Nhìn chung, những gì người dùng đang kỳ vọng ở iPhone 18 Pro Max cho thấy đây sẽ không phải một bước nhảy vọt so với thế hệ trước.

Thậm chí, nếu đang sử dụng một chiếc iPhone đời cũ, người dùng hoàn toàn có lý do để cân nhắc mua iPhone 17 Pro Max trước khi thế hệ mới ra mắt vào tuần này.

Khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn. Ảnh: 9to5mac

Trong số một vài nâng cấp được đồn đoán, đáng chú ý nhất trên lý thuyết là camera chính sử dụng ống kính khẩu độ biến thiên.

Đây là công nghệ có thể thay đổi độ mở của ống kính tùy theo điều kiện chụp, từ đó mang lại khả năng kiểm soát hình ảnh tốt hơn.

Nhưng câu hỏi quan trọng là: liệu nâng cấp này có thực sự tạo ra khác biệt lớn khi chụp ảnh bằng iPhone 18 Pro Max?

Khẩu độ biến thiên giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa ảnh chụp bằng máy ảnh DSLR hoặc mirrorless và iPhone nằm ở khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh (DOF).

Trên một chiếc máy ảnh truyền thống, khẩu độ lớn cho phép tạo ra độ sâu trường ảnh mỏng.

Hiệu ứng này thường được sử dụng để làm nổi bật chủ thể bằng cách tách chủ thể khỏi hậu cảnh. Ảnh chân dung là ví dụ điển hình nhất.

Đây cũng chính là lý do Apple gọi tính năng mô phỏng hiệu ứng hậu cảnh mờ trên iPhone là Portrait mode – Chế độ chân dung.

Ngược lại, khi chụp phong cảnh hoặc toàn cảnh thành phố, nhiếp ảnh gia thường sử dụng khẩu độ nhỏ hơn để đảm bảo nhiều khu vực trong khung hình, từ tiền cảnh đến hậu cảnh, đều nằm trong vùng lấy nét.

Vì vậy, khẩu độ biến thiên từ lâu đã là một tính năng tiêu chuẩn trên các ống kính máy ảnh truyền thống.

Trong khi đó, iPhone hiện sử dụng ống kính có khẩu độ cố định.

Tất nhiên, vẫn có một số cách để tạo hiệu ứng độ sâu trường ảnh mỏng trên iPhone.

Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ là ngoại lệ chứ chưa thể thay thế hoàn toàn khả năng kiểm soát khẩu độ của máy ảnh chuyên dụng.

iPhone 18 Pro Max lần đầu có ống kính khẩu độ biến thiên?

Năm nay được kỳ vọng sẽ đánh dấu lần đầu tiên Apple đưa ống kính khẩu độ biến thiên lên iPhone. Hiện vẫn chưa rõ tính năng này sẽ xuất hiện trên cả hai phiên bản iPhone 18 Pro hay chỉ dành riêng cho iPhone 18 Pro Max.

Dù lựa chọn nào trở thành hiện thực, nhiều khả năng công nghệ này cũng chỉ được trang bị cho camera chính, thay vì camera góc siêu rộng hoặc camera telephoto.

Xét trên lý thuyết, đây là một nâng cấp rất đáng chú ý. Một ống kính có khẩu độ biến thiên về nguyên tắc cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn.

Tuy nhiên, không nên quá kỳ vọng rằng iPhone 18 Pro Max sẽ ngay lập tức tạo ra những bức ảnh có hiệu ứng xóa phông mạnh mẽ như máy ảnh DSLR hoặc mirrorless.

Lý do nằm ở một yếu tố quan trọng mà Apple nhiều khả năng vẫn chưa thay đổi: kích thước cảm biến hình ảnh.

Xét trong cùng những điều kiện khác, cảm biến càng lớn thì khả năng tạo ra độ sâu trường ảnh càng cao.

Đây là một trong những lợi thế quan trọng của máy ảnh chuyên nghiệp so với smartphone.

