John Ternus đã ghi dấu lịch sử ngay trong những ngày đầu trên cương vị CEO Apple. Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, iPhone Duo, ra mắt dưới thời ông lãnh đạo công ty. Đây chắc chắn là một cột mốc đáng nhớ, nhưng Ternus hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên một màn ra mắt còn đặc biệt hơn nữa vào năm 2027, khi Apple được cho là sẽ trình làng mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm - iPhone 20.

Sau iPhone Duo, Apple có thể tung iPhone 20 với thiết kế chưa từng có. Ảnh: PhoneArena

Năm 2027 đánh dấu hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Và còn cách nào ấn tượng hơn để Apple kỷ niệm cột mốc này ngoài việc tung ra một thiết bị đẩy giới hạn thiết kế và phần cứng của hãng lên mức cao nhất?

Đó cũng chính là điều đang được giới tin đồn nhắc đến ngày càng nhiều. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu đáng tin cậy nào cho thấy kế hoạch về iPhone 20 sẽ bị hủy bỏ.

iPhone 20 có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo iPhone

Nếu những thông tin đang được đồn đoán trở thành sự thật, iPhone 20 sẽ sở hữu một màn hình gần như liền mạch hoàn toàn. Máy có thể loại bỏ Dynamic Island cũng như mọi dạng tai thỏ hay phần khuyết trên màn hình, thay vào đó là tấm nền gần như không còn viền bao quanh.

Một số nguồn tin trong ngành từng cho rằng Apple khó có khả năng sử dụng màn hình kính cong mạnh ở cả bốn cạnh. Tuy nhiên, một hiệu ứng kính dạng "thác nước", tương tự cách màn hình Apple Watch tạo cảm giác tràn xuống các cạnh, vẫn có thể được Apple áp dụng.

Ngoài màn hình, Apple nhiều khả năng vẫn sẽ bổ sung hàng loạt chi tiết cao cấp khác để biến iPhone 20 thành một sản phẩm thực sự khác biệt. Nhưng yếu tố gây chú ý nhất chắc chắn sẽ là màn hình không còn phần khuyết.

Để đạt được thiết kế này, camera FaceTime có thể được đưa xuống dưới màn hình. Công nghệ sinh trắc học cũng cần một giải pháp mới. Apple có thể đặt hệ thống Face ID bên dưới tấm nền hoặc đưa Touch ID trở lại và tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất đối với iPhone kể từ khi Apple giới thiệu iPhone X vào năm 2017.

iPhone Duo chính là "phòng thí nghiệm" cho iPhone 20

Điều đáng chú ý là Apple dường như đã bắt đầu chuẩn bị cho thiết kế này ngay từ iPhone Duo.

Một trong những bất ngờ lớn nhất của iPhone Duo là camera được đặt bên dưới màn hình bên trong. Trước đó, nhiều người cho rằng Apple sẽ lựa chọn phương án đơn giản và thực tế hơn: đặt một camera FaceTime hoặc Center Stage thông thường trên màn hình lớn bên trong máy.

iPhone Duo có thể trở thành nền tảng để hãng tiếp tục phát triển thiết kế trong những năm tới.. Ảnh: Future /Tom's Guide

Đó có vẻ là lựa chọn hợp lý bởi iPhone Duo là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple và có thể trở thành nền tảng để hãng tiếp tục phát triển thiết kế trong những năm tới.

Tuy nhiên, Apple lại lựa chọn phương án khó hơn. Việc đưa camera xuống dưới màn hình cho phép màn hình bên trong duy trì vẻ ngoài liền mạch, không bị camera đục lỗ hay phần khuyết làm gián đoạn.

Và chính quyết định này có thể biến iPhone Duo thành bản thử nghiệm thực tế cho công nghệ quan trọng nhất của iPhone 20.

Apple có thể sử dụng iPhone Duo để thu thập dữ liệu, tối ưu thuật toán xử lý hình ảnh và cải thiện công nghệ camera dưới màn hình trước khi đưa nó lên một mẫu iPhone kỷ niệm đặc biệt.

Tuy nhiên, công nghệ này đang đối mặt với một vấn đề lớn: chất lượng hình ảnh.

Cho đến nay, camera đặt dưới màn hình chưa thể tạo ra chất lượng tương đương camera selfie truyền thống. Đây là hạn chế đã xuất hiện trên nhiều smartphone sử dụng công nghệ này.

Từ Galaxy Z Fold3 cho đến những smartphone gaming cao cấp của Nubia như Z70 Ultra, camera dưới màn hình thường cho chất lượng hình ảnh khá khiêm tốn. Ảnh chụp có thể thiếu độ sắc nét, chi tiết và khả năng xử lý ánh sáng, khiến công nghệ này chưa thực sự tạo được niềm tin.

Liệu iPhone Duo có gặp phải vấn đề tương tự? Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, đặc biệt khi thiết bị mới chỉ bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, những hình ảnh và trải nghiệm được chia sẻ trực tuyến cho thấy Apple dường như không quá muốn nhấn mạnh vào khả năng chụp ảnh của camera dưới màn hình.

Thậm chí, một số tình huống xuất hiện trong quá trình quảng bá sản phẩm còn cho thấy CEO John Ternus dường như chủ động hướng những người có ảnh hưởng sử dụng camera phía sau thay vì camera dưới màn hình bên trong.

(Kênh YouTube Fpt tiết lộ về iPhone 20. Nguồn: Fpt)

Khi một người có tầm ảnh hưởng mạng xã hội như iShowSpeed cố gắng dùng camera bên trong để chụp selfie, Ternus được cho là đã lấy chiếc điện thoại lại và hướng người dùng sang camera phía sau, đồng thời hiển thị ảnh xem trước trên màn hình ngoài.

Nếu quan sát kỹ những hành động này, thông điệp mà Apple muốn truyền tải có thể khá rõ ràng: camera dưới màn hình của iPhone Duo chưa phải lựa chọn tối ưu cho selfie.

iPhone 20 sẽ không có phương án dự phòng

Dù vậy, iPhone Duo vẫn có một lợi thế quan trọng. Người dùng không bắt buộc phải sử dụng camera dưới màn hình để chụp selfie. Họ vẫn có thể dùng camera phía sau hoặc camera trên màn hình ngoài.

Điều này phần nào làm giảm tác động của chất lượng chưa thực sự xuất sắc từ camera FaceTime nằm dưới màn hình.

Nhưng iPhone 20 sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác.

Nếu Apple thực sự loại bỏ toàn bộ phần khuyết trên màn hình, người dùng iPhone 20 sẽ chỉ có một lựa chọn cho camera selfie: camera nằm dưới màn hình.

Vì vậy, Apple sẽ phải giải quyết triệt để bài toán chất lượng trước khi đưa công nghệ này trở thành nền tảng của thiết kế iPhone thế hệ mới.

Liệu Apple có thể biến camera selfie dưới màn hình từ một giải pháp chỉ "đủ dùng" thành công nghệ có chất lượng gần như không thể phân biệt với camera selfie truyền thống? Hiện tại, khả năng này vẫn còn bị đặt dấu hỏi. Nhưng với một năm để tiếp tục nghiên cứu và tối ưu, Apple hoàn toàn có thể khiến những nghi ngờ hiện tại trở nên lỗi thời.

Dù chưa thể khẳng định mọi tin đồn về iPhone 20 sẽ trở thành hiện thực, có một điều ngày càng rõ ràng: iPhone Duo đang tạo ra tiền lệ công nghệ mà Apple có thể tiếp tục phát triển trên iPhone 20.

(Theo PhoneArena, Cult of Mac)