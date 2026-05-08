Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple đang chuẩn bị một cuộc lột xác lớn cho dòng iPhone, với tâm điểm là mẫu iPhone 20 Pro sở hữu màn hình gần như hoàn hảo, không còn bất kỳ phần khuyết nào trên mặt trước.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch và chuỗi cung ứng đáp ứng được yêu cầu sản xuất, CEO mới của Apple là John Ternus sẽ giới thiệu iPhone 20 Pro vào năm tới như một cột mốc đánh dấu 20 năm kể từ ngày chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Và dường như tham vọng lớn của Apple đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người dùng trên toàn thế giới.

Màn hình “vô khuyết”: Giấc mơ Apple theo đuổi suốt nhiều năm

Theo các nguồn tin trong ngành, iPhone 20 Pro sẽ sở hữu màn hình tràn viền hoàn toàn, nhưng khác với xu hướng màn hình cong trước đây.

Thay vì bo cong hai cạnh như nhiều smartphone Android từng làm, Apple được cho là sẽ giữ thiết kế phẳng nhưng tối ưu phần viền đến mức gần như biến mất.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc màn hình này sẽ không còn bất kỳ chi tiết gây gián đoạn nào. Không “tai thỏ”, không lỗ đục camera, không Dynamic Island và cũng không bất cứ phần cắt nào xuất hiện trên màn hình.

Camera selfie cùng các cảm biến Face ID nhiều khả năng sẽ được đặt hoàn toàn bên dưới tấm nền hiển thị.

Nếu các kế hoạch khác của Apple cũng thành hiện thực, iPhone 20 Pro thậm chí có thể loại bỏ cả lưới loa ngoài và các nút bấm vật lý.

Đây sẽ là bước tiến lớn trong hành trình biến iPhone thành một thiết bị tối giản tuyệt đối, nơi mặt trước chỉ còn lại duy nhất màn hình.

Người dùng đã bị Apple “thu hút”

Một cuộc khảo sát gần đây về ý tưởng smartphone sở hữu màn hình không khuyết cho thấy người dùng đang rất hào hứng với hướng đi mới của Apple.

Hơn 40% người tham gia cho biết họ sẵn sàng mua ngay một chiếc điện thoại như vậy mà không cần đắn đo.

Trong khi đó, khoảng 14% nói rằng thiết kế màn hình hoàn toàn liền mạch sẽ ảnh hưởng mạnh đến quyết định mua smartphone tiếp theo của họ.

Những con số này cho thấy nhu cầu về một chiếc điện thoại có trải nghiệm hiển thị trọn vẹn vẫn rất lớn.

Sau nhiều năm người dùng phải làm quen với “tai thỏ”, camera đục lỗ hay Dynamic Island, mong muốn sở hữu một màn hình sạch hoàn toàn vẫn chưa hề biến mất.

Dĩ nhiên không phải ai cũng quan tâm đến điều này. Gần 19% người được hỏi cho biết họ giữ thái độ trung lập, còn khoảng 27% khẳng định họ không quá bận tâm đến thiết kế màn hình miễn là thiết bị sở hữu phần cứng mạnh và trải nghiệm tốt.

Tuy nhiên, với Apple, việc hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho thấy sự hứng thú rõ rệt đã là tín hiệu cực kỳ tích cực.

Android cũng đang chạy đua

Các báo cáo gần đây cho biết nhiều hãng smartphone Android cũng đang phát triển công nghệ màn hình tương tự. Tuy nhiên, đây không phải kiểu “màn hình thác nước” từng phổ biến vài năm trước, nơi hai cạnh máy được uốn cong mạnh để tạo cảm giác không viền.

Màn hình iPhone mà bạn thấy ngày nay đang dần lỗi thời. Ảnh: PhoneArena

Xu hướng mới tập trung vào việc khiến màn hình trông như đang “nổi” phía trên thân máy, tạo hiệu ứng liền mạch và hiện đại hơn mà vẫn đảm bảo trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điều này đồng nghĩa nếu Apple thành công với iPhone 20 Pro, toàn bộ ngành công nghiệp smartphone có thể sẽ bước vào một cuộc chạy đua thiết kế mới.

Kịch bản này từng xảy ra trước đây khi Apple phổ biến thiết kế “tai thỏ” trên iPhone X, buộc hàng loạt hãng Android phải nhanh chóng làm theo.

Trong nhiều năm qua, không ít người dùng cho rằng phần khuyết trên màn hình là một trong những xu hướng gây tranh cãi nhất của thị trường smartphone.

Từ “tai thỏ” cho đến camera đục lỗ, các giải pháp này luôn tạo cảm giác màn hình bị chia cắt.

Apple từng bị chỉ trích khi biến “tai thỏ” thành xu hướng toàn cầu, nhưng giờ đây hãng có thể cũng chính là công ty đưa ngành công nghiệp thoát khỏi thiết kế đó.

Với nhiều người yêu công nghệ, một chiếc điện thoại có màn hình hoàn toàn liền lạc chính là bước tiến cuối cùng để smartphone đạt đến thiết kế lý tưởng.

Không chỉ đẹp hơn về mặt thẩm mỹ, trải nghiệm xem video, chơi game hay đọc nội dung cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

Dù iPhone 20 Pro vẫn còn là sản phẩm của tương lai, sức hút của nó đã bắt đầu hình thành. Và nếu Apple thực sự hiện thực hóa được tham vọng này, iPhone 20 Pro có thể trở thành một trong những mẫu iPhone mang tính biểu tượng nhất kể từ thời iPhone X.

(Theo PhoneArena, MacRumors, CNET)