So với DSLR và mirrorless, cảm biến trên iPhone vẫn cực kỳ nhỏ. Và theo những thông tin hiện có, kích thước cảm biến này sẽ không thay đổi đáng kể trên thế hệ iPhone 18 Pro Max.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi iPhone 18 Pro Max được trang bị khẩu độ rộng hơn đôi chút, các quy luật vật lý vẫn đặt ra giới hạn rất rõ ràng.

Với cùng một kích thước cảm biến, việc chỉ tăng khẩu độ một mức nhỏ có thể không tạo ra sự khác biệt quá lớn về độ sâu trường ảnh.

Nói cách khác, khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max có thể hấp dẫn trên giấy tờ hơn là trong trải nghiệm thực tế.

Vì sao Apple vẫn đầu tư vào công nghệ phức tạp này?

Tuy nhiên, vẫn có một lý do để người dùng kỳ vọng.

Việc tích hợp một cơ chế khẩu độ biến thiên bằng phần cứng vào camera iPhone không phải nhiệm vụ đơn giản.

Công nghệ này phức tạp và tương đối tốn kém, đặc biệt khi phải thu nhỏ toàn bộ hệ thống để vừa với kích thước cực kỳ hạn chế bên trong smartphone.

Khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max có thể chỉ là “màn che” cho nâng cấp AI của Apple. Ảnh: Macworld

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: tại sao Apple phải bỏ nhiều công sức và chi phí cho một tính năng mà về mặt lý thuyết chỉ mang lại lợi ích khá nhỏ?

Nếu khẩu độ biến thiên chỉ tạo ra sự khác biệt đúng như những gì các tính toán vật lý dự đoán, khoản đầu tư này dường như không thực sự thuyết phục.

Điều đó khiến một khả năng khác trở nên đáng chú ý: nếu Apple thực sự muốn biến khẩu độ biến thiên thành một điểm nhấn marketing trên iPhone 18 Pro Max, có lẽ công ty còn có một lợi thế khác phía sau công nghệ này.

Khẩu độ biến thiên có thể chỉ là “màn che” cho nâng cấp AI

Một khả năng đáng chú ý là Apple có thể sử dụng nâng cấp phần cứng về khẩu độ như nền tảng để mang đến một bước tiến lớn hơn cho chế độ Chân dung.

Trong những năm qua, hiệu ứng xóa phông mô phỏng bằng phần mềm trên iPhone ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn khoảng cách nhất định so với ảnh chụp bằng máy ảnh thực sự, đặc biệt ở những khu vực phức tạp như tóc, vật thể nhỏ hoặc ranh giới giữa chủ thể và hậu cảnh.

Có thể sức mạnh xử lý AI từ thế hệ chip mới sẽ cho phép Apple tạo ra hiệu ứng chân dung tự nhiên hơn đáng kể.

Khi đó, khẩu độ biến thiên về mặt quang học có thể chỉ mang lại một phần lợi ích, trong khi phần mềm và AI mới là yếu tố tạo ra khác biệt lớn nhất.

Nếu kịch bản này xảy ra, có lẽ phần lớn người dùng cũng không quá quan tâm liệu Apple có đang “đánh lừa” họ bằng cách kết hợp một nâng cấp phần cứng nhỏ với một cải tiến phần mềm lớn hay không.

Điều quan trọng cuối cùng vẫn là chất lượng bức ảnh mà iPhone 18 Pro Max tạo ra.

Vì vậy, nếu phải đưa ra dự đoán ở thời điểm hiện tại, khả năng đáng chờ đợi nhất không hẳn là việc khẩu độ biến thiên sẽ giúp iPhone 18 Pro Max chụp ảnh giống máy ảnh chuyên nghiệp hơn, mà là Apple có thể tận dụng công nghệ này cùng sức mạnh AI mới để đưa chế độ Chân dung lên một cấp độ hoàn toàn khác.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)