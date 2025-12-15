Samsung vừa chính thức mở bán Galaxy Z TriFold - chiếc smartphone gập ba đầu tiên trong lịch sử hãng và ngay lập tức tạo nên cơn sốt khi cháy hàng chỉ trong vài phút.

Tuy nhiên, cùng với thiết kế táo bạo và công nghệ màn hình phức tạp bậc nhất hiện nay, chi phí sửa chữa của thiết bị này cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là giá thay thế màn hình trong và ngoài.

Galaxy Z TriFold – chiếc smartphone gập ba đầu tiên trong lịch sử của Samsung. Ảnh: Androidcentral

Màn hình gập ba: bước tiến lớn nhưng đi kèm rủi ro cao

Galaxy Z TriFold được Samsung giới thiệu vào tháng trước như sản phẩm gập tham vọng nhất từ trước đến nay. Thay vì chỉ gập đôi như dòng Z Fold quen thuộc, TriFold sở hữu cấu trúc gập ba, cho phép màn hình mở rộng thành một không gian hiển thị lớn gần bằng tablet. Đây được xem là bước thử nghiệm táo bạo, mở ra hướng đi mới cho tương lai smartphone.

Tuy nhiên, chính cấu trúc phức tạp đó cũng khiến nhiều người dùng lo lắng. Smartphone gập vốn đã mong manh hơn điện thoại truyền thống và khi số bản lề tăng lên, rủi ro hư hỏng cũng theo đó mà nhân đôi, thậm chí nhân ba.

Vì vậy, câu hỏi lớn nhất ngay sau khi máy lên kệ là: nếu lỡ làm rơi hoặc gặp sự cố, người dùng sẽ phải trả bao nhiêu tiền để sửa chữa?

Theo một báo cáo mới từ Hàn Quốc, chi phí thay thế màn hình ngoài (cover display) của Galaxy Z TriFold dao động từ 137.000 đến 226.000 won, tương đương khoảng 90–150 USD.

Mức giá này được đánh giá là không quá bất ngờ và tương đối tương đồng với chi phí sửa màn hình ngoài của Galaxy Z Fold 7.

Điều này cho thấy Samsung vẫn giữ mức giá “dễ thở” hơn cho những bộ phận ít phức tạp, vốn được sử dụng thường xuyên nhưng cũng dễ bị trầy xước hoặc nứt vỡ trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Phần khiến giới công nghệ choáng váng lại nằm ở chi phí thay thế màn hình trong – trái tim công nghệ của Galaxy Z TriFold.

Theo báo cáo, giá thay màn hình gập ba bên trong rơi vào khoảng từ 1.657.500 đến 1.834.500 won, tương đương khoảng 1.120–1.240 USD, tùy thuộc vào mức độ sửa chữa.

Chi phí thay màn hình Galaxy Z TriFold đắt hơn mua Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Gizmochina

Đây là con số cực kỳ cao, thậm chí được mô tả là “điên rồ”, nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ. Màn hình gập ba là loại tấm nền linh hoạt phức tạp nhất mà Samsung từng sản xuất, với nhiều lớp bảo vệ, cơ chế gập tinh vi và tỷ lệ lỗi trong sản xuất cao hơn so với màn hình truyền thống hay thậm chí màn hình gập đôi.

Thay màn hình gập ba đắt hơn mua Galaxy S25 Ultra

Để thấy rõ mức độ đắt đỏ của việc sửa chữa Galaxy Z TriFold, chỉ cần đặt nó cạnh Galaxy S25 Ultra – mẫu flagship cao cấp dạng thanh mới nhất của Samsung. Tại thị trường Hàn Quốc, Galaxy S25 Ultra hiện được bán với giá khoảng 1.673.100 won.

Nói cách khác, trong kịch bản xấu nhất, chi phí thay màn hình trong của Galaxy Z TriFold có thể ngang bằng, thậm chí cao hơn giá mua mới một chiếc Galaxy S25 Ultra hoàn chỉnh.

Điều này đặt người dùng trước một lựa chọn khó khăn: sửa máy hay… mua điện thoại mới.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng Samsung đang kiểm soát rất chặt nguồn cung Galaxy Z TriFold.

Tại mỗi cửa hàng Samsung lớn ở Hàn Quốc, hãng chỉ phân phối từ 15 đến 30 máy. Trên toàn quốc, tổng số máy hiện có mới chỉ khoảng 700 chiếc.

Xa hơn, Samsung được cho là đặt mục tiêu bán ra từ 2.500 đến 5.000 chiếc Galaxy Z TriFold vào đầu năm sau.

Những con số này cho thấy đây rõ ràng không phải sản phẩm đại trà, mà giống một dự án thử nghiệm quy mô nhỏ nhằm thăm dò phản ứng thị trường và hoàn thiện công nghệ.

Cần nhấn mạnh rằng toàn bộ các chi tiết về giá sửa chữa và kế hoạch phân phối trên đều xuất phát từ một blog chưa được xác minh chính thức.

Do đó, mức giá cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi khi Samsung công bố thông tin chính thức hoặc khi sản phẩm được mở rộng sang các thị trường khác.

Dù vậy, ngay cả khi chỉ mang tính tham khảo, những con số này vẫn phản ánh một thực tế quen thuộc của thế giới smartphone gập: công nghệ càng tiên phong thì chi phí sửa chữa càng đắt đỏ.

Galaxy Z TriFold có thể được xem là hình ảnh của tương lai smartphone – nơi điện thoại, tablet và thiết bị đa năng hội tụ trong một thân máy duy nhất.

Thế nhưng, tương lai ấy hiện vẫn là sân chơi của những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, chi phí cao và những đánh đổi không nhỏ.

Với mức giá sửa màn hình có thể ngang một flagship cao cấp, Galaxy Z TriFold không chỉ đòi hỏi túi tiền rủng rỉnh khi mua máy, mà còn yêu cầu người dùng phải cực kỳ cẩn trọng trong suốt quá trình sử dụng. Công nghệ của ngày mai đã ở đây, nhưng để “sửa” tương lai, rõ ràng là không hề rẻ.

(Theo Gizmochina, Sammobile)