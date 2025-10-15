Sau nhiều năm dẫn đầu thị trường với dòng Galaxy Z Fold và Z Flip, “ông lớn Hàn Quốc” dường như đã sẵn sàng cho thế hệ điện thoại gập hoàn toàn mới - Galaxy Z TriFold, mở ra chuẩn mực mới về thiết kế và hiệu năng.

Một concept Galaxy Z TriFold. Ảnh: Tech Insights

Dưới đây là 7 tin đồn lớn nhất xoay quanh Galaxy Z TriFold – mẫu máy được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại tương lai của công nghệ gập.

1. Thiết kế gập ba hoàn toàn mới – hai bản lề, ba màn hình

Cho đến nay, dòng điện thoại gập của Samsung chỉ có hai kiểu dáng chính: Galaxy Z Flip – điện thoại gập dọc như hộp phấn, nhỏ gọn và thời trang; Galaxy Z Fold – điện thoại gập ngang mở ra như một chiếc máy tính bảng mini.

Cả hai đều chỉ có một điểm gập duy nhất. Nhưng với Galaxy Z TriFold, Samsung được cho là sẽ tăng gấp đôi số bản lề, cho phép thiết bị gập hai lần tương tự mẫu Huawei Mate XT Ultimate Design tại Trung Quốc.

Cấu trúc này có thể mở ra nhiều kiểu sử dụng linh hoạt hơn, từ dạng điện thoại, máy tính bảng mini cho đến thiết bị đa màn hình khi cần đa nhiệm.

Người dùng có thể chuyển đổi giữa ba kích thước màn hình khác nhau, tùy theo nhu cầu công việc hay giải trí.

2. Màn hình “khổng lồ” – hướng tới trải nghiệm như laptop mini

Galaxy Z Fold 7 hiện tại mở ra một màn hình 8 inch, lớn hơn điện thoại thông thường nhưng vẫn nhỏ so với tablet. Tin đồn cho biết, Z Tri-Fold có thể mở ra màn hình tới 10 inch, tương đương một chiếc iPad tiêu chuẩn.

Với diện tích này, thiết bị sẽ trở thành công cụ lý tưởng cho công việc và sáng tạo nội dung – từ chỉnh sửa tài liệu, ghi chú cho tới dựng video.

Hơn nữa, tỷ lệ khung hình được cho là 16:9 – gần giống máy tính bảng truyền thống, thay vì 4.2:3 như Z Fold 7, giúp hiển thị video và đa nhiệm tự nhiên hơn.

3. Không hỗ trợ bút S Pen – ít nhất là ở thế hệ đầu tiên

Với màn hình lớn, nhiều người kỳ vọng Galaxy Z TriFold sẽ tương thích với bút cảm ứng S Pen – phụ kiện đã gắn liền với thương hiệu Galaxy Note và Galaxy Tab.

Tuy nhiên, nguồn tin từ @TechHighest trên mạng X (Twitter cũ) cho rằng S Pen sẽ không hoạt động với TriFold.

Dù đây là một tin hơi đáng tiếc, nó không quá bất ngờ khi Samsung cũng loại bỏ S Pen trên Z Fold 7.

Dẫu vậy, hãng đã xác nhận đang nghiên cứu công nghệ bút tương thích với màn hình gập, nên có thể thế hệ TriFold 2 hoặc 3 sẽ khắc phục điều này.

4. Trang bị ba viên pin – dung lượng vượt ngưỡng 5.000mAh

Vấn đề lớn nhất với điện thoại gập luôn là dung lượng pin. Bởi khi thiết bị có bản lề, không gian cho pin bị chia nhỏ, khiến pin phải mỏng hơn.

Mẫu Huawei Mate XT Ultimate Design. Ảnh: Future

Theo một bằng sáng chế rò rỉ từ Galaxy Club, Samsung sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách chia pin thành ba phần, mỗi phần nằm ở một mô-đun gập.

