple quay lại hợp tác với Intel gây bất ngờ lớn đối với giới công nghệ. Đây được xem là mối quan hệ “vừa hợp tác vừa cạnh tranh”, khi Apple từng rời bỏ Intel để xây dựng hệ sinh thái chip riêng, còn Intel nay lại muốn trở thành nhà sản xuất cho chính các bộ vi xử lý do Apple thiết kế.

Một trong những lý do khiến Apple bắt đầu cân nhắc Intel là sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược của hãng chip Mỹ này.

Sau khi thay CEO Pat Gelsinger bằng Lip-Bu Tan vào năm ngoái, Intel đã đẩy mạnh kế hoạch tái thiết mảng sản xuất chip theo hợp đồng.

Lip-Bu Tan hiện tập trung vào tiến trình sản xuất tiên tiến mang tên 14A, dự kiến đi vào sản xuất hàng loạt vào năm 2028. Đây là công nghệ sản xuất chip ở mức 1,4nm, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các tiến trình hiện đại nhất của TSMC và Samsung.

Bên cạnh đó, Intel cũng đang phát triển chip trên tiến trình 18A, tương đương 1,8nm, cùng nhiều dây chuyền công nghệ cũ hơn. Công ty hiện tích cực tìm kiếm khách hàng lớn để tận dụng năng lực sản xuất của mình và Apple rõ ràng là cái tên hấp dẫn nhất.

Trong nhiều năm, Intel bị đánh giá chậm chân so với TSMC và Samsung trong cuộc đua công nghệ bán dẫn.

Nhưng với sự thay đổi ban lãnh đạo cùng chiến lược tập trung vào dịch vụ sản xuất chip cho bên thứ ba, Intel đang cố gắng lấy lại vị thế từng có trong ngành.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy thỏa thuận này là nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple.

Hiện tại, TSMC là đơn vị duy nhất sản xuất chip Apple Silicon. Điều này giúp Apple đảm bảo chất lượng và hiệu năng đồng nhất, nhưng cũng khiến hãng đối mặt với nhiều rủi ro nếu năng lực sản xuất của TSMC gặp vấn đề.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây, CEO Tim Cook cho biết dòng iPhone 17 đã bị hạn chế nguồn cung trong quý vừa qua vì Apple không thể nhận đủ chip A19 và A19 Pro từ TSMC.

Đây là dấu hiệu cho thấy ngay cả Apple, khách hàng lớn nhất của TSMC, cũng đang chịu áp lực về năng lực sản xuất.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. TSMC hiện không chỉ sản xuất chip cho Apple mà còn cho hàng loạt công ty AI lớn như Nvidia.

Nhu cầu khổng lồ đối với máy chủ AI và GPU cao cấp đã khiến công suất của TSMC bị dồn mạnh sang các sản phẩm phục vụ trung tâm dữ liệu.

Điều này vô tình làm giảm khả năng ưu tiên dành cho các thiết bị tiêu dùng như iPhone hay Mac. Trong bối cảnh đó, Apple cần thêm một đối tác đủ lớn để chia sẻ gánh nặng sản xuất và đảm bảo nguồn cung ổn định cho tương lai.

(Theo The Wall Street Journal, CNBC)