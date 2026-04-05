Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp dòng iPhone Pro không còn tùy chọn màu đen - bản màu vốn được xem là “kinh điển”, buộc người mua phải chọn các tông màu nổi bật hơn.

Mô hình iPhone 18 Pro Max màu đỏ đậm. Ảnh: AppleInsider

Trước đó, Apple đã loại bỏ màu đen khỏi iPhone 17 Pro Max vào năm 2025, thay vào đó hãng giới thiệu màu Cosmic Orange mới bên cạnh các lựa chọn Silver và Deep Blue. Quyết định này từng khiến nhiều người bất ngờ, bởi màu đen luôn là lựa chọn an toàn, phù hợp với đa số người dùng và đặc biệt được giới doanh nhân ưa chuộng.

Giờ đây, nguồn tin rò rỉ Instant Digital trên Weibo tiếp tục “dội gáo nước lạnh” vào hy vọng màu đen sẽ quay trở lại trên iPhone 18 Pro Max trong năm 2026.

Theo leaker này, “có vẻ như màu đen của iPhone 18 Pro Max đã bị cắt bỏ một lần nữa”, đồng thời nhận xét rằng động thái này “khá khó chịu”. Dù cụm từ cuối có thể chỉ là lỗi dịch, nhưng nó phản ánh đúng tâm trạng của không ít người dùng yêu thích thiết kế tối giản, kín đáo.

Thực tế, nhiều người thích iPhone màu đen vì nó dễ phối với ốp lưng, ít lộ vết trầy xước và mang cảm giác cao cấp, chuyên nghiệp. Ngược lại, những màu sắc nổi bật như Cosmic Orange lại khó hòa vào môi trường công việc, khiến thiết bị trở nên quá “lộ diện”, điều mà không phải ai cũng mong muốn.

Những lựa chọn màu sắc vẫn còn là ẩn số

Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ chọn bảng màu nào cho iPhone 18 Pro Max. Một số tin đồn cho rằng hãng có thể bổ sung màu đỏ đậm mới, tạo cảm giác sang trọng và khác biệt. Ngoài ra, màu tím cũng được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng, tiếp nối xu hướng màu sắc độc đáo mà Apple từng áp dụng trên các thế hệ trước.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về bảng màu của iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, việc màu đen vắng mặt hai năm liên tiếp đang trở thành khả năng ngày càng cao. Nếu điều này xảy ra, Apple có thể đang muốn định hình lại nhận diện của dòng Pro, chuyển từ sự trung tính sang phong cách cá tính và nổi bật hơn.

Thông tin này cũng kéo theo một câu hỏi khác: Apple sẽ chọn màu sắc nào cho chiếc iPhone gập đầu tiên? Theo các tin đồn, thiết bị này, thường được gọi là iPhone Fold, có thể ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm nay.

Tuy nhiên, khác với dòng Pro, iPhone Fold có thể không lên kệ ngay lập tức. Một số nguồn tin cho biết sản phẩm gập có thể được mở bán muộn hơn vài tuần, thậm chí phải chờ đến tháng 11 hoặc tháng 12. Điều này tương tự cách Apple từng xử lý những thiết bị hoàn toàn mới khi cần thêm thời gian tối ưu sản xuất.

Nếu các tin đồn trở thành sự thật, Apple sẽ công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold trong sự kiện tháng 9. Hai mẫu iPhone 18 Pro dự kiến sẽ mở bán gần như ngay lập tức, trong khi iPhone Fold có thể khiến người dùng phải chờ đợi lâu hơn.

Chiến lược màu sắc: thay đổi nhỏ, tác động lớn

Việc loại bỏ màu đen có thể chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua hàng. Màu sắc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn thể hiện cá tính, phong cách và thậm chí là mục đích sử dụng của người dùng.

Nếu Apple tiếp tục đẩy mạnh các màu sắc táo bạo, hãng có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi và thích sự khác biệt. Tuy nhiên, điều này cũng có nguy cơ khiến một bộ phận người dùng trung thành, những người yêu thích sự tối giản, cảm thấy hụt hẫng.

Trong bối cảnh Apple ngày càng đa dạng hóa thiết kế và sản phẩm, chiến lược màu sắc có thể trở thành công cụ quan trọng để phân biệt các dòng máy. Nhưng liệu việc “khai tử” màu đen có phải là bước đi đúng đắn hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

(Theo AppleInsider, MacRumors)