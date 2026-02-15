Vậy Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra khác nhau thế nào và liệu người dùng có thực sự cần bỏ thêm tiền cho phiên bản mới?

Galaxy S24 Ultra trở thành một lựa chọn cao cấp với giá vô cùng hấp dẫn khi so với Galaxy S25 Ultra. Ảnh: CNET

Bạn không cần phải chạy theo chiếc Galaxy Ultra đời mới nhất để có trải nghiệm cao cấp và quan trọng hơn, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

Galaxy S25 Ultra sở hữu những thông số phần cứng hàng đầu thị trường smartphone hiện nay, nhưng đi kèm là mức giá không hề dễ chịu, lên tới khoảng 1.300 USD.

Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra ra mắt năm 2024 cũng có cấu hình rất mạnh. Dù chỉ “già” hơn một thế hệ, máy hiện được bán mới với giá khoảng 950 USD, còn trên thị trường máy đã qua sử dụng, mức giá thậm chí chỉ khoảng 544 USD, chưa tới một nửa so với model mới nhất. Đây thực sự là một món hời.

Dĩ nhiên, nếu bạn đang sở hữu dòng S24 và muốn bán lại, mức độ mất giá này quả thật không dễ chịu. Nhưng nếu bạn đang nâng cấp từ một chiếc điện thoại cũ hơn, thì Galaxy S24 Ultra lại trở thành một lựa chọn cao cấp với giá vô cùng hấp dẫn.

Chênh lệch một thế hệ có đáng giá?

Câu hỏi đặt ra là chỉ cách nhau một thế hệ, liệu Galaxy S24 Ultra có còn đủ sức cạnh tranh với flagship hiện tại hay không? Câu trả lời, ít nhất trên giấy tờ, là rất khó để phân biệt.

Cả hai máy đều sở hữu màn hình kích thước lớn, độ phân giải và tần số quét giống hệt nhau.

Cả hai đều dùng chip Qualcomm hiệu năng cao, đi kèm 12GB RAM, camera chính 200 megapixel, khung titan và chuẩn kháng bụi nước IP68.

Và tất nhiên, cả hai đều có bút S Pen được tích hợp bên trong thân máy, dành cho những lúc bạn muốn ghi chú hay “vẽ vời” trong giờ làm việc.

Thậm chí, S Pen trên S24 Ultra còn giữ lại một số tính năng thú vị đã bị loại bỏ trên bút của S25 Ultra.

Trong bối cảnh dòng Galaxy S26, bao gồm cả S26 Ultra, được dự đoán sẽ ra mắt trong thời gian tới, câu chuyện này càng trở nên quen thuộc.

Nếu các tin đồn hiện tại là chính xác, S26 Ultra nhiều khả năng chỉ có những nâng cấp vừa phải. Khi đó, giá của S25 Ultra chắc chắn sẽ giảm mạnh và kịch bản “mua đời trước để tiết kiệm tiền” sẽ tiếp tục lặp lại.

Camera: khác biệt không dễ nhận ra

Camera luôn là trọng tâm nâng cấp của smartphone mỗi năm. Trên lý thuyết, Galaxy S25 Ultra có một số cải tiến, chẳng hạn camera góc siêu rộng độ phân giải cao hơn, lên tới 50 megapixel.

Tuy nhiên, Samsung không thay đổi quá nhiều công thức camera trên các mẫu Ultra gần đây.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, ảnh chụp từ hai máy rất khó phân biệt. Cả Galaxy S24 Ultra và S25 Ultra đều cho ra hình ảnh có dải tương phản rộng, màu sắc chính xác và độ chi tiết cao.

Khả năng zoom của cả hai đều xuất sắc, còn chế độ chụp đêm thì gần như không có đối thủ.

Việc nâng độ phân giải camera góc siêu rộng có giúp tăng thêm chi tiết, nhưng sự khác biệt này gần như chỉ nhận ra khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau để so sánh trực tiếp. Trong sử dụng hằng ngày, đa số người dùng sẽ khó mà nhận thấy.

