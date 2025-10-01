iPhone 17 – lựa chọn toàn diện nhất

Với mức giá khởi điểm 799 USD, iPhone 17 mang lại giá trị vượt trội so với chi phí. Máy chia sẻ gần như toàn bộ tính năng với phiên bản Pro, từ camera Dual Capture, Center Stage cho đến màn hình 1–120Hz hỗ trợ Always-On.

Đây là bước tiến lớn khi so sánh với iPhone 16 vốn còn thiếu nhiều tính năng cao cấp.

Các phiên bản iPhone 17 vừa ra mắt. Ảnh: Mashable

Điểm nhấn của iPhone 17 là màn hình sáng tối đa 3.000 nits cùng lớp phủ chống chói, giúp hiển thị ngoài trời rõ ràng hơn.

Camera góc siêu rộng được nâng từ 12 MP lên 48 MP, đồng thời thời lượng pin cải thiện rõ rệt: trong bài thử nghiệm phát video liên tục, iPhone 17 chỉ mất 11% pin sau 3 giờ, trong khi iPhone 16 mất tới 14%.

Bên cạnh đó, Apple còn nâng cấp độ bền với Ceramic Shield 2, cho khả năng chống trầy xước gấp ba lần, và tăng dung lượng lưu trữ khởi điểm lên 256 GB. Sự khác biệt giữa iPhone 17 và 17 Pro giờ đây chỉ còn là camera telephoto cùng pin lớn hơn.

Ưu điểm: màn hình 120Hz, camera nâng cấp, pin bền bỉ, sạc nhanh hơn.

Nhược điểm: thiết kế ít thay đổi, Apple Intelligence chưa thật sự hoàn thiện.

iPhone 17 phù hợp với hầu hết người dùng phổ thông muốn có camera tốt, pin ổn và màn hình chất lượng mà không cần chi trên 1.100 USD.

Ngược lại, với người dùng đam mê nhiếp ảnh hoặc cần pin “trâu” hơn, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ đáng giá hơn.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max – mạnh mẽ và khác biệt

Có giá từ 1.099 USD cho 17 Pro và 1.199 USD cho 17 Pro Max, dòng Pro năm nay gây ấn tượng với thiết kế táo bạo. Thay vì cụm camera vuông truyền thống, Apple giới thiệu “camera plateau” dạng thanh chạy ngang.

Các tuỳ chọn màu sắc cũng sặc sỡ hơn, nổi bật nhất là cam vũ trụ.

iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ. Ảnh: Tom's Guide

Trong thử nghiệm, iPhone 17 Pro Max cho thời lượng pin ấn tượng nhất, còn hơn 22% sau một ngày dùng nặng. Cả hai máy dùng hệ thống ba camera 48 MP (góc rộng, siêu rộng, telephoto).

Đáng chú ý, Apple giảm ống kính zoom từ 5x trên iPhone 16 Pro xuống 4x nhưng tăng kích thước cảm biến 56%, cải thiện chi tiết và dải sáng động – đặc biệt hữu ích cho ảnh chân dung.

Camera selfie cũng được nâng cấp lên 18MP, với cảm biến vuông độc đáo cho phép chụp ảnh ngang khi cầm dọc máy.

Ưu điểm: pin iPhone 17 Pro Max cực khủng, màn hình sáng đẹp, camera Center Stage mới, iOS 26 nhiều cải tiến.

Nhược điểm: giá cao, iPhone 17 Pro chỉ ngang pin 16 Pro, một số tính năng còn giới hạn.

iPhone 17 Pro/Pro Max thích hợp với người dùng từ iPhone 14 Pro trở xuống, cần nâng cấp toàn diện về pin, màn hình, camera và hiệu năng.

Ngược lại, nếu đang dùng iPhone 15 Pro/16 Pro, việc nâng cấp có thể chưa thật sự cần thiết.

iPhone Air – mỏng nhẹ nhưng cá tính

Ở mức giá 999 USD, iPhone Air là mẫu máy gây nhiều chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng 5,6mm và trọng lượng chỉ 165 gram.

Dù mỏng nhẹ, Apple vẫn đảm bảo độ bền với khung titan, Ceramic Shield 2 phía trước và sau. Màn hình 6,5 inch rộng rãi giúp trải nghiệm giải trí tốt hơn mong đợi.

Video giới thiệu iPhone Air của Apple.

Tuy vậy, sự đánh đổi là dung lượng pin nhỏ hơn, chỉ có một camera sau và hệ thống loa đơn thay vì loa kép. Máy chỉ hỗ trợ sạc tối đa 20W, thua xa tốc độ 40W trên dòng iPhone 17.

Ưu điểm: thiết kế ấn tượng, nhẹ, bền, chạy iOS 26 mượt.

