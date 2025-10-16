Theo các nguồn tin mới nhất, trong khi Samsung đang chuẩn bị đưa trở lại cụm camera sau dạng “đảo” để phục vụ cho cảm biến mới của S26 Ultra, thì Apple lại đi trước một bước với công nghệ khẩu độ biến thiên (variable aperture) trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max sẽ có khẩu độ biến thiên. Ảnh minh hoạ: PhoneArena

Đây là tính năng từng được Samsung thử nghiệm trên Galaxy S9 và S10, nhưng bị loại bỏ từ thế hệ S20 do chi phí sản xuất cao. Giờ đây, Apple dường như đã sẵn sàng hồi sinh và nâng cấp công nghệ này, biến nó thành “vũ khí bí mật” cho thế hệ iPhone 2026.

Trên máy ảnh truyền thống, khẩu độ quyết định lượng ánh sáng đi vào cảm biến, từ đó ảnh hưởng đến độ sáng, độ sâu trường ảnh và hiệu ứng mờ nền. Với camera thay đổi khẩu độ, người dùng có thể chủ động kiểm soát ánh sáng và phong cách ảnh, giống như khi sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp.

Nếu có trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, tính năng này sẽ mở ra hàng loạt cơ hội sáng tạo:

Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ rộng giúp thu nhiều ánh sáng hơn, cho ảnh sáng rõ và ít nhiễu.

Ban ngày hoặc trong điều kiện ánh sáng mạnh, thu hẹp khẩu độ sẽ giúp cải thiện độ sâu trường ảnh, giữ chủ thể và hậu cảnh đều rõ nét.

Apple được dự đoán sẽ tích hợp các chế độ chụp thông minh mới dựa trên khẩu độ thay đổi, cho phép người dùng dễ dàng thử nghiệm các phong cách ảnh nghệ thuật, từ xóa phông tự nhiên đến chụp phong cảnh chi tiết.

Trong khi Samsung được cho là sẽ nâng cấp khẩu độ rộng hơn cho Galaxy S26 Ultra, điều đó vẫn chỉ là cải thiện cố định. iPhone 18 với khẩu độ biến thiên linh hoạt lại mang đến sự tùy chỉnh chủ động, yếu tố then chốt giúp nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng iPhone có thể điều chỉnh ảnh theo ý muốn, thay vì bị giới hạn bởi thiết lập mặc định của cảm biến. Về mặt kỹ thuật, đây là một “bước nhảy” vượt cấp, giúp iPhone 18 Pro Max dễ dàng đánh bại đối thủ Hàn Quốc trong lĩnh vực camera vốn được xem là thế mạnh của Samsung.

Các chuyên gia cho rằng bước đi của Apple sẽ buộc Samsung phải đưa trở lại khẩu độ thay đổi trong tương lai, có thể là vào năm 2027 với thế hệ Galaxy S28 Ultra. Dù vậy, vào thời điểm đó, Apple có thể đã tiến thêm một bước, hoàn thiện hơn khả năng kiểm soát quang học và tích hợp trí tuệ nhân tạo trong xử lý ảnh.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Sự xuất hiện của khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro cho thấy Apple đang quyết tâm nâng trải nghiệm nhiếp ảnh di động lên tầm cao mới, sau nhiều năm tập trung vào xử lý phần mềm.

Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 không chỉ là một bản nâng cấp thông thường, mà là cuộc cách mạng trong cách người dùng chụp ảnh bằng điện thoại.

(Theo PhoneArena)