Sau nhiều tháng xuất hiện dày đặc trong các tin đồn và hình ảnh rò rỉ, Sony cuối cùng cũng đã chính thức xác nhận thời điểm ra mắt mẫu flagship mới mang tên Xperia 1 VIII.

Sony thông báo ra mắt Xperia 1 VIII. Ảnh: My Mobiles

Đây được xem là chiếc điện thoại quan trọng nhất của hãng trong năm 2026, đồng thời là nỗ lực tiếp theo nhằm duy trì vị thế của Sony trong phân khúc smartphone cao cấp vốn đang bị thống trị bởi Apple, Samsung và các thương hiệu Trung Quốc.

Dù Sony chưa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật, gần như mọi chi tiết quan trọng về thiết bị đã xuất hiện trước ngày ra mắt, từ thiết kế, cấu hình cho đến mức giá được cho là cực kỳ đắt đỏ.

Xperia 1 VIII sẽ ra mắt ngày 13/5

Sony vừa đăng tải thông báo chính thức về một sự kiện Xperia mới diễn ra vào ngày 13/5. Công ty không trực tiếp nhắc tên thiết bị sẽ xuất hiện, nhưng dòng mô tả trên Instagram với nội dung “Khi sự xuất sắc trở nên trọn vẹn, thế hệ tiếp theo đang đến” gần như xác nhận nhân vật chính chính là Xperia 1 VIII.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên YouTube vào lúc 11h sáng theo giờ Nhật Bản (khoảng 9h sáng, giờ Việt Nam). Ngoài smartphone mới, Sony cũng được cho là sẽ giới thiệu thêm một mẫu máy ảnh và một ống kính mới, tiếp tục nhấn mạnh chiến lược kết hợp giữa mảng di động và hệ sinh thái camera Alpha nổi tiếng của hãng.

Điểm đáng chú ý nhất trên Xperia 1 VIII nhiều khả năng sẽ là màn “lột xác” về ngoại hình.

Các hình ảnh dựng bị rò rỉ trước đó cho thấy Sony có thể từ bỏ cụm camera dọc quen thuộc từng xuất hiện trên nhiều thế hệ Xperia trước đây để chuyển sang cụm camera dạng vuông lớn hơn.

Đây được xem là thay đổi đáng kể nhất trong ngôn ngữ thiết kế Xperia nhiều năm qua. Sony vốn nổi tiếng với phong cách tối giản, vuông vức và khá bảo thủ, vì vậy việc thay đổi cụm camera cho thấy hãng đang muốn làm mới dòng flagship của mình để tăng sức cạnh tranh.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Xperia 1 VIII cũng sẽ rộng và dày hơn đôi chút so với Xperia 1 VII. Tuy nhiên, Sony nhiều khả năng vẫn giữ lại một số đặc điểm đặc trưng đã trở thành “thương hiệu” của dòng Xperia cao cấp.

Thư mời tham dự sự kiện của Sony. Ảnh: Sony

Cụ thể, viền trên và dưới màn hình vẫn sẽ tồn tại thay vì sử dụng thiết kế đục lỗ hoặc camera ẩn dưới màn hình như nhiều đối thủ hiện nay.

Điều này giúp Sony tiếp tục duy trì hệ thống loa stereo mặt trước - một điểm mạnh được nhiều người yêu thích trải nghiệm multimedia đánh giá cao.

Không chỉ vậy, jack cắm tai nghe 3.5 mm cũng được cho là tiếp tục xuất hiện trên Xperia 1 VIII. Trong bối cảnh hầu hết smartphone cao cấp đã loại bỏ hoàn toàn cổng âm thanh truyền thống, Sony vẫn kiên trì giữ lại tính năng này để phục vụ nhóm người dùng yêu âm thanh chất lượng cao.

Camera nâng cấp mạnh, pin dùng hai ngày

Về cấu hình, Xperia 1 VIII được đồn đoán sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 – con chip cao cấp mới nhất dành cho smartphone Android flagship. Đây gần như là nâng cấp tất yếu và không gây nhiều bất ngờ.

Điểm hấp dẫn hơn nằm ở hệ thống camera. Sony được cho là sẽ nâng cấp đáng kể khả năng nhiếp ảnh trên thiết bị mới, đặc biệt ở camera telephoto.

Một cảm biến hoàn toàn mới có thể sẽ được trang bị nhằm cải thiện chất lượng zoom quang học, vốn luôn là thế mạnh của Sony trong nhiều năm gần đây.

Ngoài ra, máy nhiều khả năng sẽ sở hữu camera góc siêu rộng 16mm cùng camera góc rộng tiêu chuẩn 24mm. Sony tiếp tục tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh mang tính chuyên nghiệp, tận dụng kinh nghiệm lâu năm từ bộ phận máy ảnh Alpha và cảm biến Exmor.

Một chi tiết khác cũng gây chú ý là tin đồn về thời lượng pin “2 ngày”. Nếu điều này trở thành sự thật, Xperia 1 VIII có thể trở thành một trong những flagship Android có pin tốt nhất thị trường, đặc biệt khi kết hợp cùng các tối ưu hóa phần mềm vốn là thế mạnh của Sony.

Mức giá có thể khiến nhiều người “choáng”

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nhất hiện nay chính là giá bán Xperia 1 VIII. Các tin đồn cho biết mẫu flagship này có thể được bán tại châu Âu với mức giá lên tới 1.868,99 euro, tương đương khoảng 2.200 USD.

Đây là con số cực kỳ cao, thậm chí vượt qua nhiều mẫu smartphone siêu cao cấp hiện nay trên thị trường.

Nếu mức giá này chính xác, Xperia 1 VIII sẽ tiếp tục duy trì “truyền thống” định giá rất cao của Sony trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin rò rỉ, máy có thể bắt đầu được giao hàng từ ngày 26/6. Tuy nhiên, khả năng Sony phát hành chính thức sản phẩm này tại thị trường Mỹ được đánh giá là rất thấp.

Dựa trên những thông tin hiện tại, Xperia 1 VIII có vẻ sẽ không khác biệt quá nhiều so với các hình ảnh rò rỉ trước đó.

Sony dường như tiếp tục theo đuổi chiến lược tạo ra một chiếc smartphone cao cấp phục vụ nhóm người dùng yêu công nghệ, nhiếp ảnh và âm thanh thay vì cạnh tranh đại trà.

Dẫu vậy, mức giá quá cao có thể trở thành rào cản lớn nhất. Trong bối cảnh giá smartphone toàn cầu ngày càng leo thang, việc một thiết bị vượt mốc 2.000 USD sẽ khiến không ít người dùng phải cân nhắc, đặc biệt khi thị trường hiện có rất nhiều lựa chọn flagship mạnh mẽ với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Sony có thể vẫn tạo ra những chiếc điện thoại độc đáo và giàu bản sắc, nhưng để biến Xperia 1 VIII thành một sản phẩm thành công về mặt thương mại sẽ là thử thách không hề nhỏ trong năm 2026.

(Theo PhoneArena, Mashable)