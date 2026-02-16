Việc mua một chiếc smartphone mới ngày nay có thể khiến nhiều người “đau đầu”. Thị trường quá nhiều lựa chọn, mức giá trải dài từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, trong khi quảng cáo và thông số kỹ thuật thì ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, nếu nắm được những nguyên tắc cơ bản, bạn hoàn toàn có thể chọn được một chiếc điện thoại phù hợp nhất với nhu cầu mà không phải chi tiêu quá tay.

Có những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc khi mua điện thoại mới. Ảnh: CNET

Những chiếc điện thoại tốt nhất bạn có thể mua trong năm 2026, như iPhone 17 Pro với màu cam rực rỡ, Google Pixel 10 Pro toàn diện hay Samsung Galaxy S25 Ultra “tất cả trong một”, thực tế có rất nhiều điểm chung.

Hiệu năng xử lý cực nhanh, camera đạt chuẩn chuyên nghiệp, màn hình lớn sắc nét và hàng loạt tính năng AI thông minh đã trở thành tiêu chuẩn trên các mẫu flagship.

Không ngạc nhiên khi những chiếc smartphone này đại diện cho đỉnh cao của công nghệ di động hiện nay. Nhưng chúng cũng có một điểm chung khác: mức giá rất cao.

Với giá bán từ 1.000 USD trở lên, các mẫu flagship rõ ràng nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều người, hoặc đơn giản là không cần thiết đối với những ai chỉ cần một chiếc điện thoại để liên lạc, lướt mạng xã hội hay xem tin tức hàng ngày.

May mắn thay, thị trường smartphone hiện nay có vô số lựa chọn khác nhau, từ cao cấp đến tầm trung và giá rẻ, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách, khiến bạn không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để có một trải nghiệm tốt.

Thoạt nhìn, số lượng sản phẩm khổng lồ tưởng chừng sẽ giúp người dùng dễ mua sắm hơn. Thực tế lại ngược lại, quá nhiều lựa chọn khiến không ít người bối rối.

Để giúp bạn “lọc nhiễu” thông tin và chi tiêu thông minh hơn, dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc khi mua điện thoại mới.

Hiểu rõ điều bạn quan tâm nhất

Trước tiên, hãy xác định điều gì là quan trọng nhất với bạn: màn hình lớn hay nhỏ, camera chụp ảnh đẹp, pin trâu hay hiệu năng mạnh? Khi đã rõ ưu tiên, việc chọn máy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Chẳng hạn, iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra hay Xiaomi 15 Ultra đều sở hữu camera ấn tượng, chất lượng tiệm cận máy ảnh mirrorless.

Nếu bạn đam mê nhiếp ảnh và muốn luôn có một chiếc máy ảnh “xịn” trong túi, đầu tư cho camera là hoàn toàn xứng đáng.

Ngược lại, nếu chụp ảnh không phải nhu cầu lớn, bạn có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Đừng xem thường phân khúc tầm trung

Một quy luật quen thuộc trong thế giới smartphone là: tính năng của flagship năm ngoái sẽ “chảy” xuống phân khúc tầm trung năm nay.

Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc điện thoại làm được gần như mọi thứ mà máy cao cấp làm được, nhưng với giá rẻ hơn rất nhiều.

Google Pixel 10 Pro có camera zoom xuất sắc, nhưng Pixel 10 bản tiêu chuẩn vẫn giữ phần lớn thông số quan trọng với giá dễ chịu hơn.

Thậm chí, những mẫu giá thấp hơn như Nothing Phone 3A Pro cũng mang lại trải nghiệm mượt mà, đủ tốt cho hầu hết người dùng phổ thông.

Săn khuyến mãi và cân nhắc máy đời cũ

Thời điểm mua cũng quan trọng không kém. Các dịp giảm giá lớn như Prime Day hay Black Friday thường mang lại mức ưu đãi sâu.

Ngoài ra, việc chờ các mẫu mới ra mắt để mua điện thoại đời trước với giá giảm cũng là chiến lược khôn ngoan.

Điện thoại đã qua sử dụng cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, miễn là thiết bị đó vẫn còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật bảo mật. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền lớn.

