Những tin đồn xoay quanh thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo của Apple tiếp tục nóng lên khi hàng loạt nguồn tin uy tín đồng loạt khẳng định: iPhone 18 Pro sẽ được trang bị một Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể so với hiện nay.

Dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng tần suất và mức độ nhất quán của các báo cáo đang khiến giới công nghệ tin rằng thay đổi này gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

iPhone 18 Pro sẽ được trang bị một Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể so với hiện nay. Ảnh: AppleInsider

Dynamic Island sẽ được thu gọn đáng kể

Thông tin về việc iPhone 18 Pro sở hữu Dynamic Island nhỏ hơn đã xuất hiện nhiều lần trong suốt thời gian qua. Mới đây, một báo cáo tiếp tục lặp lại khẳng định rằng mẫu iPhone cao cấp năm 2026 sẽ có phần khoét màn hình được thiết kế lại theo hướng gọn gàng hơn.

Dù iPhone 18 Pro không được kỳ vọng sẽ có cuộc “đại tu” thiết kế toàn diện, nhưng Apple được cho là sẽ tích hợp công nghệ ẩn dưới màn hình mới, qua đó giúp thu nhỏ đáng kể khu vực Dynamic Island.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình tiến tới một mặt trước liền lạc, ít chi tiết gây phân tán thị giác hơn.

Sau khi một bài đăng hồi tháng 1/2026 tiết lộ kích thước cụ thể của Dynamic Island thế hệ mới, tin đồn này một lần nữa được củng cố khi nhiều nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro sẽ có cụm camera trước được điều chỉnh lại.

Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch thiết kế lại Dynamic Island theo hướng nhỏ hơn trên iPhone 18 Pro.

Thực tế, thay đổi này không gây bất ngờ, bởi Apple được cho là đã nghiên cứu công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình từ tận năm 2021.

Tin đồn về Face ID ẩn dưới màn hình trên iPhone 18 Pro không phải là câu chuyện mới.

Ngay từ tháng 12/2023, đã có nguồn tin cho rằng phần cứng Face ID thế hệ mới của Apple sẽ ra mắt vào năm 2026, trùng với thời điểm dự kiến trình làng iPhone 18 Pro.

Nhà phân tích màn hình Ross Young trong các báo cáo tháng 5/2024 và tháng 5/2025 cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng thiết kế Face ID ẩn dưới màn hình sẽ xuất hiện vào năm 2026.

Điều này càng củng cố niềm tin rằng Apple đã đạt được những bước tiến kỹ thuật đủ lớn để thương mại hóa công nghệ vốn được đồn đoán suốt nhiều năm qua.

Không chỉ giới phân tích, các nguồn rò rỉ trên mạng xã hội Trung Quốc cũng liên tục đề cập đến thay đổi này. Tháng 5/2025, một tài khoản rò rỉ trên Weibo khẳng định iPhone 18 Pro sẽ sử dụng hệ thống Face ID ẩn dưới màn hình và sau đó tiếp tục lặp lại tuyên bố này vào các tháng 6, 9, 10 và 11 cùng năm. Chỉ một tháng sau, một leaker khác cũng đưa ra nhận định tương tự.

Tóm lại, “cỗ máy tin đồn” gần như đã đạt được sự đồng thuận: iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ được trang bị Face ID ẩn dưới màn hình.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn còn lại là Apple sẽ bố trí các linh kiện của hệ thống này ra sao và Dynamic Island sẽ thay đổi cụ thể thế nào.

Dynamic Island sẽ không chuyển sang góc trái?

Một trong những tranh luận đáng chú ý nhất gần đây liên quan đến vị trí của Dynamic Island. Tháng 1/2026, YouTuber Jon Prosser, người từng bị Apple kiện vì làm lộ thông tin về iOS 26, cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có Dynamic Island nhỏ đặt ở góc trên bên trái màn hình.

Mặc dù có những tin đồn không chắc chắn, iPhone 18 Pro có lẽ sẽ không có Dynamic Island ở góc trên bên trái. Ảnh: AppleInsider

Tuy nhiên, ngay trong tháng đó, leaker Instant Digital đã bác bỏ thông tin này. Theo đó, Dynamic Island sẽ không chuyển sang bên trái màn hình như tin đồn, mà chỉ có cảm biến hồng ngoại của Face ID được di chuyển sang vị trí mới.

Cụ thể, họ cho rằng chỉ cảm biến hồng ngoại sẽ được đưa sang phía trái, trong khi Dynamic Island cùng camera trước vẫn nằm ở vị trí trung tâm phía trên màn hình, tương tự cách bố trí hiện tại.

Thậm chí, nguồn tin này còn nhận định rằng thông tin về việc camera trước nằm bên trái có thể xuất phát từ lỗi dịch thuật.

Đến cuối tháng 1/2026, leaker Ice Universe tiếp tục bổ sung chi tiết quan trọng: trên iPhone 18 Pro, kích thước Dynamic Island sẽ giảm khoảng 35%, từ 20,76mm xuống còn 13,49mm.

Hình ảnh mô phỏng đi kèm cho thấy phần khoét màn hình nhỏ gọn hơn rõ rệt, nhưng vẫn được đặt gần như ở vị trí trung tâm phía trên.

Ở thời điểm hiện tại, các nguồn tin có vẻ thống nhất rằng Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ được thu nhỏ đáng kể nhờ công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình.

Tuy nhiên, vị trí tổng thể của cụm này nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá lớn. Thay vào đó, chỉ một số thành phần như cảm biến Face ID được điều chỉnh vị trí nhằm tối ưu không gian hiển thị.

Nếu những thông tin trên trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của Apple: từng bước loại bỏ các chi tiết “lộ diện” trên mặt trước, hướng tới trải nghiệm màn hình gần như toàn vẹn.

Dù còn nhiều tháng nữa mới đến thời điểm ra mắt, nhưng với mật độ tin đồn dày đặc và sự đồng thuận cao từ nhiều nguồn, có thể nói Dynamic Island nhỏ hơn trên iPhone 18 Pro đang dần từ tin đồn trở thành kỳ vọng thực tế của giới công nghệ toàn cầu.

(Theo AppleInsider, Techradar)