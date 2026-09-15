Thị trường điện thoại Việt Nam tháng 9/2026 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở nhóm giá 13-15 triệu đồng.

Đây vốn là phân khúc nằm giữa smartphone tầm trung cao cấp và các mẫu flagship giá dễ tiếp cận, nhưng những đợt giảm giá gần đây đang khiến cán cân thay đổi rõ rệt.

iPhone 16e xuống mức giá khoảng 13 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Với ngân sách khoảng 15 triệu đồng, người dùng hiện có thể lựa chọn một mẫu iPhone chạy chip Apple, smartphone Android thiên về camera, thiết bị sở hữu pin cực lớn hoặc những sản phẩm tập trung vào hiệu năng.

Đáng chú ý, một số mẫu máy đã được giảm xuống dưới 14 triệu đồng, tạo khoảng cách khá lớn so với giá niêm yết ban đầu.

Sự chênh lệch về giá không quá lớn, nhưng cấu hình và định hướng sản phẩm lại khác biệt đáng kể. Vì vậy, đây không còn là cuộc cạnh tranh đơn thuần về thương hiệu mà đang trở thành cuộc đua về giá trị thực tế.

iPhone 16e: Thông số yếu hơn nhưng vẫn có lợi thế riêng

Với giá khoảng 13 triệu đồng cho phiên bản 128GB, iPhone 16e đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho người muốn sở hữu iPhone chính hãng với ngân sách thấp hơn đáng kể so với các mẫu Pro.

So với 4 smartphone Android, iPhone 16e có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Máy không chạy đua về dung lượng RAM, số lượng camera hay dung lượng pin mà tập trung vào chip Apple, hệ điều hành iOS, khả năng tối ưu phần mềm và hệ sinh thái.

Chip A18 vẫn đem lại hiệu năng mạnh cho các tác vụ hàng ngày cũng như nhiều ứng dụng nặng.

Khả năng cập nhật phần mềm lâu dài cũng là một yếu tố khiến iPhone 16e có sức hút đối với người mua muốn sử dụng máy trong nhiều năm.

Tuy nhiên, mức giá 13 triệu đồng cũng đi kèm nhiều điểm phải đánh đổi. Bộ nhớ 128GB thấp hơn đáng kể so với 256GB hoặc 512GB của các đối thủ.

Màn hình 60Hz cũng không tạo được cảm giác mượt như các mẫu Android 120Hz.

Camera đơn phía sau tiếp tục là hạn chế nếu so với những smartphone được trang bị hệ thống camera đa tiêu cự.

Nói cách khác, iPhone 16e không phải mẫu máy có cấu hình “hời” nhất. Giá trị của sản phẩm nằm ở hệ sinh thái Apple, chip xử lý, phần mềm và khả năng sử dụng lâu dài.

OPPO Reno14 5G: Lựa chọn cân bằng cho người thích camera và thiết kế

Ở mức giá khoảng hơn 14 triệu đồng, OPPO Reno14 5G phiên bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ là một trong những lựa chọn hướng tới nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

OPPO Reno14 5G hướng tới nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Ảnh: OPPO

Điểm mạnh truyền thống của dòng Reno nằm ở thiết kế và camera. Reno14 5G sở hữu kiểu dáng mỏng, trọng lượng tương đối nhẹ so với nhiều smartphone Android có pin dung lượng lớn.

Máy đồng thời được trang bị màn hình AMOLED 120Hz, giúp thao tác cuộn, chuyển cảnh và chơi game có cảm giác mượt mà hơn.

Cấu hình 12GB RAM và 256GB bộ nhớ cũng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của phần lớn người dùng.

Viên pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 80W tiếp tục là lợi thế đáng kể, đặc biệt với người thường xuyên sử dụng điện thoại trong ngày.

Reno14 5G phù hợp với người dùng muốn một thiết bị toàn diện, thay vì chạy đua về một thông số duy nhất.

Máy có thiết kế đẹp, camera được đầu tư, pin lớn và cấu hình đủ mạnh.

Tuy nhiên, nếu ưu tiên hàng đầu là hiệu năng chơi game hoặc dung lượng pin ở mức cao nhất, Reno14 5G phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh trong cùng tầm giá, đặc biệt là POCO X8 Pro Max.

HONOR 600: Đánh mạnh vào pin, màn hình và độ bền

HONOR 600 5G 8GB/256GB đang được bán với giá khoảng 15 triệu đồng, cao nhất trong nhóm năm sản phẩm nhưng vẫn nằm trong vùng ngân sách mà nhiều người mua đang hướng tới.

Điểm nổi bật nhất của HONOR 600 là viên pin 7.000 mAh, thuộc nhóm dung lượng lớn trong phân khúc.

Với người thường xuyên xem video, sử dụng mạng xã hội, làm việc di động hoặc chơi game, dung lượng này tạo ra lợi thế rõ ràng về thời gian sử dụng.

HONOR 600 5G 8GB/256GB đang được bán với giá khoảng 15 triệu đồng. Ảnh: HONOR

Máy cũng được đầu tư mạnh cho màn hình, với tần số quét 120 Hz và độ sáng cao. Đây là yếu tố đặc biệt hữu ích khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường có ánh sáng mạnh.

Hệ thống camera với cảm biến chính 200MP và chống rung quang học OIS cũng giúp HONOR 600 tạo dấu ấn về mặt thông số.

