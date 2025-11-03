Tuy vậy, mọi thứ có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. Theo nguồn tin từ Money Today (Hàn Quốc), Samsung sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25/2 tại San Francisco, nơi dòng Galaxy S26 sẽ chính thức lộ diện.

Hình ảnh render Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Mặc dù thời điểm này muộn hơn so với lịch ra mắt Galaxy S25 (ngày 22/1/2025) và Galaxy S24 (ngày 17/1/2024), nhưng nó vẫn sớm hơn nhiều so với những dự đoán gần đây cho rằng Galaxy S26 phải đến tháng 3 mới xuất hiện.

Như vậy, thay vì trì hoãn kéo dài, Samsung chỉ đang điều chỉnh chiến lược trong vài tuần, không làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ra mắt hoặc thị phần đầu năm của hãng.

Một quan chức am hiểu kế hoạch của Samsung tiết lộ rằng sự kiện Unpacked quay trở lại San Francisco vì đây là “trung tâm của trí tuệ nhân tạo (AI)”. Theo Danie Araujo, Phó Chủ tịch bộ phận Mobile Experience của Samsung, Galaxy S26 sẽ là dòng sản phẩm mang “AI thế hệ tiếp theo”.

Việc chọn bối cảnh Silicon Valley không phải ngẫu nhiên. Samsung đang đầu tư mạnh vào AI trên thiết bị (AI on-device), nhằm đối đầu trực tiếp với Apple và Google trong cuộc đua AI di động. Ra mắt ngay trong lòng trung tâm công nghệ thế giới là thông điệp rõ ràng rằng Galaxy S26 không chỉ là bản nâng cấp phần cứng, mà là bước chuyển mình sang kỷ nguyên điện thoại AI thực thụ.

Ban đầu, Samsung dự định thay đổi cấu trúc sản phẩm: Galaxy S26 tiêu chuẩn được thay bằng phiên bản Galaxy S26 Pro; Galaxy S26+ được thay bằng mẫu mới Galaxy S25 Edge, thiết kế siêu mỏng và tập trung vào tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, chiến lược này bổ nhào vào phút chót.

Theo Money Today, thị trường hiện không còn chuộng điện thoại mỏng, do việc cắt giảm pin và linh kiện khiến trải nghiệm giảm sút. Người dùng ưu tiên hiệu năng, thời lượng pin và camera hơn là thiết kế siêu mỏng.

Trước phản ứng thị trường, Samsung buộc phải quay lại bộ ba quen thuộc: Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra. Nhưng quyết định này đến quá muộn, khiến tiến độ sản xuất bị phá vỡ và dẫn đến việc phải đẩy lịch ra mắt sang cuối tháng 2.

Dòng Galaxy S26 được đồn đoán sẽ đưa chip Exynos quay lại sau hai năm bị Snapdragon thống trị.

Theo rò rỉ, tất cả phiên bản Galaxy S26 sẽ sử dụng Exynos 2600, ngoại trừ thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, nơi sẽ dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Điều đáng chú ý là Exynos 2600 có thể không mạnh bằng Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhưng nhiều báo cáo cho rằng nó có khả năng vượt qua chip của iPhone 17 Pro.

Điều này nếu đúng sẽ là bước ngoặt lớn, vì Exynos từng bị xem là thua kém Snapdragon trong nhiều năm. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Trong cuộc họp tài chính quý 3, Samsung từ chối xác nhận chip nào sẽ được dùng, cho thấy hãng vẫn đang đánh giá.

Nếu ngày 25/2 là thật, câu hỏi tiếp theo là: khi nào Galaxy S26 sẽ bán ra? Galaxy S25 ra mắt ngày 22/1 và bán ra ngày 3/2/2025. Với lịch trình tương tự, Galaxy S26 có thể lên kệ vào ngày 9/3/2026.

(Theo PhoneArena, GSMarena)