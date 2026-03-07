Một cuộc khảo sát gần đây của PhoneArena đã củng cố kết luận từ báo cáo trước đó của SellCell: iPhone 17 Pro Max đang có số lượng người dùng bán lại hoặc đổi máy cao bất thường.

iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Tom's Guide

Điều này khá nghịch lý, bởi nếu xét riêng về chất lượng, chiếc điện thoại này gần như không có gì để phàn nàn. Với màn hình 6,9 inch, chip Apple A19 Pro mạnh mẽ và hệ sinh thái phần mềm hoàn thiện, iPhone 17 Pro Max được nhiều người hâm mộ Apple coi là smartphone tốt nhất thế giới.

Trong các bài đánh giá chuyên sâu, thiết bị này thậm chí còn cạnh tranh ngang ngửa với đối thủ hàng đầu từ Samsung là Galaxy S26 Ultra. Nhiều bảng xếp hạng công nghệ cho thấy hai mẫu máy gần như “đồng hạng” ở vị trí dẫn đầu.

Nhờ sức hút đó, iPhone 17 Pro Max nhanh chóng vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách smartphone bán chạy nhất toàn cầu năm 2025 chỉ sau vài tháng lên kệ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một xu hướng khác lại khiến giới quan sát ngạc nhiên: đây cũng là chiếc điện thoại được đem đi đổi hoặc bán lại nhiều nhất trên thị trường máy cũ.

Theo báo cáo của SellCell, iPhone 17 Pro Max thậm chí vượt qua cả các model cũ hơn như iPhone 15 Pro Max và iPhone 14 Pro Max về số lượng giao dịch đổi máy.

Sau khi báo cáo của SellCell được công bố, PhoneArena đã tiến hành một cuộc thăm dò người dùng: liệu họ có vừa bán điện thoại của mình hay không và nếu có thì đó là model nào.

Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia trả lời “không”. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong số những người xác nhận đã bán máy, iPhone 17 Pro Max lại nhận được lượng “phiếu” đáng kể.

Nói cách khác, chiếc flagship cao cấp nhất của Apple đang xuất hiện với tần suất đáng chú ý trong danh sách những thiết bị bị người dùng chia tay chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Điều này đặt ra câu hỏi lớn: rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Giá trị bán lại quá cao?

Các nhà phân tích của SellCell cho rằng hiện tượng này không nhất thiết phản ánh sự thất vọng của người dùng. Theo họ, nguyên nhân có thể đơn giản là giá trị bán lại của iPhone 17 Pro Max quá hấp dẫn.

Trong thị trường máy cũ, model này giữ giá rất tốt. Vì vậy, nhiều người có thể đã quyết định bán máy khi giá trị vẫn còn cao, giống như “chốt lời” một khoản đầu tư công nghệ. Nói cách khác, thiết bị này không bị bán đi vì nó tệ, mà vì nó… quá có giá.

Lập luận này nghe có vẻ hợp lý, bởi iPhone từ lâu nổi tiếng là dòng điện thoại giữ giá tốt nhất trên thị trường smartphone.

Dù vậy, không phải ai cũng đồng ý với cách giải thích trên.

Thực tế là gần như không ai bán điện thoại đã qua sử dụng mà thu được lợi nhuận thực sự. Người dùng thường vẫn phải chịu lỗ so với giá mua ban đầu. Vì vậy, nếu nhiều người quyết định bán iPhone 17 Pro Max chỉ sau thời gian ngắn, rất có thể phải tồn tại một lý do nào đó đủ lớn để họ muốn “thoát” khỏi thiết bị này.

Và đó chính là lý do PhoneArena tiếp tục mở thêm một cuộc khảo sát mới nhằm tìm hiểu: những người đã bán iPhone 17 Pro Max thực sự chuyển sang dùng điện thoại nào.

Người dùng chuyển sang điện thoại nào?

Một điều gần như chắc chắn: không ai bán chiếc smartphone cao cấp phát hành năm 2025 của mình để quay về sống “ngoài lưới” và từ bỏ công nghệ.

Câu hỏi thực sự là họ chuyển sang thiết bị nào? Ban đầu, nhiều người cho rằng lựa chọn thay thế phổ biến nhất có thể là iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17, hai mẫu máy nhỏ hơn trong cùng dòng sản phẩm.

Tuy nhiên, một bình luận từ độc giả PhoneArena có tên “Romeo16” đã chỉ ra rằng giả thuyết này có thể không hợp lý.

Theo người dùng này, nếu iPhone 17 Pro Max giữ được khoảng 74,6% giá trị ban đầu, phiên bản 256GB của máy có thể bán lại khoảng 894 USD. Trong khi đó, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD và iPhone 17 tiêu chuẩn là 799 USD.

Điều đó có nghĩa là việc bán Pro Max để mua model thấp hơn chưa chắc mang lại lợi ích tài chính rõ ràng và nhiều người sẽ không sẵn sàng chấp nhận mất tiền để đổi sang một thiết bị kém hơn.

Tín hiệu đáng lo cho Apple

Một chi tiết khác trong cuộc khảo sát cũng đáng chú ý: số lượng người bán iPhone 17 Pro Max thậm chí còn nhiều hơn tổng số người bán điện thoại Android trong danh sách khảo sát.

Đây có thể coi là một “thành tích tiêu cực” đối với Apple. Dù nhóm “iPhone đời cũ” vẫn nhận nhiều phiếu hơn iPhone 17 Pro Max, khoảng cách giữa hai nhóm không lớn. Điều này cho thấy ngay cả model mới nhất và đắt nhất của Apple cũng đang gặp thách thức trong việc giữ chân người dùng lâu dài.

Nếu xu hướng này tiếp tục, nó có thể trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với Apple, đặc biệt khi iPhone từ lâu được xem là dòng sản phẩm có mức độ trung thành của khách hàng cao nhất trong ngành smartphone.

Và câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu iPhone 17 Pro Max thực sự có vấn đề, hay người dùng đơn giản chỉ đang tận dụng giá trị bán lại cao của nó? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ rõ ràng hơn khi các khảo sát và dữ liệu thị trường tiếp theo được công bố.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)