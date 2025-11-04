Ra mắt đầu năm 2025, dòng Galaxy S25 nhận được không ít lời khen, chủ yếu nhờ loạt tính năng AI Galaxy AI được nâng cấp mạnh mẽ. Tuy nhiên, về phần cứng, cải tiến trên S25 lại không thật sự đột phá, nhất là khi so với thiết kế mới của iPhone 17 Pro hay màn hình sáng hơn trên Pixel 10.

Liệu Samsung có đang chuẩn bị một cú “lột xác” với Galaxy S26? Tin đồn hiện tại cho thấy một số thay đổi đáng chú ý, dù chắc chắn từ nay đến thời điểm ra mắt năm 2026 sẽ còn nhiều thông tin mới.

Các mô hình Galaxy S26 series. Ảnh: Sonny Dickson

Dưới đây là 5 tin đồn lớn nhất xoay quanh mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn - phiên bản flagship “giá dễ chịu” của Samsung.

Samsung liên tục “quay xe”

Nếu phải mô tả kế hoạch flagship 2026 của Samsung bằng một từ, có lẽ đó là “liên tục thay đổi”. Những tin đồn ban đầu cho thấy hãng chuẩn bị điều chỉnh khá mạnh danh mục sản phẩm, nhưng gần đây có vẻ Samsung lại quay về chiến lược quen thuộc.

Từng có thông tin cho rằng Samsung đang cân nhắc ra mắt Galaxy S26 Pro - thực chất chỉ là bản đổi tên của mẫu S tiêu chuẩn. Đồng thời, phiên bản Plus trong dòng sản phẩm có thể được thay thế bằng Galaxy S26 Edge với thiết kế màn hình cong cải tiến.

Thế nhưng, tin rò rỉ mới lại cho biết kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Galaxy S25 Edge được cho là không đạt kỳ vọng về doanh số, khiến Samsung từ bỏ ý định ra mắt phiên bản Edge vào năm 2026. Bên cạnh đó, tên gọi Galaxy S26 Pro cũng không còn xuất hiện trong tài liệu nội bộ lẫn chuỗi rò rỉ gần đây.

Tóm lại, nhiều khả năng Samsung sẽ tiếp tục duy trì cấu trúc quen thuộc: Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra — giống chiến lược sản phẩm các năm trước.

Chip xử lý: Snapdragon hay Exynos?

Vào tháng 9 vừa qua, Qualcomm đã trình làng Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip kế nhiệm Snapdragon 8 Gen 4. Đây cũng là chipset dự kiến sẽ xuất hiện trên phần lớn smartphone Android cao cấp, bao gồm dòng Galaxy S26.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 được đánh giá cao nhờ hiệu năng vượt trội, nâng cấp mạnh về modem 5G, xử lý hình ảnh và đặc biệt là bộ xử lý AI tích hợp, giúp cải thiện khả năng AI trên thiết bị mà không cần phụ thuộc nhiều vào cloud.

Thế nhưng câu hỏi quan trọng là: những mẫu Galaxy S26 nào sẽ dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Theo nhiều báo cáo, Samsung có thể: Dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho một số phiên bản S26 ở thị trường nhất định. Trong khi, trang bị chip Exynos 2600 do Samsung tự phát triển cho mẫu S26 tiêu chuẩn hoặc cho các thị trường ngoài Mỹ và Hàn Quốc.

Điều này từng xảy ra với Galaxy S24, khi Exynos và Snapdragon được phân bổ theo từng khu vực. Với người dùng, đây không phải tin vui, bởi Exynos trong lịch sử thường kém hiệu năng hơn và dễ nóng hơn so với Snapdragon.

Nếu tin đồn là sự thật, trải nghiệm giữa người dùng cùng một mẫu máy có thể khác nhau - điều mà cộng đồng smartphone không hề thích. Rõ ràng đây là điểm đáng theo dõi trong thời gian tới.

Thời điểm ra mắt

Dựa trên truyền thống, Samsung thường tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 1. Galaxy S23, S24 và S25 đều ra mắt vào tháng 1 hoặc đầu tháng 2.

