Tuy nhiên, trước khi kịp phấn khích, bạn nên biết rằng đây không phải là một sản phẩm chính thức của Samsung và dĩ nhiên bạn sẽ không thể mua nó ở bất kỳ cửa hàng nào. Nếu thực sự muốn sở hữu, bạn chỉ có một cách: tự làm lấy, với điều kiện có đủ kỹ năng, tiền bạc và sự tự tin.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: PhoneArena

Để tạo ra thiết bị đặc biệt này, bạn cần một chiếc Samsung Galaxy Z TriFold, mẫu máy có giá khoảng 2.900 USD cùng với các cell pin do Honor sản xuất. Và thế là câu chuyện về một “quái vật Frankenstein” trong làng smartphone bắt đầu.

Thử thách điên rồ

Người đứng sau dự án táo bạo này là Scotty Allen, chủ kênh YouTube Strange Parts, nổi tiếng với các màn “mổ xẻ” và lắp ráp thiết bị công nghệ theo cách không ai ngờ tới. Thử thách thay pin dung lượng siêu lớn thực chất được đề xuất và hỗ trợ bởi Honor và Scotty đã không ngần ngại nhận lời.

Để thực hiện video, anh bay tới Hong Kong, mua chiếc Galaxy Z TriFold, sắm đầy đủ dụng cụ chuyên dụng rồi mới bắt tay vào quá trình phẫu thuật phần cứng. Đây không đơn thuần là việc tháo máy và thay pin, nó là một cuộc đại tu toàn diện.

Mẫu Z TriFold nguyên bản được trang bị viên pin 5.600 mAh. Sau khi tháo rời thiết bị, Scotty tiến hành thay thế bằng các cell pin của Honor Magic V6, mẫu điện thoại gập của Honor vốn sử dụng công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến.

Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là một quá trình cực kỳ phức tạp. Các cell pin của Magic V6 có kích thước lớn hơn so với không gian bên trong Z TriFold. Điều đó đồng nghĩa với việc phải mài bớt khung sườn kim loại, thậm chí loại bỏ hoàn toàn một số linh kiện, trong đó có cả loa dưới, để tạo khoảng trống cho viên pin mới.

Đây là kiểu can thiệp phần cứng mà chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến thiết bị đắt tiền trở thành “cục gạch”. Tuy vậy, sau nhiều giờ chỉnh sửa và lắp ráp lại, chiếc Galaxy độ pin vẫn có thể khởi động và hoạt động bình thường.

Dĩ nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Màn hình xuất hiện một sọc ngang lớn, nhiều khả năng là hệ quả của việc tháo rời và lắp lại nhiều lần. Nhưng xét trên tổng thể, thành quả đạt được vẫn đủ khiến giới công nghệ phải trầm trồ.

Tương lai thuộc về silicon-carbon?

Việc nâng cấp từ 5.600 mAh lên 9.600 mAh tương đương mức tăng khoảng 70% dung lượng pin, một con số cực kỳ ấn tượng nếu đặt trong bối cảnh smartphone hiện đại ngày càng mỏng và phức tạp.

Điều đáng chú ý nằm ở công nghệ pin silicon-carbon mà Honor đang sử dụng. So với pin lithium-ion truyền thống, silicon-carbon cho mật độ năng lượng cao hơn, cho phép chứa nhiều điện năng hơn trong cùng một thể tích. Đây chính là chìa khóa giúp các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục tung ra những mẫu máy mỏng nhẹ nhưng có thời lượng pin vượt trội.

Trong khi đó, các hãng lớn như Samsung hay Apple vẫn đang khá thận trọng trong việc áp dụng đại trà công nghệ mới này. Bản độ Galaxy Z TriFold 9.600 mAh vì thế giống như một lời nhắc nhở rằng giới hạn hiện tại của pin smartphone không hoàn toàn là bất khả xâm phạm.

Rõ ràng, đây không phải là sản phẩm dành cho số đông. Tổng chi phí để thực hiện màn “cấy ghép” này vượt xa giá trị sử dụng thực tế. Chưa kể, việc hy sinh loa ngoài và chấp nhận lỗi hiển thị khiến nó khó có thể trở thành thiết bị sử dụng hằng ngày.

Tuy vậy, dự án của Scotty Allen mang ý nghĩa lớn hơn một video giải trí. Nó cho thấy tiềm năng của phần cứng hiện tại và đặt ra câu hỏi: nếu một cá nhân có thể làm được điều này trong phòng thí nghiệm tạm thời, tại sao các hãng lớn không thể tung ra những mẫu điện thoại pin 9.000–10.000 mAh trong tương lai gần?

Chiếc Galaxy Z TriFold “Frankenstein” có thể không bao giờ xuất hiện trên kệ hàng, nhưng nó đã chứng minh một điều quan trọng: công nghệ pin silicon-carbon đang mở ra kỷ nguyên mới cho smartphone. Và biết đâu, trong vài năm tới, một chiếc Galaxy 9.600 mAh chính hãng sẽ không còn là giấc mơ viển vông nữa.

(Theo PhoneArena, Macworld)