Nhược điểm: pin yếu khi dùng nặng, camera hạn chế, giá cao.

iPhone Air phù hợp cho ai coi trọng thiết kế và sự khác biệt. Với nhu cầu vừa phải, camera 48MP duy nhất vẫn cho ảnh chất lượng, đặc biệt là chụp zoom 2x. Nhưng nếu bạn thường xuyên chụp ảnh hoặc dùng máy cường độ cao, Air có thể chưa đáp ứng tốt.

iPhone 16E - nâng cấp vừa đủ

iPhone 16E với giá 599 USD, được xem là phiên bản “pha trộn” từ các mẫu iPhone trước. Máy sử dụng thiết kế và màn hình tương tự iPhone 14, nhưng lại được trang bị chip A18 mới nhất trên iPhone 16, mang đến hiệu năng mạnh mẽ cùng thời lượng pin ấn tượng.

iPhone 16E với giá 599 USD. Ảnh: CNET

Điểm cộng của iPhone 16E nằm ở mặt lưng nhám sang trọng, camera sau chất lượng tốt, cùng khả năng xử lý mượt mà hầu hết tác vụ hàng ngày.

Với người dùng iPhone SE, iPhone 11 hoặc cũ hơn, đây chắc chắn là một nâng cấp đáng giá. Ngoài ra, iPhone 16E cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai từ Android muốn thử “bước chân” vào hệ sinh thái Apple.

Ưu điểm: trải nghiệm ổn định, vừa túi tiền.

Nhược điểm: thiếu MagSafe và camera góc siêu rộng.

Đây là lựa chọn hợp lý cho ai muốn nâng cấp vừa túi tiền, nhưng chưa đủ thuyết phục với những người tìm kiếm một chiếc iPhone thật sự toàn diện.

iPhone 16 – lựa chọn tiết kiệm, vẫn đủ mạnh

Được bán rẻ hơn khoảng 100 USD so với iPhone 17, iPhone 16 và 16 Plus vẫn là lựa chọn đáng giá. Máy có Action Button, Camera Control, Dynamic Island và camera siêu rộng cải tiến.

Đặc biệt, iPhone 16 hỗ trợ Apple Intelligence – giúp máy vẫn bền vững trong vài năm tới.

iPhone 16 và 16 Plus vẫn là lựa chọn đáng giá. Ảnh: CNET

Điểm trừ là không có Always-On Display, sạc có dây chưa nâng cấp và thiết kế không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng iPhone 13 trở xuống, nâng cấp lên iPhone 16 sẽ mang lại trải nghiệm rất khác biệt.

Ưu điểm: nhiều tính năng Pro, giá mềm hơn, hỗ trợ Apple Intelligence lâu dài.

Nhược điểm: thiếu Always-On, sạc chậm, ít đổi mới thiết kế.

iPhone 15 – vẫn đáng cân nhắc nhờ giá giảm

Khi iPhone 16 ra mắt, Apple giảm giá iPhone 15 xuống còn 699 USD. Đây vẫn là chiếc điện thoại hấp dẫn với Dynamic Island, cổng USB-C, chip A16 Bionic và camera nâng cấp hỗ trợ chụp chân dung tự động.

Apple giảm giá iPhone 15 xuống còn 699 USD. Ảnh: CNET

Máy có hai kích thước: 6,1 inch và 6,7 inch, thích hợp cho người dùng iPhone 12 trở xuống. Tuy nhiên, so với iPhone 16E giá 599 USD, iPhone 15 đôi khi khó cạnh tranh nếu không có khuyến mãi.

Ưu điểm: thiết kế nhiều màu sắc, Dynamic Island, camera cải tiến, USB-C tiện dụng.

Nhược điểm: không có Always-On, giá trị kém nếu không giảm giá, zoom quang học yếu hơn Galaxy S24.

Năm 2025, người dùng iPhone có nhiều lựa chọn phù hợp hơn bao giờ hết. Với số đông, iPhone 17 là mẫu máy “ngon – bổ – hợp lý” nhất, hội tụ hầu hết tính năng cao cấp với giá phải chăng.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max phục vụ nhóm người dùng cao cấp cần camera và pin vượt trội, trong khi iPhone Air mang lại trải nghiệm thiết kế đột phá.

Ngược lại, iPhone 16 và iPhone 15 vẫn là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiết kiệm nhưng không đánh đổi quá nhiều về hiệu năng.

Dù bạn chọn mẫu nào, Apple đã chứng minh rằng hệ sinh thái iPhone 2025 vẫn duy trì sự đa dạng, cạnh tranh và hấp dẫn – mang lại trải nghiệm phù hợp cho từng đối tượng khách hàng.

(Theo CNET, AppleInsider)