Hiệu năng: mạnh hơn, nhưng có cần thiết?

Một trong những nâng cấp lớn nhất của Galaxy S25 Ultra so với người tiền nhiệm nằm ở bộ xử lý.

Máy dùng phiên bản tùy biến của chip Snapdragon 8 Elite, trong khi Galaxy S24 Ultra trang bị Snapdragon 8 Gen 3.

Các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy con chip mới mạnh hơn khoảng 25%.

Dù vậy, trong sử dụng thực tế, sự khác biệt này không thực sự rõ ràng. Cả hai máy đều chạy mượt các tựa game 3D nặng như Genshin Impact hay PUBG ở thiết lập cao nhất, giữ khung hình ổn định.

Việc chỉnh sửa ảnh trong Adobe Lightroom diễn ra trơn tru và giao diện Android 16 cùng One UI 8 phản hồi nhanh, mượt mà.

S25 Ultra mạnh hơn là điều không phải bàn cãi, nhưng bạn có thực sự cần lượng hiệu năng đó? Giống như việc so sánh một chiếc Ferrari với một chiếc Mercedes, Ferrari có thể mạnh hơn, nhưng Mercedes vẫn dư sức đáp ứng 98% nhu cầu lái xe hằng ngày.

Phần mềm và thời gian hỗ trợ

Về phần mềm, cả hai máy đều chạy Android 16 với giao diện One UI 8 mới nhất của Samsung. Các tính năng AI như dịch trực tiếp, xóa tạp âm, hỗ trợ vẽ, hay những công cụ AI từ Google như Gemini Live và Circle to Search đều có mặt trên cả hai model.

Điều khác biệt chủ yếu nằm ở thời gian hỗ trợ. Là mẫu máy mới hơn, Galaxy S25 Ultra sẽ được hỗ trợ lâu hơn một năm so với S24 Ultra.

Tuy nhiên, Samsung đã cam kết hỗ trợ dòng S24 trong 7 năm, đồng nghĩa với việc máy vẫn nhận cập nhật phần mềm và bảo mật ít nhất đến năm 2031. Nói cách khác, Galaxy S24 Ultra vẫn còn một vòng đời rất dài phía trước.

Pin và trải nghiệm tổng thể

Cả hai mẫu Ultra đều dùng pin dung lượng 5.000mAh, và thời lượng pin thực tế gần như tương đương. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng trọn một ngày, thậm chí còn dư pin cho ngày thứ hai.

Trong một số bài kiểm tra phát video liên tục, Galaxy S24 Ultra thậm chí còn cho kết quả tốt hơn.

Nếu mua máy cũ, pin của S24 Ultra có thể đã chai đôi chút, nhưng sau một năm sử dụng, mức độ xuống cấp này thường không đáng kể. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây ngược.

Giá mới là yếu tố quyết định

Khi bắt đầu so sánh, nhiều người có thể nghĩ rằng Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra sẽ khác biệt khá nhiều. Nhưng thực tế, hai máy gần như giống nhau về mọi mặt, từ camera, pin, phần mềm cho tới trải nghiệm sử dụng, ngoại trừ bộ xử lý và mức giá.

Với mức chênh lệch giá lớn như hiện nay, lựa chọn Galaxy S24 Ultra, đặc biệt trên thị trường máy đã qua sử dụng, là một quyết định rất khôn ngoan.

Không chỉ tiết kiệm được hàng trăm USD, bạn vẫn sở hữu một thiết bị cao cấp, mạnh mẽ và được hỗ trợ dài lâu.

Và logic này không chỉ đúng với Samsung. Trong bối cảnh các hãng như Apple, Google hay OnePlus đều cung cấp smartphone hiệu năng cao với thời gian hỗ trợ phần mềm dài, rất có thể người dùng sẽ không còn cần mua điện thoại “đập hộp” nữa, ít nhất là trong tương lai gần.

(Theo CNET, PhoneArena, Macworld)