Z Fold 7 hiện có pin 4.400mAh trong hai phần gập, vì vậy TriFold với ba khối pin có thể đạt tới 5.000–5.600mAh – giúp cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng. Đây sẽ là tin vui lớn cho những ai muốn thiết bị gập hoạt động cả ngày mà không cần sạc.

5. Camera “khủng” không kém dòng Ultra

Mặc dù dòng Fold chưa bao giờ là “ông vua camera” của Samsung, nhưng Galaxy Z Fold 7 với cảm biến chính 200MP đã tiến rất gần Galaxy S25 Ultra về chất lượng ảnh.

Các thiết bị màn hình gập ngày càng phổ biến. Ảnh: Samsung

Tin đồn cho thấy Galaxy Z TriFold sẽ ít nhất giữ nguyên cấu hình này, thậm chí nâng cấp thêm. Dự kiến máy sẽ có: Cảm biến chính 200MP, ống kính siêu rộng 12MP, ống kính tele từ 10MP (zoom 3x) hoặc nâng lên 50MP (zoom 5x).

Nếu điều này thành hiện thực, TriFold sẽ là mẫu điện thoại gập có camera mạnh nhất thế giới, kết hợp được sức mạnh nhiếp ảnh chuyên nghiệp và tính cơ động của thiết bị gập.

6. Hiệu năng “quái vật” với Snapdragon 8 Elite và RAM 16GB

Một thiết bị đa nhiệm như TriFold chắc chắn cần hiệu năng hàng đầu. Nhiều nguồn tin cho rằng máy sẽ dùng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy – phiên bản tùy chỉnh tối ưu hiệu suất cho Samsung.

Cấu hình dự kiến bao gồm: Tối thiểu 12GB RAM, có thể lên tới 16GB RAM; Bộ nhớ khởi điểm 256GB, mở rộng tới 1TB; GPU và CPU cải thiện lần lượt 20% và 23% so với thế hệ trước nếu dùng chip Snapdragon Gen 5 mới nhất.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là điện thoại gập mạnh nhất từng xuất hiện, đủ sức xử lý đa cửa sổ, ứng dụng văn phòng và chơi game nặng mà không gặp trở ngại.

7. Giá “trên trời” – chỉ dành cho người thật sự đam mê

Dù còn là tin đồn, nhưng có một điều gần như chắc chắn: Galaxy Z TriFold sẽ cực kỳ đắt đỏ.

Với Galaxy Z Fold 7 khởi điểm 1.999 USD, giới thạo tin dự đoán TriFold có giá từ 2.299 USD và có thể chạm mốc 3.000–3.500 USD theo nguồn tin Yogesh Brar.

Ban đầu, máy được đồn là phát hành giới hạn tại Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng sau đó có thông tin cho rằng Samsung sẽ mở bán toàn cầu, giúp giá có thể “mềm” hơn nhờ sản xuất quy mô lớn.

Tuy nhiên, ít nhất ở thế hệ đầu tiên, TriFold vẫn sẽ là món hàng xa xỉ dành cho những người đam mê công nghệ và có hầu bao rủng rỉnh.

Nếu những rò rỉ này chính xác, Samsung Galaxy Z TriFold sẽ là bước tiến cách mạng trong thiết kế smartphone, mở ra kỷ nguyên của thiết bị gập ba linh hoạt – nơi điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay hòa làm một.

Từ màn hình 10 inch, pin 3 mô-đun, đến hiệu năng hàng đầu Snapdragon 8 Elite, tất cả cho thấy Samsung đang đặt cược lớn vào tương lai của dòng thiết bị gập.

Giá bán cao khiến TriFold khó tiếp cận đại đa số người dùng, nhưng đây có thể chính là “tấm vé khởi đầu” cho kỷ nguyên smartphone gập ba, nơi công nghệ và trải nghiệm người dùng hội tụ trong một thiết bị duy nhất – vừa di động, vừa mạnh mẽ, vừa mang tầm nhìn tiên phong của Samsung.

(Theo Tom's Guide, PhoneArena)