Nhưng năm 2026 có thể là ngoại lệ.

Tin rò rỉ gần đây cho thấy kế hoạch điều chỉnh dòng sản phẩm đã khiến tiến độ bị lùi lại. Một nguồn tin nói rằng điện thoại sẽ chỉ bán ra vào tháng 3. Báo cáo mới nhất dự đoán sự kiện Unpacked sẽ diễn ra vào ngày 25/2, đồng nghĩa với việc Galaxy S26 có mặt trên kệ vào tháng 3.

Galaxy S25 series. Ảnh: GSMarena

Nếu điều này đúng, đây sẽ là thời điểm phát hành muộn nhất trong vòng 4 năm gần đây - một động thái thể hiện Samsung muốn hoàn thiện sản phẩm tốt hơn trước khi ra mắt.

Camera nâng cấp mạnh: Ultra Wide 50MP và cảm biến lớn hơn

Ngoài cuộc tranh luận “Snapdragon hay Exynos”, điểm đáng chú ý nhất trong tin đồn về Galaxy S26 là camera.

Nguồn tin sớm cho biết, camera ultra wide sẽ nâng độ phân giải từ 12MP lên 50MP.

Nếu điều này trở thành sự thật, Galaxy S26 sẽ tiệm cận hơn với iPhone 17 (cụm camera sau 48MP) và cạnh tranh mạnh hơn trong phân khúc flagship giá 799 USD. Kết hợp với camera telephoto vốn đã là điểm mạnh của Samsung, S26 có khả năng trở thành lựa chọn camera tốt nhất ở tầm giá này.

Không dừng lại ở đó, Samsung được đồn sẽ sử dụng cảm biến chính lớn hơn, dù vẫn giữ độ phân giải 50MP như S25. Cảm biến lớn giúp thu sáng tốt hơn, đặc biệt hữu ích trong điều kiện thiếu sáng, vốn là thách thức của nhiều smartphone Android.

Nếu thực hiện đúng định hướng, S26 có thể mang đến chất lượng ảnh chụp đêm nổi bật mà không cần tăng độ phân giải.

Những cải tiến khác: Màn hình lớn hơn, máy mỏng hơn và pin tăng dung lượng

Bên cạnh những nâng cấp nổi bật, Galaxy S26 được cho là sẽ có các cải tiến nhỏ nhưng tổng hòa lại tạo nên trải nghiệm đáng giá hơn:

Màn hình tăng lên 6,3 inch (từ 6,2 inch trên S25) - tương đồng với iPhone 17 và Pixel 10.

Samsung được đồn sẽ làm máy mỏng hơn, dựa trên các bản dựng CAD của S26 Ultra - khả năng cao thiết kế mỏng sẽ lan xuống bản tiêu chuẩn.

Dung lượng pin tăng nhẹ lên 4.300 mAh, so với 4.200 mAh trên S25.

Đáng chú ý, Galaxy S25 hiện đang có thời lượng pin rất tốt nhờ tối ưu với chip Snapdragon 8 Elite. Nếu Galaxy S26 tiếp tục tăng pin và dùng chip tiết kiệm hơn, thời lượng pin có thể vượt trội so với thế hệ trước - tất nhiên điều này còn phụ thuộc việc máy dùng Snapdragon hay Exynos.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Technizo Concept)

Dựa trên những gì rò rỉ đến hiện tại, Galaxy S26 có thể sẽ mang lại nhiều điểm mới đáng giá:

Camera nâng cấp mạnh, đặc biệt là ống kính ultrawide 50MP.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc Exynos 2600 tùy thị trường.

Màn hình lớn hơn, thiết kế mỏng hơn và pin tốt hơn.

Dù vẫn còn nhiều điều chưa được xác nhận, Galaxy S26 đang cho thấy Samsung có tham vọng tạo ra bước tiến mới sau một năm tập trung vào AI. Và nếu mọi tin đồn trở thành sự thật, Galaxy S26 có thể là flagship đáng chú ý nhất của Samsung trong nhiều năm trở lại đây.

(Theo PhoneArena, CNET)