Trong thế giới smartphone, bộ vi xử lý luôn là “trái tim” quyết định sức mạnh của thiết bị. Và suốt nhiều năm qua, thị trường chip cao cấp gần như là sân chơi riêng của Qualcomm với dòng Snapdragon, trong khi Apple thống trị ở hệ sinh thái iPhone bằng chip A-series tự phát triển.

Dimensity 9500 được giới thiệu vào năm ngoái. Ảnh: MediaTek

Tuy nhiên, cục diện này có thể sắp thay đổi. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ mới nhất, hãng bán dẫn MediaTek đang phát triển một con chip cực kỳ tham vọng mang tên Dimensity 9600.

Bộ xử lý này được cho là đủ sức cạnh tranh trực tiếp, thậm chí vượt qua cả Snapdragon thế hệ mới của Qualcomm, lẫn chip Apple A-series trên các mẫu iPhone cao cấp tương lai.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, siêu chip Dimensity 9600 có thể trở thành bước ngoặt lớn nhất của MediaTek trong phân khúc flagship.

Dimensity 9600 được cho là mạnh hơn chip Apple và Qualcomm

Theo nguồn tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, MediaTek sẽ sản xuất Dimensity 9600 trên tiến trình 2nm tiên tiến. Đây là công nghệ bán dẫn thế hệ mới, hứa hẹn mang lại hiệu năng cao hơn đáng kể nhưng vẫn tiết kiệm điện năng.

Hiện chưa rõ MediaTek sẽ chọn dây chuyền N2P của TSMC hay tiến trình SF2 của Samsung để sản xuất hàng loạt, nhưng giới công nghệ đánh giá cả hai đều là những nền tảng cực kỳ hiện đại.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cấu trúc CPU mới. Dimensity 9600 được cho là sử dụng kiến trúc với toàn bộ nhân xử lý đều là nhân hiệu năng cao thay vì kết hợp giữa nhân mạnh và nhân tiết kiệm điện như nhiều chip hiện nay.

Cách tiếp cận này cho thấy MediaTek đang ưu tiên sức mạnh xử lý tối đa, đặc biệt trong các tác vụ AI, gaming và xử lý đa nhiệm nặng.

Nguồn tin cho biết Dimensity 9600 sẽ đạt hiệu năng đơn nhân thuộc hàng đầu ngành, đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với chip Apple A-series vốn từ lâu được xem là “ông vua” về hiệu năng đơn lõi trên smartphone.

Không chỉ vậy, hiệu năng đa nhân của Dimensity 9600 thậm chí còn được cho là vượt qua chip Apple. Đây là chi tiết đặc biệt đáng chú ý bởi Apple vốn luôn có lợi thế lớn về tối ưu phần cứng và phần mềm.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi quan trọng chưa được giải đáp: MediaTek đang được so sánh với chip A19 Pro trên dòng iPhone 17 Pro hay thế hệ A20 dự kiến xuất hiện trên iPhone 18 Pro?

Khoảng cách giữa hai thế hệ chip này có thể rất lớn, vì vậy mọi đánh giá hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Ngoài ra, tốc độ xung nhịp cụ thể của Dimensity 9600 hiện cũng chưa được tiết lộ.

GPU và AI có thể là “vũ khí bí mật” của MediaTek

Không chỉ tập trung vào CPU, MediaTek dường như còn đầu tư mạnh vào GPU – bộ xử lý đồ họa vốn là yếu tố cực kỳ quan trọng trên smartphone cao cấp hiện đại.

Theo thông tin rò rỉ, siêu chip Dimensity 9600 sẽ có lợi thế đáng kể so với các đối thủ 2nm khác nhờ những công nghệ xử lý đồ họa tiên tiến.

Một trong số đó là khả năng nội suy khung hình trực tiếp trên phần cứng, giúp game đạt tốc độ hiển thị mượt hơn mà không cần GPU phải xử lý quá nhiều dữ liệu bổ sung.

Công nghệ nâng cấp độ phân giải theo thời gian thực cũng được nhắc tới, cho phép thiết bị hiển thị hình ảnh sắc nét hơn nhưng vẫn tiết kiệm tài nguyên.

Bên cạnh đó, MediaTek còn được cho là cải thiện đáng kể khả năng ray tracing – công nghệ mô phỏng ánh sáng vốn đang ngày càng phổ biến trên game di động cao cấp.

Hiệu quả kết xuất đồ họa cao hơn cũng đồng nghĩa smartphone sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng trong thời gian dài.

Đây là yếu tố rất quan trọng, bởi nhiệt độ và thời lượng pin luôn là bài toán khó đối với smartphone flagship.

Ngoài GPU, MediaTek cũng được cho là nâng cấp mạnh các thành phần AI bên trong chip, bao gồm CME (Compute Matrix Engine) và SME (Scalable Matrix Extension). Những cải tiến này có thể giúp Dimensity 9600 xử lý tốt hơn các tính năng AI tạo sinh, xu hướng đang bùng nổ trên smartphone hiện nay.

Có thể xuất hiện trên smartphone OpenAI đầu tiên

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Dimensity 9600 nhiều khả năng sẽ được sử dụng trên chiếc smartphone đầu tiên do OpenAI tham gia phát triển.

Đây là thông tin rất đáng chú ý bởi OpenAI hiện được xem là công ty AI có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới sau thành công của ChatGPT.

Nguồn tin cho biết Dimensity 9600 sẽ sở hữu kiến trúc dual-NPU, tức có hai bộ xử lý AI chuyên dụng. Trong khi đó, ISP (bộ xử lý hình ảnh) cũng được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của con chip này.

Nếu điều đó trở thành sự thật, MediaTek không chỉ cạnh tranh bằng hiệu năng thuần túy mà còn muốn định vị mình là nền tảng tối ưu cho AI thế hệ mới.

Trong nhiều năm, Qualcomm gần như thống trị tuyệt đối thị trường chip Android cao cấp. MediaTek chủ yếu hiện diện ở phân khúc tầm trung và giá rẻ, còn Apple, Samsung hay Google thường chỉ phát triển chip cho thiết bị của riêng mình.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của một đối thủ đủ mạnh để cạnh tranh trực tiếp với Snapdragon 8 Elite Gen 6 có thể tạo ra thay đổi lớn cho toàn ngành smartphone.

Khi cạnh tranh tăng lên, các hãng điện thoại sẽ có thêm lựa chọn về phần cứng thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Qualcomm.

Điều đó không chỉ giúp thị trường flagship trở nên hấp dẫn hơn mà còn có thể kéo giá thành thiết bị xuống mức hợp lý hơn.

Trong bối cảnh smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, đây rõ ràng là tín hiệu tích cực đối với người dùng.

Dĩ nhiên, mọi thông tin hiện tại vẫn chỉ là tin đồn và MediaTek cần chứng minh rất nhiều trước khi thực sự được xếp ngang hàng với Apple hay Qualcomm.

(Theo PhoneArena, Android Authority, CNET)