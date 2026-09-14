Tháng 9 và những tháng sau đó thường là thời điểm thích hợp hơn nhiều để mua iPhone so với giai đoạn đầu mùa hè. Sau khi Apple ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, người dùng không còn phải quá lo lắng về việc vừa mua máy đã xuất hiện thế hệ mới.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy. Ảnh: Appleinsider

Nếu đang cần một chiếc điện thoại ngay bây giờ, không có nhiều lý do để tiếp tục chờ thêm một chu kỳ nâng cấp hàng năm. Đặc biệt, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air đều được xem là những lựa chọn tương đối an toàn, bởi các phiên bản kế nhiệm của chúng dự kiến phải đến mùa xuân năm 2027 mới xuất hiện.

iPhone 17 vẫn là lựa chọn đáng tiền

Trong nhóm iPhone hiện tại, iPhone 17 vẫn nổi bật về khả năng cân bằng giữa giá bán và cấu hình. Máy sở hữu màn hình ProMotion 120Hz, chip A19, hệ thống camera kép 48MP và bộ nhớ trong 256GB với mức giá khởi điểm 899 USD tại Mỹ (tăng 100 USD so với trước thời điểm 18 Pro ra mắt).

Với những người không nhất thiết phải sở hữu mẫu iPhone cao cấp nhất, iPhone 17 vì thế vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Hiệu năng mạnh, màn hình tần số quét cao, camera độ phân giải lớn và dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn cao giúp thiết bị có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều năm.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max phù hợp hơn với những người ưu tiên camera, hiệu năng hoặc thời lượng pin tốt nhất. Đây là nhóm sản phẩm dành cho người dùng muốn trải nghiệm những công nghệ cao cấp nhất mà Apple đưa vào iPhone thế hệ mới.

iPhone 17. Ảnh: PhoneArena

Còn iPhone Duo hướng tới một nhóm khách hàng hoàn toàn khác: những người đặc biệt quan tâm đến thiết kế smartphone màn hình gập mới của Apple. Đây không đơn thuần là một bản nâng cấp cấu hình, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của Apple sang phân khúc điện thoại gập.

Nhưng có một lý do lớn để chờ đến năm 2027

Dù iPhone 18 Pro đã ra mắt, vẫn có một lý do đáng kể khiến người dùng có thể muốn trì hoãn việc nâng cấp: năm 2027 được đồn đoán sẽ chứng kiến một cuộc cải tổ lớn hơn nhiều đối với iPhone.

Apple được cho là đang chuẩn bị một mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm với thiết kế gần như toàn màn hình và phần khung máy bo cong. Thiết bị có thể được trang bị Face ID ẩn dưới màn hình, các nút bấm thể rắn, màn hình OLED mỏng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, pin lớn hơn cùng những cải tiến đáng kể về camera.

Nếu những thông tin này chính xác, iPhone năm 2027 có thể trở thành một trong những thế hệ đáng chú ý nhất trong lịch sử sản phẩm. So với những nâng cấp của năm 2026, thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm có khả năng tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn về cả thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng.

Điều này khiến quyết định mua iPhone vào thời điểm hiện tại trở nên phụ thuộc khá nhiều vào chiếc điện thoại mà người dùng đang sở hữu.

Nếu iPhone hiện tại vẫn hoạt động tốt, đáp ứng đủ nhu cầu và chưa có vấn đề đáng kể về pin hay hiệu năng, chờ đến năm 2027 có thể là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu điện thoại đã xuống cấp hoặc cần một thiết bị mới để phục vụ công việc, học tập và giải trí, việc mua iPhone ngay lúc này hoàn toàn có cơ sở.

Nếu ưu tiên giá rẻ, hãy chờ các đợt giảm giá lớn

Với người mua không quá quan tâm đến việc sở hữu iPhone ngay lập tức, thời điểm cũng có thể được lựa chọn dựa trên giá bán.

Sau mùa ra mắt iPhone mới, các hệ thống bán lẻ thường bắt đầu điều chỉnh giá những mẫu máy thế hệ trước. Người mua có thể tiếp tục chờ đến các đợt khuyến mại lớn như chương trình giảm giá tháng 10 của Amazon hoặc Black Friday để tìm mức giá hấp dẫn hơn.

Vì vậy, nếu mục tiêu chính là tiết kiệm chi phí, không nhất thiết phải mua ngay sau khi Apple công bố sản phẩm mới. Trong nhiều trường hợp, chờ thêm vài tuần hoặc vài tháng có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể.

Apple thường ra mắt iPhone mới vào thời điểm nào?

Apple duy trì một chu kỳ ra mắt iPhone tương đối ổn định, với các mẫu cao cấp thường xuất hiện vào tháng 9 hàng năm. Quy luật này đã được duy trì trong hơn một thập kỷ và chỉ có một số ngoại lệ hiếm hoi.

Tuy nhiên, Apple đang dần thay đổi cách phân bổ lịch ra mắt. Bắt đầu từ iPhone 16e vào đầu năm 2025, sau đó là iPhone 17e vào mùa xuân năm 2026, hãng tách các mẫu iPhone giá dễ tiếp cận hơn khỏi sự kiện ra mắt flagship tháng 9. Những sản phẩm này thường được công bố vào khoảng tháng 3.

Chiến lược này tiếp tục được đẩy xa hơn với dòng iPhone 18. Trong tháng 9/2026, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng iPhone Duo màn hình gập, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2 được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027.

Các mẫu iPhone cao cấp ra mắt tháng 9 thường đi kèm một sự kiện Apple riêng. Trong khi đó, những sản phẩm trình làng vào mùa xuân có nhiều khả năng được công bố thông qua thông cáo báo chí, dù Apple vẫn từng tổ chức các sự kiện riêng vào thời điểm này.

Nhìn chung, nếu cần iPhone ngay, đây là thời điểm tương đối an toàn để mua bởi chu kỳ ra mắt iPhone 18 đã bắt đầu. Nếu muốn sở hữu thiết kế đột phá hơn và iPhone hiện tại vẫn còn tốt, chờ đến năm 2027 có thể đáng giá. Còn nếu ưu tiên giá bán, những đợt giảm giá cuối năm có thể là cơ hội tốt hơn để xuống tiền.