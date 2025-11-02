Dự kiến ra mắt vào tháng 1 năm sau, Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng mang đến những thay đổi đáng giá. Tin đồn về việc máy sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 khiến nhiều người đặc biệt chú ý, nhưng bên cạnh đó cũng có những thông tin hơi thất vọng, chẳng hạn như việc dung lượng pin có thể vẫn giữ nguyên.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Technizo Concept

Dưới đây là những thứ mà fan muốn Samsung cải thiện trên Galaxy S26 Ultra.

Màn hình sáng hơn, bảo mật tốt hơn

Một trong những tin đồn thú vị nhất xoay quanh S26 Ultra nằm ở màn hình. Người dùng mong chờ Samsung sẽ tiếp tục cải thiện độ sáng, khả năng hiển thị ngoài trời và giảm phản xạ ánh sáng, nhưng thứ khiến họ tò mò hơn cả là khả năng bổ sung tính năng bảo mật hiển thị riêng tư.

Tính năng được đồn đoán có tên “Flex Magic”, có thể giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên — tương tự như cách các miếng dán chống nhìn trộm của Zagg hoạt động.

Nếu tin đồn này trở thành hiện thực, đó sẽ là một bước đi mới mẻ và độc đáo, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Tuy nhiên, điều quan trọng là Samsung cần đảm bảo tính năng này không làm giảm độ sáng tổng thể của màn hình, vốn là một trong những điểm mạnh của dòng Ultra.

Chế độ StandBy thực thụ, biến điện thoại thành màn hình thông minh

Một nâng cấp khác mà các fan rất mong chờ là việc tích hợp nam châm để hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2. Điều này đồng nghĩa Galaxy S26 Ultra có thể tương thích hoàn toàn với các phụ kiện MagSafe. Tuy nhiên, bên cạnh sạc không dây, người dùng muốn Samsung mang đến một chế độ StandBy thực thụ, tương tự như tính năng trên iPhone.

Hiện tại, Galaxy S25 Ultra đã có màn hình luôn bật (Always-on Display), nhưng nếu Samsung mở rộng nó thành một chế độ StandBy khi sạc ngang, hiển thị đồng hồ, lịch hoặc widget, thì trải nghiệm người dùng sẽ được nâng tầm đáng kể.

Hãy tưởng tượng: đặt Galaxy S26 Ultra cạnh giường ngủ, nó vừa là đồng hồ báo thức thông minh, vừa là khung ảnh kỹ thuật số, thậm chí còn có thể hoạt động như trung tâm điều khiển nhà thông minh, tương tự Google Pixel Tablet. Một thay đổi nhỏ, nhưng mang lại giá trị sử dụng lớn.

Trả lại camera zoom quang học 10x huyền thoại

Nếu có điều gì khiến người dùng chưa hài lòng nhất ở Galaxy S25 Ultra, thì đó chính là camera zoom. Thật sự khó hiểu vì sao Samsung vẫn cố giữ ống kính zoom quang học 3x.

Tin đồn cho thấy S26 Ultra vẫn sẽ dùng hệ thống 4 camera sau, và dù camera tele 3x được nâng từ 10MP lên 12MP, fan vẫn cho rằng đã đến lúc loại bỏ nó hoàn toàn và mang trở lại zoom quang học 10x.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Sam Tech)

Galaxy S23 Ultra là chiếc flagship cuối cùng của Samsung sở hữu khả năng zoom quang học 10x, trước khi hãng hạ xuống còn 5x trên S24 Ultra và tiếp tục duy trì trên S25 Ultra.

Samsung có thể đạt chất lượng tương đương bằng cảm biến chính 200MP mới mà S26 Ultra được đồn đoán sẽ trang bị, kết hợp cùng zoom kỹ thuật số và xử lý hình ảnh tiên tiến.

Nếu làm được điều đó, Samsung có thể tận dụng không gian để nâng cấp ống kính tiềm vọng (periscope) lên khả năng zoom quang học 10x thật sự. Và nếu hãng học hỏi Google với công nghệ Pro Res Zoom, S26 Ultra có thể trở thành vua zoom của làng smartphone.

Lột xác Samsung DeX – mở ra tương lai máy tính di động

Samsung DeX, nền tảng biến điện thoại thành máy tính để bàn chỉ bằng một dây cáp hoặc kết nối không dây luôn được người dùng ủng hộ. Chắc chắn tính năng này sẽ quay lại trên S26 Ultra, nhưng đã đến lúc Samsung cần cải tiến mạnh mẽ hơn.

Hiện tại, DeX trên S25 Ultra gần như không có gì mới. Khi thử dùng nó như một công cụ làm việc, sẽ thất vọng vì giao diện cũ kỹ và hạn chế. Hy vọng ở phiên bản mới, Samsung sẽ cho phép chạy song song đến 4 ứng dụng với khả năng tự động sắp xếp cửa sổ, cũng như hỗ trợ nhiều người dùng - điều sẽ giúp DeX linh hoạt hơn bao giờ hết.

Với việc Google đã phát triển chế độ desktop ẩn trên Android 16, Samsung càng cần làm mới DeX để giữ vững vị thế. Đây là lúc hãng chứng minh họ không chỉ giỏi phần cứng, mà còn dẫn đầu ở trải nghiệm phần mềm lai giữa điện thoại và máy tính.

Thiết kế mới – thời điểm để Samsung bứt phá

Khi Google tinh chỉnh nhẹ Pixel 10 Pro XL và Apple thay đổi toàn diện thiết kế của iPhone 17 Pro Max, các fan thật sự mong Samsung cũng mang đến một cuộc cách mạng về ngoại hình cho S26 Ultra. Trong nhóm flagship hiện nay, thiết kế của Samsung là ít nổi bật nhất - cứng cáp, sang trọng, nhưng thiếu sự tươi mới.

Các rò rỉ gần đây cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể chỉ bo tròn góc máy hơn một chút, và vẫn giữ tổng thể quen thuộc. Nếu đúng vậy, đây sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ.

Những thay đổi ở Galaxy S26 Ultra là cần thiết nếu Samsung muốn tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu.

Một màn hình sáng hơn và riêng tư hơn, chế độ StandBy thông minh, zoom 10x trở lại, DeX mạnh mẽ hơn, và thiết kế cá tính hơn - đó là những điều mà người dùng trung thành kỳ vọng.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)