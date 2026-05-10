Thật khó để phủ nhận rằng đã rất lâu rồi Sony không còn là một thế lực thực sự trên thị trường smartphone.

Với nhiều người yêu công nghệ lâu năm, đặc biệt là thế hệ từng gắn bó với thời kỳ Sony Ericsson, cái tên Xperia từng đại diện cho sự sáng tạo táo bạo và khác biệt.

Những thiết bị như Sony Xperia Arc S từng mang đến cảm giác tương lai mà ít mẫu điện thoại Android nào khi đó có thể sánh được.

Sony Xperia 1 VIII khó có thể thành công. Ảnh: My Mobiles

Nhưng ở thời điểm hiện tại, dòng Xperia lại giống như một “nạn nhân” của chính triết lý phát triển đầy mâu thuẫn của Sony. Hãng liên tục đưa ra những ý tưởng thú vị, nhưng khả năng triển khai lại thiếu thuyết phục, trong khi mức giá luôn bị đẩy lên quá cao so với phần còn lại của thị trường.

Dù vậy, Sony vẫn chưa từ bỏ cuộc chơi flagship. Theo các tin tức mới nhất, Xperia 1 VIII gần như chắc chắn sẽ được ra mắt toàn cầu.

Đây là tín hiệu đáng mừng với những người yêu thích Xperia, nhưng cũng đồng thời đặt ra một câu hỏi lớn: liệu chiếc điện thoại này có thực sự hợp lý trong bối cảnh hiện nay?

Câu trả lời có lẽ là “không”. Nhưng điều thú vị là sự tồn tại của nó vẫn rất đáng giá.

Một flagship tốt nhưng không thể dẫn đầu

Trong nhiều năm, điện thoại Xperia luôn nằm trong nhóm thiết bị có chất lượng phần cứng ổn định nhất thị trường. Sony sở hữu phong cách thiết kế đặc trưng gần như không thể nhầm lẫn, màn hình chất lượng cao và hiệu năng mạnh mẽ đúng chuẩn flagship.

Vấn đề nằm ở chỗ: Xperia chưa bao giờ thực sự trở thành chiếc điện thoại tốt nhất phân khúc.

Ngay cả những mẫu cao cấp như Xperia 1 series cũng thường chỉ đáp ứng “đủ” các tiêu chuẩn flagship hiện đại, thay vì tạo ra bước đột phá thực sự.

Thông số mạnh, camera tốt, màn hình đẹp, tất cả đều có, nhưng hiếm khi vượt trội hơn đối thủ theo cách khiến người dùng phải trầm trồ.

Không chỉ vậy, sự nhất quán của Sony đôi khi lại khiến dòng Xperia trở nên trì trệ. Qua nhiều thế hệ, hãng có cải tiến, nhưng cảm giác sử dụng tổng thể của Sony Xperia 1 VII vẫn không khác biệt quá lớn so với mẫu Sony Xperia 1 ra mắt từ năm 2019.

Trong khi các hãng Android khác liên tục thử nghiệm AI, thiết kế gập, pin silicon-carbon hay camera mạnh mẽ hơn, Sony vẫn đi theo con đường gần như bảo thủ tuyệt đối.

Giá bán quá cao có thể là “đòn chí mạng”

Một trong những vấn đề lớn nhất của Xperia luôn là giá bán. Theo các tin đồn gần đây, Xperia 1 VIII có thể trở thành một trong những smartphone dạng thanh đắt đỏ nhất thế giới.

Một danh sách sản phẩm xuất hiện trên Amazon Đức từng hé lộ mức giá lên tới 1.868,99 euro, tương đương khoảng 2.200 USD.

Nếu con số này chính xác, mẫu flagship mới của Sony thậm chí còn đắt hơn khoảng 400 euro so với iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra.

Đó là mức giá cực kỳ khó chấp nhận trong bối cảnh Sony không còn sức hút thương hiệu mạnh như trước, chưa kể hệ sinh thái smartphone của hãng cũng không còn đủ sức cạnh tranh với Apple hay Samsung.

Tệ hơn, Sony hiện còn thu hẹp phạm vi phân phối sản phẩm. Xperia 1 V là mẫu flagship cuối cùng được bán chính hãng tại thị trường Mỹ. Ngay cả ở nhiều quốc gia khác, việc tìm mua điện thoại Xperia cũng ngày càng khó khăn hơn.

Tất cả khiến tương lai của dòng Xperia trở nên cực kỳ mong manh.

Xperia vẫn trở nên đặc biệt?

Dù tồn tại nhiều hạn chế, Xperia vẫn là một trong số rất ít dòng smartphone còn giữ được bản sắc riêng.

Giắc cắm tai nghe 3.5mm từ Xperia 1 VII có thể sẽ quay trở lại. Ảnh: PhoneArena

Trong thời đại mà hầu hết điện thoại cao cấp đều giống nhau từ thiết kế cho tới trải nghiệm sử dụng, Sony vẫn kiên quyết duy trì những tính năng mà phần còn lại của ngành công nghiệp đã loại bỏ.

Điển hình nhất là giắc cắm tai nghe 3.5mm và khe cắm thẻ nhớ microSD. Hiện gần như không còn hãng smartphone lớn nào giữ lại hai tính năng này trên flagship, nhưng Sony vẫn trung thành với chúng. Theo các tin đồn, Xperia 1 VIII tiếp tục duy trì cả hai.

Với nhiều người dùng phổ thông, điều này có thể không quá quan trọng. Nhưng với cộng đồng yêu âm thanh, nhiếp ảnh hoặc những người thích lưu trữ dữ liệu lớn, đây vẫn là những giá trị rất thực tế.

Sony cũng được cho là sẽ nâng cấp hệ thống zoom quang học - công nghệ camera độc quyền từng giúp Xperia khác biệt với phần còn lại của thị trường.

Nếu hãng cải thiện tốt chất lượng ảnh, Xperia 1 VIII có thể trở thành chiếc điện thoại hấp dẫn hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Có thể Xperia 1 VIII sẽ không bán chạy. Thậm chí khả năng cao nó sẽ tiếp tục là một sản phẩm dành cho số ít người dùng đam mê công nghệ. Nhưng sự tồn tại của nó vẫn quan trọng.

Sony không chỉ là một thương hiệu smartphone lâu đời mà còn là một phần cốt lõi của ngành công nghiệp di động hiện đại. Cảm biến camera của Sony hiện xuất hiện trong phần lớn iPhone của Apple cũng như nhiều flagship Android hàng đầu thế giới.

Đó là lý do nhiều người vẫn hy vọng Sony sẽ nghiêm túc cải tổ dòng Xperia: một thiết kế táo bạo hơn, phần mềm tốt hơn, camera nhiều đột phá hơn và đặc biệt là mức giá hợp lý hơn.

Nếu làm được điều đó, Xperia hoàn toàn có cơ hội hồi sinh.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)