iPhone 11 Pro Max, trình làng năm 2019, là mẫu iPhone đầu tiên sở hữu hệ thống 3 camera sau, mở ra kỷ nguyên “Pro” trên dòng iPhone cùng với phiên bản nhỏ hơn là iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max hiện nằm trong danh sách sản phẩm "đồ cổ" của Apple. Ảnh: AppleInsider

Đây cũng được xem là bước ngoặt trong chiến lược đặt tên sản phẩm cao cấp của Apple. Tuy nhiên, giờ đây, sau hơn nửa thập kỷ, thiết bị đã chính thức chuyển sang trạng thái “đồ cổ”.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm được xếp vào diện “vintage” khi đã ngừng phân phối từ hơn 5 năm nhưng chưa quá 7 năm.

Trong giai đoạn này, Apple và các trung tâm ủy quyền vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, với điều kiện nguồn linh kiện còn sẵn.

Song song đó, Apple Watch Series 3 – ra mắt năm 2017 – cũng được đưa vào danh sách này.

Đây là mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên của Apple tích hợp kết nối di động, đồng thời trang bị cảm biến giúp theo dõi sự thay đổi độ cao.

Mặc dù đã ra mắt 8 năm trước, Apple Watch Series 3 vẫn được bán như một lựa chọn giá rẻ cho đến khi bị ngừng sản xuất vào năm 2022.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng iPhone 11 Pro Max và Apple Watch Series 3 vẫn có thể mang thiết bị đến Apple hoặc các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền để sửa chữa, miễn là linh kiện cần thiết còn được cung ứng.

Tuy nhiên, khi bước sang mốc 7 năm kể từ khi ngừng bán, các sản phẩm sẽ bị Apple xếp vào diện “lỗi thời”. Khi đó, hãng sẽ không còn hỗ trợ sửa chữa hay thay thế linh kiện.

Điều này đồng nghĩa, iPhone 11 Pro Max và Apple Watch Series 3 chỉ còn khoảng hai năm nữa sẽ chạm ngưỡng “lỗi thời”. Với nhiều người dùng, đây là lời nhắc nhở về chu kỳ sống của các thiết bị công nghệ: từ sản phẩm chủ lực, trở thành lựa chọn phổ thông, rồi dần rút lui khỏi hệ sinh thái chính thức của Apple.

Dù vậy, iPhone 11 Pro Max vẫn được nhớ đến như chiếc iPhone đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong khả năng nhiếp ảnh di động, còn Apple Watch Series 3 là cột mốc giúp Apple Watch tiến gần hơn đến vai trò một thiết bị độc lập, thay vì chỉ là phụ kiện đi kèm iPhone.

Việc đưa hai sản phẩm vào danh sách “đồ cổ” cho thấy tốc độ đổi mới nhanh chóng của Apple và ngành công nghệ. Trong khi các mẫu iPhone và Apple Watch mới nhất đang tập trung vào trí tuệ nhân tạo, chip mạnh mẽ và cảm biến sức khỏe tiên tiến, thì những thiết bị từng được coi là đột phá giờ đây đã bước vào “ngăn kỷ niệm” của Apple.

(Theo AppleInsider, CNET)