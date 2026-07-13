Không chỉ cáo buộc đối thủ "đánh cắp" tổ chức OpenAI và công nghệ của Apple, Elon Musk còn tuyên bố dự án vệ tinh trí tuệ nhân tạo AI1 của SpaceX sẽ bắt đầu được triển khai ngay trong năm tới, đồng thời mỉa mai rằng khi đó Sam Altman có thể sẽ phải ngồi tù.

Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa Elon Musk và Sam Altman tiếp tục leo thang. Ảnh: Song Yoon-hye/ The Chosun

Đây được xem là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều năm giữa hai nhân vật quyền lực bậc nhất của ngành AI toàn cầu, khi cả hai liên tục công kích nhau trên mạng xã hội cũng như tại các phiên tòa.

Elon Musk tận dụng cơ hội công kích Sam Altman

Làn sóng tranh cãi bùng nổ sau khi Apple đệ đơn kiện OpenAI với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Theo nội dung vụ kiện, Apple cho rằng OpenAI đã chiếm đoạt nhiều công nghệ độc quyền, bao gồm thiết kế mạch điện, kiến trúc linh kiện và nhiều công nghệ cốt lõi được phát triển phục vụ các thiết bị AI tiêu dùng thế hệ mới.

Apple cũng cho biết hơn 400 nhân viên cũ của hãng đã chuyển sang làm việc cho OpenAI trong những năm gần đây. Đáng chú ý, Tang Tan – cựu Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế phần cứng của Apple, được cho là giữ vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng nhân sự. Theo các cáo buộc trong hồ sơ kiện, ông đã khuyến khích nhiều kỹ sư của Apple mang theo các linh kiện phần cứng và nguyên mẫu thiết bị của công ty trong những buổi trình diễn nội bộ tại OpenAI.

Các cáo buộc trên hiện mới chỉ xuất phát từ đơn kiện của Apple và chưa được tòa án đưa ra kết luận cuối cùng. OpenAI cũng chưa bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với Elon Musk, vụ kiện của Apple trở thành cơ hội để tiếp tục công kích người từng là cộng sự của mình.

Trên mạng xã hội, Musk cho rằng Sam Altman đã đưa việc "lừa đảo" lên "một đẳng cấp hoàn toàn mới". Đáp lại, CEO OpenAI không giữ im lặng khi chế giễu Musk đang cố bán cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán một câu chuyện về những trung tâm dữ liệu ngoài không gian, nhằm thu hút sự chú ý trong ngắn hạn.

Cuộc khẩu chiến nhanh chóng leo thang khi Musk tiếp tục đáp trả bằng loạt phát ngôn đầy tính khiêu khích.

Ông tuyên bố rằng các vệ tinh AI1 của SpaceX sẽ bắt đầu được đưa vào quỹ đạo trong năm tới và mỉa mai Sam Altman rằng, nếu viên chức quản chế cho phép thì CEO OpenAI có thể đến xem lễ phóng.

Musk tiếp tục cáo buộc Altman đã "đánh cắp" OpenAI – tổ chức AI phi lợi nhuận ban đầu, rồi sau đó tiếp tục "đánh cắp toàn bộ công nghệ điện thoại của Apple", đồng thời châm biếm rằng thật khó để tưởng tượng đối thủ còn có thể làm gì gây sốc hơn nữa.

Mặc dù đây chỉ là những phát biểu cá nhân của Elon Musk trên mạng xã hội và không phải kết luận của bất kỳ cơ quan tư pháp nào, chúng tiếp tục cho thấy mức độ căng thẳng giữa hai tỷ phú công nghệ đang ngày càng gia tăng.

SpaceX đặt cược lớn vào vệ tinh AI1

Bên cạnh những lời công kích, Elon Musk cũng lần đầu tiết lộ thêm về tiến độ dự án AI1 – chương trình vệ tinh chuyên dụng phục vụ tính toán AI của SpaceX.

Theo Musk, công ty dự kiến bắt đầu triển khai các vệ tinh AI1 ngay từ năm sau, đánh dấu bước đi quan trọng trong tham vọng xây dựng hạ tầng điện toán trí tuệ nhân tạo trên quỹ đạo Trái Đất.

Trước đó, SpaceX đã giới thiệu thiết kế đầu tiên của dòng vệ tinh AI1. Mỗi vệ tinh được thiết kế để hỗ trợ tải trọng tính toán có công suất cực đại lên tới khoảng 150 kW – mức rất cao đối với một nền tảng hoạt động trong không gian.

Để đáp ứng lượng nhiệt sinh ra từ các cụm xử lý AI, vệ tinh sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng, lớp chắn thiên thạch nhằm bảo vệ thiết bị điện tử, mô-đun xử lý trung tâm hiệu năng cao cùng các tấm pin Mặt Trời có thể triển khai sau khi vào quỹ đạo.

Theo kế hoạch, toàn bộ vệ tinh AI1 sẽ được sản xuất tại nhà máy Gigasat của SpaceX ở bang Texas. Nếu dự án thành công, đây có thể trở thành nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển hạ tầng AI quy mô lớn của Musk, đồng thời mở ra mô hình trung tâm dữ liệu ngoài không gian, một ý tưởng từng được xem là rất khó khả thi.

Nguồn gốc mâu thuẫn kéo dài giữa Musk và Altman Cuộc đối đầu giữa Elon Musk và Sam Altman thực chất đã bắt đầu từ những ngày đầu thành lập OpenAI. Khi OpenAI ra đời với mô hình tổ chức phi lợi nhuận, Musk là một trong những nhà tài trợ lớn nhất, đóng góp đáng kể về tài chính cũng như định hướng phát triển ban đầu. Tuy nhiên, theo thời gian, ông ngày càng không hài lòng với tốc độ nghiên cứu của tổ chức này. Năm 2018, Musk được cho là đã tìm cách giành quyền kiểm soát OpenAI, nhưng không nhận được sự đồng thuận từ Sam Altman và ban lãnh đạo. Sau khi thất bại, ông rời khỏi OpenAI trong bầu không khí căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục xấu đi, khi Sam Altman thúc đẩy quá trình chuyển đổi OpenAI từ mô hình phi lợi nhuận sang doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận có giới hạn nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư quy mô lớn. Elon Musk sau đó đã khởi kiện OpenAI và Sam Altman, cho rằng tổ chức này đi ngược lại sứ mệnh ban đầu. Tuy nhiên, phía OpenAI giành được lợi thế về mặt pháp lý khi tòa án cho rằng Musk đã nộp đơn quá muộn đối với một số yêu cầu, khiến các khiếu kiện không thể được xem xét theo đúng thủ tục.

(Theo Wccftech, Bloomberg)