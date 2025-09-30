Chủ tịch Samsung Display mới đây đã hé lộ thông tin quan trọng: công ty đang chuẩn bị sản xuất màn hình OLED gập dành cho một khách hàng tại Bắc Mỹ.

Dù không nêu đích danh, giới công nghệ gần như đồng thuận rằng khách hàng này chính là Apple – “ông lớn” đang được kỳ vọng sẽ tung ra iPhone Fold vào năm 2026.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: Appleinsider

Lịch trình sản xuất hé lộ bí mật

Phát biểu trước báo giới, ông Lee Cheong, Chủ tịch Samsung Display, cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị để bước vào sản xuất màn hình OLED cho smartphone gập. Đặc biệt, ông khẳng định các tấm nền này sẽ được cung ứng cho một “khách hàng tại Bắc Mỹ”.

Dù Lee Cheong từ chối tiết lộ cụ thể, các chuyên gia cho rằng khả năng cao cái tên được nhắc tới chính là Apple.

Hiện tại, ngoài Apple, không nhiều hãng smartphone lớn tại Bắc Mỹ đủ tầm để trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực này.

Theo báo cáo từ Chosun Biz, tấm nền OLED thế hệ 8.6 sẽ chính thức đi vào sản xuất từ Quý 3/2026.

Đây cũng chính là thời điểm thường niên khi các nhà cung ứng Apple tăng tốc sản xuất linh kiện để kịp mùa ra mắt iPhone vào tháng 9.

Điều này khiến giới phân tích tin rằng Apple đang lên kế hoạch tung ra iPhone Fold đầu tiên vào mùa thu năm 2026. Nếu đúng, sản phẩm sẽ ra mắt đúng vào giai đoạn cao điểm của năm – khi Apple thường công bố những thế hệ iPhone mới.

Kỳ vọng vào một “cuộc cách mạng” iPhone

Một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của iPhone Air – mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay – chính là bước đệm thử nghiệm cho dòng iPhone gập.

Với thiết kế siêu mỏng, Apple đang chứng minh năng lực tối ưu hóa phần cứng và vật liệu, điều kiện tiên quyết cho một chiếc smartphone màn hình gập.

Từ trước tới nay, Apple vẫn nổi tiếng với chiến lược “không đi đầu, nhưng làm tốt nhất”. Thay vì vội vàng gia nhập thị trường màn hình gập như Samsung hay Huawei, Apple kiên nhẫn quan sát, chờ thời điểm công nghệ chín muồi để tung ra một sản phẩm có thể định nghĩa lại phân khúc.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: Concept Mob)

Nếu tin tức rò rỉ chính xác, iPhone Fold sẽ là sản phẩm mang tính cách mạng nhất của Apple kể từ khi iPhone X ra đời năm 2017. Không chỉ mang lại trải nghiệm gập – mở linh hoạt, iPhone Fold còn được kỳ vọng sở hữu màn hình bền bỉ, siêu mỏng và tối ưu cho cả công việc lẫn giải trí.

Sự tham gia của Samsung Display càng củng cố thêm niềm tin này. Là nhà sản xuất màn hình OLED hàng đầu thế giới, Samsung đã có nhiều năm kinh nghiệm với các dòng Galaxy Z Fold và Z Flip.

Kinh nghiệm này, khi kết hợp với triết lý thiết kế của Apple, có thể tạo nên một chiếc iPhone gập khác biệt hoàn toàn so với những gì thị trường từng chứng kiến.

Dù Apple chưa lên tiếng xác nhận, mọi dấu hiệu đều cho thấy iPhone Fold sẽ chính thức xuất hiện vào mùa thu năm 2026.

Việc Samsung Display chuẩn bị sản xuất màn hình OLED gập cho một khách hàng Bắc Mỹ chỉ càng khiến tin đồn thêm phần chắc chắn.

Nếu đúng như dự đoán, iPhone Fold không chỉ là sản phẩm mới, mà còn có thể trở thành bước ngoặt lịch sử cho dòng iPhone, mở ra kỷ nguyên thiết bị gập cao cấp mang thương hiệu “Táo khuyết.”

Người dùng Apple trên toàn cầu chắc chắn sẽ đếm ngược từng ngày, chờ đợi khoảnh khắc iPhone Fold chính thức lộ diện.

(Theo Appleinsider, Macrumors)