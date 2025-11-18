Samsung và Apple từ lâu đã tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ở mọi khía cạnh, từ hiệu năng, camera cho đến thiết kế.

Vì thế, việc so sánh dòng Galaxy S26 sắp ra mắt với iPhone 17 của Apple - đặc biệt là 2 flagship Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max - về kích thước và trọng lượng là điều khó tránh khỏi.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Concept Mob

Lần này, nguồn tin quen thuộc Ice Universe đã mang đến một bức tranh khá chi tiết và Samsung dường như đang chiếm ưu thế.

Kích thước Galaxy S26: Thay đổi nhỏ nhưng tính toán kỹ lưỡng

Dựa trên các thông tin đã hé lộ, Samsung tiếp tục tinh chỉnh thiết kế để tối ưu độ mỏng, chiều rộng và độ thoải mái khi cầm nắm của dòng S26:

Galaxy S26: Màn hình 6,3 inch, kích thước khung 149,4 × 71,5 × 6,9mm.

Galaxy S26+: Màn hình 6,7 inch, kích thước khung 158,4 × 75,8 × 7,3mm.

Galaxy S26 Ultra: Màn hình 6,9 inch, kích thước khung 163,6 × 78,1 × 7,9mm.

So với dòng S25, Samsung tăng nhẹ kích thước ở bản thường nhưng giảm độ dày đáng kể ở toàn bộ dòng S26.

Điều này giúp các thiết bị trông thanh thoát hơn dù vẫn giữ nguyên kích thước màn hình ở hai bản cao cấp.

Ở thế hệ trước - Galaxy S25, các thông số này là: S25 với kích thước 146,9 × 70,5 × 7,2mm; S25 Plus 158,4 × 75,8 × 7,3mm và S25 Ultra với 162,8 × 77,6 × 8,2mm.

Nhìn vào các con số, Galaxy S26 Ultra giảm tới 0,3mm độ dày so với S25 Ultra - một bước tiến không nhỏ đối với mẫu máy vốn có hệ thống camera lớn và pin dung lượng cao.

So găng trọng lượng và độ mỏng: Vượt trội iPhone 17

Ice Universe không chỉ tiết lộ kích thước mà còn hé lộ cả trọng lượng dự kiến của dòng S26, đồng thời đặt chúng cạnh dòng iPhone 17 của Apple.

Và kết quả khá bất ngờ, cả ba phiên bản Galaxy S26 đều nhẹ hơn và mỏng hơn so với đối thủ tương ứng:

Galaxy S26 vs iPhone 17: nhẹ hơn 13g, mỏng hơn 1,05mm.

Galaxy S26+ vs iPhone 17 Pro: nhẹ hơn 13g, mỏng hơn 1,45mm.

Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: nhẹ hơn 17g, mỏng hơn 0,85mm.

Dòng Galaxy S26 dự kiến ​​sẽ duy trì lợi thế so với dòng iPhone 17 về mặt thông số kỹ thuật. Ảnh các mô hình Galaxy S26 series: Wccftech

Dù dòng iPhone 17 được cho là sử dụng khung nhôm (trừ iPhone Air), Samsung vẫn vượt lên nhờ tối ưu thiết kế. Đáng chú ý, chỉ Galaxy S26 và S26+ dùng khung nhôm, còn S26 Ultra dùng khung titan, tiếp nối ngôn ngữ thiết kế đã bắt đầu từ S25 Ultra. Điều này giúp bản Ultra giữ được độ bền cao mà vẫn có lợi thế trọng lượng.

Camera: Galaxy S26 Ultra trang bị “vũ khí” mạnh hơn

Samsung cũng tạo khác biệt lớn ở camera. Trong khi iPhone 17 Pro Max chỉ có 3 camera, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ trang bị 4 camera, bao gồm: Camera chính 200MP ISOCELL HP2; Camera góc siêu rộng 50MP ISOCELL JN3 hoặc Sony IMX564; Camera periscope 5x 50MP IMX854 và Camera tele 3x 10MP hoặc 12MP ISOCELL S5K3LD.

Việc tăng số lượng cảm biến nhưng vẫn nhẹ hơn đối thủ là thành tích ấn tượng. Samsung không chỉ giữ được sự đa dụng mà còn cải thiện khả năng chụp xa, vốn là điểm mạnh lâu năm của dòng Ultra.

Tản nhiệt lớn hơn, máy vẫn nhẹ hơn iPhone 17 Pro Max

Một chi tiết thú vị được Ice Universe tiết lộ: Galaxy S26 Ultra sẽ có buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 1,2 lần so với S25 Ultra.

Điều này rất quan trọng trong bối cảnh hiệu năng của chip Exynos và Snapdragon ngày càng tăng, đòi hỏi giải pháp tản nhiệt mạnh mẽ hơn để duy trì độ ổn định.

Thông thường, buồng hơi lớn hơn sẽ khiến máy nặng hơn, nhưng điều ngược lại đang xảy ra: S26 Ultra vẫn nhẹ hơn iPhone 17 Pro Max tới 17 gam.

Điều này cho thấy Samsung đã tối ưu cấu trúc bên trong một cách tinh tế, vừa tăng diện tích tản nhiệt, vừa giảm trọng lượng tổng thể.

Lợi thế thiết kế thuộc về Samsung?

Dòng iPhone 17 được cho là chuyển sang khung nhôm, thu nhỏ kích thước tai thỏ Dynamic Island và cải thiện camera, nhưng rõ ràng Apple vẫn giữ triết lý thân máy dày và nặng để đảm bảo pin lớn hơn và hạn chế nhiệt độ.

Samsung lại chọn hướng đi khác: thiết kế mỏng – nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ, đặc biệt ở bản Ultra.

Videp concept Galaxy S26 Ultra - 6G. (Nguồn: Concept Mob)

Nếu những thông số rò rỉ này trở thành sự thật, Galaxy S26 series có thể ghi điểm lớn trước người dùng thích một chiếc máy gọn, nhẹ nhưng vẫn cao cấp và đa dụng.

Samsung dường như đang chuẩn bị kỹ lưỡng để biến dòng Galaxy S26 thành đối thủ đáng gờm của iPhone 17 ngay từ ngoại hình.

Máy mỏng hơn, nhẹ hơn, vật liệu không kém phần cao cấp, camera ưu thế rõ rệt và tản nhiệt được nâng cấp.

Trong cuộc đua công nghệ vốn rất sát nút giữa Samsung và Apple, Galaxy S26 series - đặc biệt là Galaxy S26 Ultra - đang nổi lên như mẫu máy có khả năng lật ngược thế cờ trong năm tới.

(Theo Wccftech, PhoneArena)