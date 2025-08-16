Theo nguồn tin, Apple đang lên kế hoạch quay lại sử dụng chất liệu nhôm cho khung của dòng Pro năm nay (iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max) thay thế cho titan từng được dùng trong các mẫu gần đây.

Rò rỉ chi tiết iPhone 17 Pro Max. Ảnh: yeux1122

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ có thiết kế mặt lưng kết hợp nhôm – kính. Thay đổi này có thể giúp giảm trọng lượng và cải thiện khả năng tản nhiệt, nhưng lại kém bền hơn trước về khả năng chống trầy xước so với titan.

Pin lớn hơn và khung máy dày hơn

Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy khoang chứa pin bên trong lớn hơn. Nguồn tin tiết lộ iPhone 17 Pro Max có thể đạt dung lượng trên 5.000mAh – mức cao nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone.

Dung lượng pin tăng có thể đến từ việc Apple làm khung máy dày hơn một chút, đồng thời được đồn đoán sẽ tích hợp thêm hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor-chamber cooling) để quản lý nhiệt tốt hơn.

Ngoài ra, cuộn dây MagSafe trong hình ảnh rò rỉ được đặt ở một vị trí khác so với các mẫu gần đây. Thiết kế bảng mạch nền, vốn giữ vai trò hỗ trợ các linh kiện điện tử chính, cũng có vẻ đã được làm lại.

Ảnh: yeux1122

Những thay đổi này gợi ý về một sự tái cấu trúc toàn diện bên trong để hỗ trợ phần cứng mới và cải thiện khả năng tản nhiệt.

iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ có ống kính tele 48MP với khả năng zoom quang học lên đến 8x. Một số báo cáo còn nhắc tới hệ thống ống kính dịch chuyển, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa mức zoom 5x và 8x.

Các nâng cấp khác của iPhone 17 Pro Max dự kiến bao gồm: Chip A19 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, 12GB RAM, Wi-Fi 7, sạc không dây 25W.

Camera trước có thể nâng lên 24MP, và Apple có thể bổ sung thêm các tùy chọn màu mới như đồng ánh kim và xanh đậm.

Apple dự kiến sẽ công bố dòng iPhone 17 vào ngày 9/9 – trùng khớp với truyền thống tổ chức sự kiện hàng năm của hãng. Dự kiến, iPhone 17 Pro Max sẽ ra mắt cùng iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro, và bắt đầu mở bán vào cuối tháng đó.

Việc chuyển sang khung nhôm có thể giúp iPhone 17 Pro Max nhẹ hơn và mát hơn khi sử dụng, nhưng khó đạt được độ bền chống trầy xước như titan.

Viên pin iPhone 17 Pro Max lớn hơn. Ảnh: yeux1122

Dung lượng pin trên 5.000mAh sẽ là bước nhảy vọt lớn, hứa hẹn mang lại thời lượng pin lâu nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Hệ thống ống kính tele di động sẽ mở ra nâng cấp mạnh mẽ cho nhiếp ảnh di động. Trong khi đó, thiết kế lại nội thất máy có thể giúp cải thiện hiệu suất, sạc nhanh hơn và tăng độ ổn định kết nối không dây.

Xem video concept iPhone 17 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech):

(Theo Appleinsider, 9to5mac)