Cầm thử máy trước khi mua

Hình ảnh quảng cáo không thể thay thế cảm giác cầm nắm thực tế. Một chiếc điện thoại có thể rất đẹp trên ảnh nhưng lại không thoải mái khi sử dụng.

Nếu có thể, hãy đến cửa hàng để trực tiếp trải nghiệm trước khi quyết định.

Hệ sinh thái: đừng bỏ qua yếu tố quen thuộc

Nếu bạn đã đầu tư nhiều vào ứng dụng iOS, phim trên iTunes hay các dịch vụ của Apple, việc tiếp tục dùng iPhone sẽ hợp lý hơn.

Tương tự, nếu bạn đã mua nhiều ứng dụng Android, hãy ở lại với hệ điều hành này. Việc chuyển đổi không quá khó, nhưng đôi khi sẽ gây bất tiện không cần thiết.

Hiệu năng và ngân sách: không phải ai cũng cần flagship

Thông thường, giá tiền tỷ lệ thuận với hiệu năng. Các mẫu cao cấp sở hữu chip mạnh nhất, camera tốt nhất và công nghệ mới nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần đến mức đó.

Phân khúc tầm trung hiện nay rất cạnh tranh, mang lại những chiếc điện thoại có sạc không dây, camera đa ống kính và hiệu năng đủ mạnh cho nhu cầu hàng ngày.

Ngay cả điện thoại giá rẻ cũng đủ sức xử lý lướt web, nhắn tin, nghe nhạc và dùng mạng xã hội một cách trơn tru.

Màn hình ngày càng lớn, điện thoại nhỏ dần biến mất

Xu hướng chung là smartphone ngày càng to. iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra có màn hình lên tới 6,9 inch. Những mẫu dưới 6 inch gần như đã “tuyệt chủng”.

Apple đã khai tử dòng iPhone Mini, còn iPhone SE cũ được thay thế bằng iPhone 16e với màn hình 6,1 inch. Phía Android cũng tương tự, khi Pixel 9A nâng kích thước lên 6,3 inch.

Với những ai yêu thích điện thoại nhỏ gọn, đây rõ ràng không phải tin vui.

Thời gian hỗ trợ phần mềm: yếu tố ngày càng quan trọng

Điện thoại chỉ thực sự an toàn khi còn được cập nhật bảo mật. Trước đây, nhiều máy chỉ được hỗ trợ 2–3 năm. Giờ đây, Google và Samsung đã nâng chuẩn lên đến 7 năm cập nhật cho các mẫu mới.

Điều này không chỉ giúp người dùng yên tâm lâu dài mà còn góp phần bảo vệ môi trường, khi thiết bị được sử dụng lâu hơn thay vì nhanh chóng trở thành rác thải điện tử.

Camera, pin và bộ nhớ: những yếu tố không thể bỏ qua

Camera nhiều ống kính mang lại sự linh hoạt, nhưng chất lượng vẫn phụ thuộc vào phân khúc. Pin thường đủ dùng một ngày, hiếm máy nào vượt quá. Sạc nhanh, sạc không dây hay tối ưu phần mềm sẽ tạo ra khác biệt lớn.

Camera là một trong những yếu tố không thể bỏ qua. Ảnh: CNET

Về bộ nhớ, 64GB có thể đủ cho nhu cầu cơ bản, nhưng 128GB là mức an toàn hơn. Điện thoại hỗ trợ thẻ nhớ ngày càng hiếm, nhưng lưu trữ ngoài qua USB-C vẫn là giải pháp hữu ích.

Mua đúng nhu cầu, không mua theo quảng cáo

Chiếc điện thoại tốt nhất không nhất thiết là chiếc đắt nhất, mà là chiếc phù hợp nhất với thói quen sử dụng của bạn.

Hiểu rõ nhu cầu, cân nhắc ngân sách và chọn thời điểm mua hợp lý sẽ giúp bạn có được một chiếc smartphone đáng tiền, dùng bền bỉ trong nhiều năm.

(Theo CNET, Tom's Guide)