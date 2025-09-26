Sự xuất hiện của loạt iPhone 17 tại các cửa hàng đã khép lại chuỗi ra mắt iPhone 2025 của Apple. Nhưng chắc chắn hãng công nghệ Mỹ này đã hướng mắt về năm 2026. Và có lẽ, người dùng cũng nên làm vậy.

iPhone 17e sẽ mở màn cho loạt flagship Apple năm 2026. Ảnh: Future

Nếu bạn đang cân nhắc mua điện thoại trong năm nay, sẽ luôn hữu ích khi biết những gì đang chờ ở phía trước. Nhờ đó, bạn không rơi vào tình trạng “tiếc nuối” khi một mẫu iPhone mới xuất hiện với những tính năng mà bạn thực sự mong muốn.

Với bức tranh hiện tại, giới công nghệ đã có những dự đoán khá rõ ràng về các kế hoạch tiếp theo của Apple sau iPhone 17.

Tiếp theo: iPhone 17e

Trước đây, khi Apple còn dùng tên iPhone SE cho dòng máy tầm trung, thật khó đoán khi nào phiên bản mới ra đời. Giữa iPhone SE đời đầu và bản 2020 đã cách nhau bốn năm. Phiên bản SE 2022 xuất hiện chỉ để Apple kịp mang kết nối 5G đến người dùng. Sau đó, phải chờ thêm ba năm nữa, iPhone 16e mới được ra mắt.

Tuy nhiên, các tin đồn hiện nay cho rằng người dùng sẽ không phải đợi lâu cho mẫu E tiếp theo. Phần lớn kỳ vọng iPhone 17e sẽ trình làng trong năm 2026, thậm chí có nguồn tin còn dự đoán tháng 5.

Thông thường, thời điểm đó được xem là khá muộn, bởi iPhone 16e ra mắt tháng 2, còn dòng SE thường xuất hiện vào tháng 3 hoặc 4. Nhưng điều này cũng cho thấy Apple không hề tuân theo một khuôn mẫu cố định nào cho dòng iPhone tầm trung.

Về tính năng, có khả năng iPhone 17e sẽ thừa hưởng nhiều công nghệ vừa ra mắt trên iPhone 17. Vấn đề chỉ là những công nghệ nào sẽ được đưa xuống và công nghệ nào Apple giữ lại cho dòng flagship.

Nhiều dự đoán cho rằng iPhone 17e sẽ được trang bị chip A19, lớp vỏ Ceramic Shield 2 và thiết kế Dynamic Island thay cho “tai thỏ” cũ. Tuy nhiên, việc liệu máy có sở hữu màn hình lớn 6,3 inch và tốc độ làm tươi 120Hz như iPhone 17 hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

iPhone 18 và loạt sản phẩm mùa thu 2026

Nếu dựa trên truyền thống, việc dự đoán lịch ra mắt iPhone 18 có vẻ đơn giản. Hầu như năm nào Apple cũng tổ chức sự kiện vào tháng 9, giới thiệu loạt flagship mới. Khi đó, người dùng có thể kỳ vọng sự xuất hiện của iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và phiên bản kế nhiệm của iPhone Air.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Tom’s Guide

Thậm chí, có thể mạnh dạn đoán rằng sự kiện sẽ diễn ra trong tuần thứ hai của tháng 9/2026, cụ thể là tuần bắt đầu từ ngày 7/9. Tuy nhiên, ngày này lại trùng với kỳ nghỉ Lễ Lao động tại Mỹ, khiến lịch trình năm sau có chút khó đoán.

Nhưng mọi chuyện có thể không diễn ra như thường lệ. Một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ thay đổi chiến lược ra mắt, bắt đầu từ iPhone 18.

Theo trang The Information, Apple có thể sẽ ra mắt trước các mẫu cao cấp vào mùa thu 2026, tức là iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và một thiết bị “bí ẩn” (sẽ nói sau). Sau đó, đến mùa xuân 2027, Apple mới giới thiệu iPhone 18 bản thường, iPhone Air kế nhiệm và iPhone 18e.

Lý do được cho là nhằm kích cầu doanh số, dàn trải sức hút iPhone trong suốt cả năm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi, cho rằng người dùng đã quá quen với việc iPhone cao cấp xuất hiện vào mùa thu.

Về tính năng, hiện chưa có nhiều tin tức rò rỉ cụ thể, ngoại trừ việc Face ID dưới màn hình sẽ chưa kịp xuất hiện trên iPhone 18. Một số báo cáo khác cũng cho rằng iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi nhiều về thiết kế so với iPhone 17 Pro.

Cuối cùng: iPhone gập

Thiết bị “bí ẩn” nhiều khả năng chính là chiếc iPhone Fold - mẫu điện thoại màn hình gập được đồn đoán từ lâu.

Trong khi Samsung đã tiến tới thế hệ thứ bảy của dòng Galaxy Z Fold, thì Apple vẫn chưa tung ra sản phẩm nào. Các đối thủ khác như Google, OnePlus, Motorola cũng đã có thiết bị gập, chưa kể đến hàng loạt thương hiệu Trung Quốc liên tục thử nghiệm các kiểu dáng mới.

Xem video concept iPhone gập. (Nguồn: bob obba)

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, iPhone Fold có thể sở hữu thiết kế gần giống Galaxy Z Fold, nhưng Apple đang tập trung giải quyết vấn đề lớn nhất: vết gấp giữa màn hình. Nhiều tin đồn cho rằng Apple đã tìm ra giải pháp để giảm thiểu điểm yếu này.

Chiếc iPhone Air vừa ra mắt được xem là bước đệm cho iPhone Fold, chứng minh Apple có thể sản xuất một thiết bị mỏng nhẹ mà vẫn mạnh mẽ. Với tín hiệu tích cực từ iPhone Air, giới quan sát tin rằng năm 2026 sẽ là “thời điểm vàng” để Apple công bố chiếc iPhone gập đầu tiên, có thể cùng lúc với iPhone 18 Pro hoặc cả loạt sản phẩm mới.

Những kế hoạch được đồn đoán này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua iPhone hiện tại của nhiều người. Nếu bạn muốn tiết kiệm và chờ một mẫu iPhone tầm trung, iPhone 17e trong nửa đầu năm 2026 có thể là lựa chọn đáng chờ đợi. Còn nếu bạn mong ngóng một chiếc iPhone gập, đã đến lúc bắt đầu “để dành” tiền, bởi thiết bị này được dự báo sẽ còn đắt hơn cả iPhone 17 Pro Max giá 1.199 USD.

Dù vậy, nhiều chuyên gia khuyên rằng hãy mua điện thoại khi bạn thực sự cần, miễn là thiết bị hiện tại đáp ứng tốt nhu cầu. iPhone 17 hiện tại vẫn là lựa chọn mạnh mẽ và xứng đáng. Nhưng nếu tin đồn là đúng, thì những gì Apple chuẩn bị tung ra trong 2026 có thể khiến thị trường smartphone bùng nổ một lần nữa.

(Theo Appleinsider, Tom’s Guide)