Khả năng chống nước, chống bụi ở mức cao tiếp tục là lợi thế với người dùng đề cao độ bền.

Đổi lại, phiên bản 8GB RAM khiến HONOR 600 kém hấp dẫn hơn một số đối thủ có 12GB RAM trong cùng khoảng giá.

Máy cũng không phải lựa chọn tối ưu nếu người mua đặt hiệu năng thuần túy lên trên tất cả.

POCO X8 Pro Max: “Quái vật” hiệu năng dưới 14 triệu đồng

Nếu cuộc chơi được quyết định bằng hiệu năng và pin, POCO X8 Pro Max 12GB/256GB giá hơn 13 triệu đồng là một trong những cái tên đáng chú ý nhất.

POCO X8 Pro Max không phải mẫu máy dành cho người thích điện thoại gọn nhẹ. Ảnh: Xiaomi

Mẫu máy này hướng trực tiếp tới nhóm người dùng muốn có cấu hình mạnh nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho smartphone cao cấp.

Với 12GB RAM, bộ nhớ 256GB, chip hiệu năng cao, màn hình AMOLED 1.5K 120Hz và viên pin lên tới 8.500 mAh, POCO X8 Pro Max sở hữu bộ thông số rất khó bỏ qua ở mức giá dưới 14 triệu đồng.

Sạc nhanh 100W càng làm tăng sức hấp dẫn của thiết bị. Người dùng có thể vừa sở hữu pin rất lớn vừa không phải chờ quá lâu để nạp lại năng lượng.

Màn hình lớn cũng là điểm cộng với người thường xuyên xem phim, chơi game hoặc đọc nội dung.

Tuy nhiên, kích thước lớn và trọng lượng khoảng 218g khiến POCO X8 Pro Max không phải mẫu máy dành cho người thích điện thoại gọn nhẹ.

Camera cũng là điểm phải đánh đổi. Trong khi hiệu năng và pin thuộc nhóm nổi bật, hệ thống camera không toàn diện bằng một số đối thủ thiên về nhiếp ảnh.

Vì vậy, đây là mẫu máy dành cho người ưu tiên hiệu năng trên giá bán, hơn là người tìm kiếm một smartphone cân bằng về mọi mặt.

Xiaomi 15T: Khi 512GB xuống dưới 13,5 triệu đồng

Xét riêng bài toán giá bán và cấu hình, Xiaomi 15T 12GB/512GB giá hơn 13 triệu đồng đang là một trong những sản phẩm gây chú ý nhất.

Lợi thế đầu tiên rất rõ ràng: người dùng có 12GB RAM và tới 512GB bộ nhớ với mức giá thấp hơn nhiều mẫu máy có dung lượng lưu trữ bằng một nửa.

Đây là điểm đặc biệt quan trọng trong bối cảnh smartphone ngày càng được sử dụng để quay video, chụp ảnh, tải game và lưu trữ dữ liệu.

Xiaomi 15T 12GB/512GB giá hơn 13 triệu đồng. Ảnh: Xiaomi

Xiaomi 15T cũng sở hữu màn hình AMOLED lớn 6,8 inch, tần số quét cao và hệ thống camera gồm camera chính 50MP, camera tele 50MP cùng camera góc siêu rộng 12MP.

Cấu hình này mang lại tính linh hoạt cao hơn so với những mẫu máy chỉ tập trung vào một camera chính.

Pin 5.500mAh và sạc nhanh 67W tiếp tục giúp Xiaomi 15T đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày.

Điểm hạn chế là kích thước máy khá lớn, trong khi trải nghiệm phần mềm có thể không phù hợp với người đã quen iOS.

Nhưng với mức giá hơn 13 triệu đồng, những nhược điểm này phần nào được bù đắp bằng cấu hình và bộ nhớ rất rộng rãi.

Nhìn vào năm sản phẩm, có thể thấy thị trường smartphone khoảng 15 triệu đồng đang phân hóa rất rõ.

OPPO Reno14 5G phù hợp với người muốn một chiếc điện thoại cân bằng giữa thiết kế, camera, pin và trải nghiệm hàng ngày. HONOR 600 nổi bật với viên pin 7.000mAh, màn hình sáng và khả năng chống chịu tốt.

Trong khi đó, POCO X8 Pro Max gần như đánh thẳng vào nhu cầu hiệu năng và thời lượng pin, còn Xiaomi 15T nổi bật nhờ sự kết hợp giữa 12GB RAM, 512GB bộ nhớ, màn hình lớn và hệ thống camera đa dụng.

Riêng iPhone 16e là lựa chọn dành cho người ưu tiên thương hiệu Apple, iOS và khả năng sử dụng lâu dài hơn là cuộc đua thông số.

Điểm đáng chú ý nhất của thị trường tháng 9/2026 là người dùng đang được hưởng lợi trực tiếp từ cuộc cạnh tranh giá.

Với khoảng 13-15 triệu đồng, người mua có thể sở hữu những smartphone từng nằm ở nhóm giá cao hơn nhưng nay đã được điều chỉnh xuống mức dễ tiếp cận.

Đây cũng là thời điểm người mua cần cân nhắc kỹ hơn thay vì chỉ nhìn vào mức giảm giá.

Trong cùng một khoảng ngân sách, sự khác biệt giữa 128GB và 512GB, giữa màn hình 60Hz và 120Hz hay giữa camera đơn và hệ thống camera đa tiêu cự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm trong nhiều năm sử dụng.