Qua thời gian thực tế sử dụng, có thể khẳng định rằng iPhone Air không đơn thuần là một “thử nghiệm kỹ thuật” mà là sự khởi đầu cho một triết lý thiết kế mới.

iPhone Air siêu mỏng. Ảnh: 9to5mac

Khi iPhone trở nên quá cồng kềnh

Trong nhiều năm, iPhone Plus và Pro Max luôn được ưa chuộng nhờ màn hình lớn, nhưng đi kèm với đó là trọng lượng ngày càng nặng.

iPhone 14 Pro Max từng là mẫu iPhone lớn nặng nhất do sử dụng khung thép không gỉ, với trọng lượng 8,47 ounce (khoảng 240 gram). Apple đã khắc phục phần nào ở thế hệ 15 Pro Max bằng vật liệu titan, giảm xuống 7,81 ounce, nhưng vẫn chưa thể gọi là nhẹ.

Đến thế hệ iPhone 16, Apple tiếp tục tăng kích thước màn hình và độ dày khung máy, khiến dòng Pro trở nên nặng nề hơn nữa.

Kết quả là nhiều người, trong đó có cả những người yêu thích màn hình lớn, phải quay lại lựa chọn phiên bản nhỏ gọn hơn để tiện sử dụng hàng ngày.

Ví dụ, iPhone 16 Pro Max được trang bị màn hình 6,9 inch – lớn hơn so với 6,7 inch trước đó – với trọng lượng gần 226 gram. Rõ ràng, trải nghiệm “cồng kềnh” này khiến người dùng khó kiên nhẫn.

iPhone Air: màn hình lớn nhưng không nặng nề

Đây chính là nơi iPhone Air tạo nên sự khác biệt. Máy không chỉ mỏng 5,6mm – mức mỏng “không tưởng” trong lời giới thiệu của Apple – mà còn cực kỳ nhẹ, chỉ 5,8 ounce (khoảng 164 gram) dù sở hữu màn hình 6,5 inch.

iPhone Air mới màn hình lớn nhưng máy không nặng nề. Ảnh: Tom's Guide

Khi cầm iPhone Air, người dùng sẽ ngay lập tức cảm nhận sự nhẹ nhàng, thoải mái, đặc biệt khi so sánh với các dòng Pro Max hay Plus vốn bị ví như “cục gạch” trong túi.

Ngay cả iPhone 16 Plus với khung nhôm – mẫu mà iPhone Air về cơ bản thay thế – vẫn nặng 7,03 ounce (khoảng 199 gram), kém xa về trải nghiệm cầm nắm.

Hai nhược điểm dễ thấy: pin và camera

Dù được khen ngợi nhiều, iPhone Air vẫn không tránh khỏi tranh luận về sự đánh đổi. Hai điểm yếu thường được nhắc tới là thời lượng pin và cụm camera.

iPhone Air các phiên bản màu. Ảnh: Apple

Về pin, trải nghiệm thực tế cho thấy iPhone Air đủ sức đáp ứng một ngày sử dụng, kể cả khi dùng liên tục 5–6 tiếng với tác vụ nặng.

Tuy nhiên, với những ai yêu cầu điện thoại phải duy trì pin đủ cho cả ngày dài chỉ với một lần sạc, iPhone Air chưa hẳn là lựa chọn hoàn hảo.

Về camera, iPhone Air không có ống kính telephoto chuyên dụng. Với những người thường xuyên chụp ảnh bằng smartphone, đây có thể là hạn chế lớn.

Tuy nhiên, cụm camera kép của iPhone Air vẫn đủ đáp ứng nhu cầu chụp nhanh, lưu giữ khoảnh khắc thường nhật hoặc chia sẻ trong nhóm chat.

Thiếu ống kính góc siêu rộng đôi khi buộc người dùng phải lùi lại vài bước, nhưng nhìn chung không phải vấn đề nghiêm trọng.

iPhone Air – một bước ngoặt mới

Sự xuất hiện của iPhone Air không chỉ đơn thuần là thêm một phiên bản iPhone mỏng nhẹ. Nhiều chuyên gia và người dùng nhận định, sản phẩm này gợi nhớ đến khoảnh khắc lịch sử của iPhone X – nơi Apple giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, mở ra hướng đi cho nhiều năm sau.

Một số ý kiến cho rằng iPhone Air có thể chỉ là bàn đạp để Apple thử nghiệm công nghệ cho kính AR hoặc iPhone gập.

Tuy vậy, điều không thể phủ nhận là iPhone Air đã đặt ra một chuẩn mực mới cho dòng iPhone truyền thống. Trong tương lai, Apple hoàn toàn có thể tích hợp thêm pin dung lượng cao hơn, nhiều camera hơn, và các công nghệ tiên tiến khác trong chính thiết kế mỏng nhẹ này.

Video Apple giới thiệu iPhone Air.

Chỉ trong một tuần sau khi mở bán, iPhone Air đã trở thành chủ đề quen thuộc trong các cuộc trò chuyện, từ quán cà phê đến văn phòng. Rất nhiều người hỏi thăm, muốn trải nghiệm thực tế, điều mà ít thế hệ iPhone gần đây đạt được.

Sự quan tâm rộng rãi này cho thấy Apple đã thành công khơi lại cảm giác phấn khích từng gắn liền với các thế hệ iPhone mang tính cách mạng. iPhone Air không chỉ là một chiếc điện thoại mới – nó mang đến cảm giác rằng Apple vẫn biết cách tạo ra điều bất ngờ, khiến cả thị trường một lần nữa phải bàn tán.

iPhone Air không chỉ là một thiết bị “mỏng đến không tưởng”. Nó giải quyết triệt để bài toán cân nặng, mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái mà các dòng iPhone lớn trước đây chưa từng đạt được.

Dù còn hạn chế về pin và camera, iPhone Air đã chứng minh rằng đây không phải một thử nghiệm ngắn hạn mà là khởi đầu cho một kỷ nguyên thiết kế mới.

Trong bối cảnh smartphone dần trở nên bão hòa, iPhone Air đã mang lại một luồng gió mới, khơi gợi lại sự hào hứng của người dùng với mỗi thế hệ iPhone. Và nếu đây chỉ mới là khởi đầu, tương lai của những chiếc “iPhone mỏng nhẹ” chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ hơn.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)