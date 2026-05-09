“Spatial iPhone” – chiếc iPhone sở hữu màn hình hologram cho phép hiển thị hình ảnh không gian ba chiều mà không cần kính chuyên dụng. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây có thể là bước tiến lớn tiếp theo sau Vision Pro trong tham vọng đưa điện toán không gian của Apple đến với thị trường đại chúng.

Samsung đang phát triển màn hình hologram cho smartphone?

Theo nguồn tin rò rỉ có biệt danh “Schrödinger” trên mạng xã hội X, Samsung hiện được cho là đang phát triển một loại màn hình holographic mới dành cho smartphone và công nghệ này có khả năng sẽ xuất hiện trên một thiết bị được gọi nội bộ là “Spatial iPhone" (iPhone không gian).

Nguồn tin cho biết dự án màn hình mới mang tên mã “MH1” hoặc “H1”. Khác với các màn hình 3D không kính từng xuất hiện trước đây, công nghệ mới được cho là kết hợp hệ thống theo dõi chuyển động mắt tiên tiến với kỹ thuật điều hướng chùm sáng nhiễu xạ.

Về cơ bản, công nghệ này sử dụng các cấu trúc siêu nhỏ tích hợp ngay trong lớp màn hình để bẻ cong và định hướng ánh sáng đến mắt người dùng ở những góc cực kỳ chính xác. Nhờ đó, thiết bị có thể tạo cảm giác chiều sâu và hình ảnh nổi lên khỏi bề mặt kính mà không cần dùng kính thực tế ảo hay kính 3D chuyên dụng.

Theo mô tả, màn hình còn được tích hợp một lớp holographic nano ngay trong cấu trúc AMOLED. Điều này cho phép hình ảnh có hiệu ứng không gian giống như đang “lơ lửng” phía trên màn hình điện thoại.

Điểm đáng chú ý là công nghệ này không chỉ tạo hiệu ứng nổi đơn giản. Một thuật toán được cấp bằng sáng chế được cho là cho phép người dùng nghiêng điện thoại để “nhìn vòng quanh” vật thể trong video, gần giống trải nghiệm xoay góc nhìn 360 độ. Ý tưởng này tương tự các màn hình không gian cỡ lớn mà Samsung từng trình diễn, nhưng được thu nhỏ xuống kích thước smartphone cầm tay.

Dù nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, Samsung thực tế đã theo đuổi công nghệ hologram trong thời gian dài. Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung (SAIT) từng công bố nhiều nghiên cứu học thuật liên quan đến màn hình holographic siêu mỏng từ năm 2020.

Trong một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications, SAIT mô tả hệ thống đèn nền định hướng mới giúp tăng góc nhìn cho video hologram lên gấp 30 lần so với thiết kế truyền thống. Đây vốn là một trong những rào cản lớn nhất khiến công nghệ hologram khó xuất hiện trên thiết bị di động mỏng nhẹ.

Nguyên mẫu thời điểm đó dày khoảng 1cm nhưng đã có thể hiển thị video hologram độ phân giải 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây – một thành tựu đáng chú ý với công nghệ còn ở giai đoạn thử nghiệm.

Theo nguồn tin rò rỉ, màn hình H1 hiện tại vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển đầu tiên. Khả năng smartphone hologram thương mại xuất hiện rộng rãi có thể phải đến khoảng năm 2030.

“Spatial iPhone” có thể là bước tiếp theo sau Vision Pro

Điều khiến cộng đồng công nghệ đặc biệt quan tâm là thông tin cho rằng Apple cũng đang tham gia cuộc đua này. Theo các cuộc thảo luận trong chuỗi cung ứng linh kiện, một thiết bị mang tên “Spatial iPhone” được cho là đã xuất hiện trong các trao đổi nội bộ giữa những nhà cung cấp.

Do Apple không tự sản xuất màn hình, hãng nhiều khả năng sẽ phải dựa vào các đối tác như Samsung Display – công ty vốn đang cung cấp phần lớn tấm nền OLED cho dòng iPhone hiện nay.

Nếu đúng, đây sẽ là bước đi phù hợp với định hướng điện toán không gian mà Apple đang theo đuổi. Sau khi ra mắt kính thực tế hỗn hợp Vision Pro, Apple nhiều lần nhấn mạnh rằng tương lai của công nghệ nằm ở việc hòa trộn thế giới số với thế giới thực.

Tháng trước, ông John Ternus – Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple và sẽ giữ ghế CEO tháng 9 tới, đã mô tả điện toán không gian mới chỉ ở “những hiệp đầu tiên”. Ông cho rằng việc kết hợp thế giới kỹ thuật số và thế giới vật lý là điều “không thể tránh khỏi”.

Trên thực tế, Apple không phải cái tên mới trong lĩnh vực này. Từ năm 2008, hãng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho màn hình autostereoscopic – dạng màn hình 3D không cần kính có thể theo dõi vị trí người xem để hiển thị hình ảnh phù hợp theo từng góc nhìn.

Đáng chú ý, Apple từng tuyên bố hệ thống này có thể phục vụ nhiều người xem cùng lúc, thay vì chỉ một người như nhiều công nghệ 3D đời đầu.

Đến năm 2014, Apple tiếp tục được cấp bằng sáng chế cho một “thiết bị màn hình holographic tương tác”, sử dụng laser, thấu kính siêu nhỏ và cảm biến để tạo hình ảnh ba chiều trên màn hình cảm ứng.

Dù vậy, tất cả các nghiên cứu đó cuối cùng chưa từng xuất hiện trên một mẫu iPhone thương mại nào. Điều này cho thấy Apple luôn thận trọng với các công nghệ mới, thường chỉ tung ra sản phẩm khi trải nghiệm đã đạt độ hoàn thiện đủ cao.

Một trong những vấn đề lớn nhất của màn hình 3D trước đây là chất lượng hình ảnh bị suy giảm khi hiển thị hiệu ứng chiều sâu. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết màn hình H1 có thể duy trì độ phân giải 4K đầy đủ khi sử dụng ở chế độ 2D thông thường.

Lớp hologram chỉ được kích hoạt với nội dung tương thích, giúp tránh hiện tượng giảm độ sắc nét từng xuất hiện trên các màn hình dùng thấu kính lenticular đời cũ. Schrödinger gọi đây là công nghệ “Zero Clarity Loss” – tức không làm mất độ rõ nét của hình ảnh.

Nếu Apple thực sự đang phát triển “Spatial iPhone”, thiết bị này có thể đại diện cho bước chuyển lớn tiếp theo của smartphone trong thập kỷ tới, nơi điện thoại không còn chỉ là màn hình phẳng truyền thống mà trở thành cánh cửa dẫn vào không gian số ba chiều sống động.

(Theo PhoneArena, MacRumors)