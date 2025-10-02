Cả hai đều hấp dẫn, nhưng sau vài tuần trải nghiệm thực tế, so sánh chi tiết và kiểm chứng trong nhiều tình huống sử dụng, có thể khẳng định rằng iPhone 17 bản thường mới thực sự là lựa chọn sáng giá hơn.

iPhone 17 thường với camera sau 2 ống kính so với iPhone 17 Pro và Air. Ảnh: Apple

Trong bài đánh giá iPhone 17, điểm nổi bật nhất chính là số lượng nâng cấp mà Apple mang xuống cho phiên bản cơ bản.

Chưa bao giờ dòng iPhone thường lại có nhiều điểm chung với bản Pro đến vậy. Khi đi cùng mức giá dễ chịu hơn, iPhone 17 trở thành một lựa chọn hợp lý cả về hiệu năng lẫn chi phí.

Điều đó không có nghĩa iPhone 17 Pro mất giá trị. Phiên bản Pro vẫn có lợi thế rõ rệt với hệ thống ba camera cao cấp. Tuy nhiên, mức giá cao hơn 300 USD khiến nhiều người khó lòng biện minh cho sự chênh lệch này.

Màn hình lớn ngang bằng

Khác với năm trước, khi iPhone thường nhỏ hơn bản Pro, năm nay iPhone 17 đã được nâng cấp lên màn hình 6,3 inch Super Retina XDR, ngang bằng iPhone 17 Pro. Cả hai đều có độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel, đạt mật độ điểm ảnh 460 ppi cùng tỷ lệ tương phản 2.000.000:1.

Điều này đồng nghĩa, trải nghiệm hiển thị giữa hai máy gần như giống hệt, kể cả khi đặt cạnh nhau. Hơn nữa, iPhone 17 cũng được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2, tương tự bản Pro.

Tần số quét 120Hz mượt mà

Một nâng cấp đáng giá khác chính là màn hình 120Hz ProMotion.

Trước đây, chỉ cần cuộn màn hình là đủ nhận ra đâu là bản Pro, đâu là bản thường. Giờ đây, iPhone 17 cũng mang lại trải nghiệm mượt mà tương tự.

Không chỉ trong thao tác vuốt chạm, mà ngay cả khi chơi game, sự khác biệt trở nên rõ rệt: hình ảnh mượt, phản hồi nhanh và sống động không kém iPhone 17 Pro.

Camera chính gần như tương đồng

iPhone 17 Pro nổi bật nhờ cụm ba camera 48MP, nhưng thực tế, iPhone 17 cũng không kém cạnh. Trong nhiều thử nghiệm chụp ảnh từ camera chính và góc siêu rộng, chất lượng ảnh cho thấy sự tương đồng đáng kể giữa hai máy.

Đặc biệt, camera chính 48MP của iPhone 17 xử lý rất tốt các bối cảnh phức tạp, cân bằng ánh sáng và màu sắc thuyết phục.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro có camera gần như tương đồng. Ảnh: Tom's Guide

Ngay cả trong môi trường thiếu sáng, kết quả không hề thua kém iPhone 17 Pro. Với phần lớn người dùng, đây là camera “gánh team” và iPhone 17 đã làm quá tốt.

Tốc độ sạc ngang nhau

Dù thời lượng pin của iPhone 17 Pro nhỉnh hơn trong bài kiểm tra, tốc độ sạc của cả hai lại hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 35W và sạc không dây 25W theo chuẩn Qi 2.2.

Thử nghiệm với củ sạc mới 45W, iPhone 17 sạc được 39% trong 15 phút và 71% sau 30 phút — con số gần như y hệt iPhone 17 Pro. Đây là một trong những điểm khiến người dùng khó nhận ra khác biệt thực tế.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro có tốc độ sạc ngang nhau. Ảnh: Tom's Guide

Camera selfie giống hệt

Apple cũng không phân biệt nhiều ở camera trước. iPhone 17 và iPhone 17 Pro cùng sở hữu camera 18MP Center Stage, cho trải nghiệm selfie hoàn toàn đồng nhất.

Tính năng nhận diện khuôn mặt, khung hình linh hoạt và tự động zoom để vừa đủ tất cả các gương mặt trong khung, đều được tích hợp đầy đủ trên cả hai phiên bản.

iOS 26 đồng bộ hoàn toàn

Một trong những lợi thế lớn của iPhone so với đối thủ Android chính là sự đồng bộ phần mềm.

Dù bạn mua iPhone 17 hay iPhone 17 Pro, cả hai đều chạy iOS 26 với đầy đủ tính năng mới như Call Screening, Live Translation, hay giao diện Liquid Glass hiện đại.

Không có bất kỳ tính năng độc quyền nào chỉ dành riêng cho bản Pro. Đây là minh chứng rõ rệt cho việc iPhone 17 bản thường đang tiến gần hơn bao giờ hết tới trải nghiệm “Pro”.

Giá thấp hơn 300 USD

Điểm cuối cùng, nhưng cũng là quan trọng nhất: giá bán. iPhone 17 Pro năm nay được niêm yết ở mức 1.099 USD, cao hơn iPhone 17 tới 300 USD. Điều bất ngờ là iPhone 17 vẫn giữ dung lượng khởi điểm 256GB, tương đương bản Pro.

Video trên tay iPhone 17. (Nguồn: Brian Tong/YouTube)

Điều này khiến bài toán chi phí trở nên rõ ràng: bạn bỏ ra ít tiền hơn, nhưng nhận lại gần như toàn bộ những gì bản Pro có. Với mức giá hợp lý và nâng cấp vượt trội, iPhone 17 trở thành một trong những mẫu iPhone đáng mua nhất hiện nay.

Năm nay, Apple đã thay đổi chiến lược: không còn sự chênh lệch lớn giữa iPhone thường và iPhone Pro. iPhone 17 gần như “Pro hóa”, mang lại màn hình lớn, 120Hz, camera 48MP mạnh mẽ, tốc độ sạc nhanh, camera selfie chất lượng, cùng iOS 26 đầy đủ tính năng.

Khi đặt tất cả lên bàn cân, lợi thế của iPhone 17 Pro thu hẹp đáng kể, trong khi mức giá lại cao hơn. Chính vì thế, iPhone 17 bản thường mới là lựa chọn đáng mua nhất năm nay cho đa số người dùng, kết hợp hài hòa giữa hiệu năng, trải nghiệm và giá trị.

(Theo Tom's Guide, PhoneArena)