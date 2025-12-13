Theo báo cáo từ SammyGuru, Galaxy Z Fold 8 hoàn toàn mới có thể là quân bài chiến lược mà “gã khổng lồ” Hàn Quốc chuẩn bị tung ra để đối đầu trực tiếp với chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Những hình ảnh mới xuất hiện cho thấy biến thể Fold 8 bí ẩn này mang hình dáng giống máy tính bảng hơn là kiểu màn hình vuông từng được đồn đoán trước đó.

Nếu rò rỉ là chính xác, Samsung có thể đang chuẩn bị một hướng đi khác biệt rõ rệt cho dòng Fold thế hệ tiếp theo.

Smartphone gập mới không giống Galaxy Z Fold 7

Dự kiến sang năm, bên cạnh các phiên bản kế nhiệm Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7, Samsung còn giới thiệu thêm một mẫu smartphone gập dạng “quyển sách” thứ hai với thân máy rộng hơn.

Trong một khảo sát gần đây, hãng đã đưa vào các hình dựng (render) của một thiết bị gập mang phong cách Galaxy Z Fold, nhưng thiết kế lại khác biệt rõ ràng so với Fold 7 hiện tại.

Một cuộc khảo sát của Samsung cho thấy hãng đang cân nhắc thiết kế mới cho Galaxy Z Fold 8. Ảnh nguồn: SammyGuru

Khi mở ra hoàn toàn, chiếc máy trong hình trông giống một chiếc tablet thu nhỏ hơn là smartphone gập truyền thống. Ở trạng thái gập lại, thiết bị này cũng không mang dáng dấp của một chiếc điện thoại thông thường như Fold 7, mà có thân hình bè ngang, thấp hơn về chiều cao.

Tổng thể thiết kế khiến nhiều người liên tưởng đến Google Pixel 10 Pro Fold hơn là các thế hệ Fold trước đây của Samsung.

Chiếc Fold 8 thế hệ thứ hai có thể có màn hình rộng hơn. Nguồn ảnh: SammyGuru

Đáng chú ý, trong khảo sát này Samsung không hề nhắc trực tiếp đến cái tên Galaxy Z Fold 8, cho thấy hãng có thể chỉ đang “thăm dò thị trường” và thu thập phản hồi người dùng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thế trận mới trước Apple, đối thủ trực diện của iPhone Fold

Theo tờ ET News của Hàn Quốc, Samsung có kế hoạch tung ra một mẫu Fold mới với thiết kế rộng hơn ngay trong năm tới. Thiết bị này được cho là sẽ thấp hơn theo chiều dọc nhưng dài hơn theo chiều ngang, nhằm mang lại trải nghiệm giống máy tính bảng hơn.

Các tin đồn trước đó cho biết model mới có thể sở hữu màn hình ngoài tỷ lệ 18:9, trong khi màn hình trong đạt tỷ lệ 18:18.

Để so sánh, Galaxy Z Fold 7 hiện tại sử dụng màn hình ngoài 21:9 và màn hình trong 20:18, khiến thân máy khá cao và hẹp khi gập.

Tuy nhiên, những hình ảnh xuất hiện trong khảo sát lần này không hoàn toàn trùng khớp với các rò rỉ nói trên, vốn nhấn mạnh vào một màn hình trong gần như vuông.

Dù vậy, điểm chung dễ nhận thấy là Samsung rõ ràng đang nghiêm túc thử nghiệm những ngôn ngữ thiết kế mới cho dòng Fold.

Phiên bản Galaxy Z Fold 8 thứ hai này được cho là câu trả lời trực tiếp của Samsung trước chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple. Theo nhiều nguồn tin, iPhone Fold có thể ra mắt vào cuối năm nay, đồng thời với dòng iPhone 18 Pro.

Hình ảnh rò rỉ trước đó về Galaxy Z Fold 8. Nguồn ảnh: Ice Universe

Chiếc iPhone gập được đồn đoán sẽ có thiết kế thấp và rộng, tương tự iPad mini, nhằm tối ưu trải nghiệm đọc, xem video và làm việc đa nhiệm.

Điều thú vị là các hình dựng vừa rò rỉ từ khảo sát của Samsung lại trông rất gần với triết lý đó, thậm chí giống iPad mini hơn cả mẫu máy từng được đồn đoán với màn hình vuông 18:18.

Nếu Apple thực sự chọn hướng thiết kế này, việc Samsung đi trước một bước với một Fold dáng rộng có thể giúp hãng giữ lợi thế tiên phong, đồng thời làm phong phú thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích smartphone gập.

Kỳ vọng gì ở Galaxy Z Fold 8 bản rộng?

Ở thời điểm hiện tại, rất khó để khẳng định Samsung sẽ chốt thiết kế nào cho Galaxy Z Fold 8 bản rộng, bởi các hình ảnh trong khảo sát không đồng nghĩa với một sản phẩm chắc chắn được thương mại hóa.

Tuy nhiên, có một điều tương đối rõ ràng là Samsung đang chuẩn bị nhiều hơn một lựa chọn Fold cho thế hệ tiếp theo.

Bên cạnh Fold 7 với thiết kế quen thuộc, hãng dường như muốn tung ra một model khác nhắm tới nhóm khách hàng chưa thực sự hài lòng với dáng máy cao, hẹp của các đời Fold trước.

Một thiết bị gập rộng hơn, giống tablet mini, có thể là lời giải cho nhu cầu giải trí và làm việc ngày càng tăng trên màn hình lớn, đồng thời tạo thế cân bằng trước sự xuất hiện của iPhone Fold.

Nếu những rò rỉ này trở thành sự thật, năm tới hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ của thị trường smartphone gập, với cuộc đối đầu trực diện giữa hai triết lý thiết kế đến từ Samsung và Apple.

(Theo PhoneArena, ET News, Macworld)