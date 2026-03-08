Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành tâm điểm của ngành công nghệ toàn cầu. Dù bạn có thực sự quan tâm đến AI hay không, chắc hẳn bạn cũng đã nghe đến những khó khăn mà Apple đang đối mặt với hệ sinh thái Apple Intelligence.

Apple có thể sẽ gặt hái thành công với bản cập nhật Siri được đồn đoán. Ảnh: Apple

Khi ra mắt dòng iPhone 16, Apple từng hứa hẹn rằng họ sẽ giới thiệu một phiên bản Siri hoàn toàn mới, thông minh hơn, cá nhân hóa sâu hơn và có khả năng hiểu người dùng tốt hơn. Tuy nhiên, khoảng một năm rưỡi sau lời hứa đó, người dùng vẫn chưa thấy phiên bản Siri nâng cấp này xuất hiện.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Apple đã công bố hợp tác AI với Google. Đồng thời, nhiều tin đồn cũng cho rằng hãng đang có kế hoạch biến Siri thành một chatbot thực thụ, nhằm cạnh tranh với những nền tảng AI đang nổi bật như Gemini của Google, ChatGPT của OpenAI hay Claude của Anthropic.

Đáng chú ý, một cuộc khảo sát gần đây của PhoneArena cho thấy nếu Apple thực sự đi theo hướng này, “sai lầm” bị chỉ trích nhiều nhất trong thời gian qua có thể lại trở thành cơ hội để công ty tạo ra màn trở lại ngoạn mục.

Phần lớn người dùng đã gắn bó với AI đàm thoại?

Việc bàn luận về một tính năng chưa tồn tại có thể hơi sớm. Tuy nhiên, kết quả khảo sát lại mang đến tín hiệu đáng chú ý: Apple có thể đang đi đúng hướng với kế hoạch nâng cấp Siri theo mô hình chatbot.

Trong thực tế, mức độ yêu thích chatbot của người dùng lớn đến mức một Siri thông minh hơn, hoạt động giống chatbot, có thể trở thành điểm bán hàng mạnh mẽ cho thế hệ iPhone 18 trong tương lai.

Cuộc khảo sát với hơn 800 độc giả cho thấy chỉ khoảng 10% cho biết họ hoàn toàn không sử dụng chatbot vì không tin tưởng vào AI. Thêm khoảng 9% khác nói rằng họ không dùng chatbot thường xuyên vì cho rằng chúng chưa thực sự hữu ích.

Phần còn lại của bức tranh lại hoàn toàn khác. Hơn 47% số người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng chatbot “mọi lúc”. Đối với nhóm người này, trò chuyện với AI đã trở thành một thói quen hàng ngày, giống như kiểm tra email hay lướt mạng xã hội.

Khoảng 20% người dùng nói rằng họ sử dụng chatbot thường xuyên trong công việc, tận dụng AI để viết nội dung, phân tích thông tin hoặc hỗ trợ giải quyết các nhiệm vụ phức tạp. Ngoài ra, gần 14% cho biết họ dùng chatbot chủ yếu để giải trí, thử nghiệm ý tưởng hoặc đơn giản là trò chuyện cho vui.

Tổng hợp lại, khoảng 80% số người tham gia khảo sát cho thấy chatbot đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Con số này phản ánh rõ ràng xu hướng: AI đàm thoại đang dần trở thành công cụ phổ biến giống như trình duyệt web hay ứng dụng nhắn tin.

Cơ hội lớn cho Apple

Hiện nay tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa những gì người dùng thực sự làm với AI và những gì các hãng smartphone cung cấp trên thiết bị của họ.

Apple Intelligence hiện vẫn chủ yếu hoạt động như một công cụ hỗ trợ chỉnh sửa văn bản nâng cao hoặc cải tiến các tính năng vốn đã tồn tại từ lâu. Ảnh: AndroidPolice

Ở thời điểm hiện tại, Apple Intelligence vẫn chủ yếu hoạt động như một công cụ hỗ trợ chỉnh sửa văn bản nâng cao hoặc cải tiến các tính năng vốn đã tồn tại từ lâu. Những công cụ như dịch trực tiếp, tính năng Clean Up trong ứng dụng Ảnh hay Visual Intelligence tuy hữu ích nhưng không phải là điều hoàn toàn mới mẻ.

Trong khi đó, chatbot lại là một bước tiến công nghệ tương đối mới và vẫn mang lại cảm giác tươi mới đối với người dùng. Nếu Apple tích hợp sâu một chatbot dựa trên Gemini vào iOS và cho phép nó truy cập rộng rãi vào dữ liệu trên thiết bị, điều đó có thể tạo ra một cách tương tác hoàn toàn mới với iPhone.

Hãy tưởng tượng người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với điện thoại để điều chỉnh cài đặt, tìm kiếm email, tóm tắt tin nhắn hoặc thực hiện các tác vụ phức tạp chỉ bằng một cuộc hội thoại. Với việc ngày càng nhiều người đã quen sử dụng chatbot, ý tưởng “trò chuyện với toàn bộ chiếc điện thoại của mình” hoàn toàn có thể trở thành một bước tiến hấp dẫn.

Nếu cần một ví dụ về mức độ hấp dẫn của mô hình này, có thể nhìn vào sự nổi lên nhanh chóng của dự án OpenClaw. Công cụ AI này kết hợp quyền truy cập vào nhiều ứng dụng với giao diện nhắn tin trực tiếp, cho phép người dùng điều khiển hệ thống thông qua hội thoại. Mức độ phổ biến của nó tăng nhanh đến mức người sáng tạo dự án sau đó đã được tuyển dụng vào OpenAI.

Nếu Apple có thể đưa ý tưởng tương tự vào hệ sinh thái của mình, nhưng với sự đơn giản và mượt mà quen thuộc của iOS, đồng thời đặt ra các cơ chế kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn và ổn định, công ty có thể tạo ra “điều lớn tiếp theo” trong ngành công nghệ.

Sau nhiều năm iPhone chủ yếu cải tiến phần cứng từng bước, một Siri kiểu chatbot có thể chính là bước nhảy vọt tiếp theo, không chỉ giúp Apple bắt kịp làn sóng AI, mà còn có khả năng định hình lại cách con người tương tác với smartphone trong tương lai.

(Theo PhoneArena, Macworld)