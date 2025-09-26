Apple cuối cùng cũng chịu tăng tốc độ sạc cho iPhone

Trong nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, Apple vẫn “bảo thủ” khi chỉ hỗ trợ sạc chậm. Trên trang web chính thức, hãng luôn ghi nhận công suất tối đa 20W, khiến iPhone bị chê tụt hậu so với đối thủ.

Các mẫu iPhone 17 vừa ra mắt. Ảnh: PhoneArena

Nhưng với dòng iPhone 17, mọi thứ đã thay đổi. Apple lần đầu tiên mang đến tốc độ sạc tối đa 40W qua cáp, và tin vui là tính năng này không chỉ dành riêng cho bản Pro. Ngay cả iPhone 17 tiêu chuẩn cũng được hỗ trợ, ngoại trừ phiên bản iPhone Air siêu mỏng, vẫn dừng ở mức 20W.

Theo Táo khuyết, iPhone 17 Pro/Pro Max có tốc độ sạc tối đa 40W qua cáp, iPhone 17 tối đa 40W và iPhone Air tối đa 20W.

Trong khi nhiều hãng như Xiaomi hay OnePlus hỗ trợ tốc độ sạc thậm chí còn nhanh hơn, họ lại sử dụng chuẩn độc quyền, dẫn đến hạn chế về tương thích. Apple chọn cách tiếp cận khác: chuẩn USB-C PD (Power Delivery), vốn được sử dụng rộng rãi trên toàn ngành.

Video thử nghiệm tốc độ sạc iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro và 17 Pro Max. (Nguồn: PhoneArena)

Điều này có nghĩa là nếu bạn dùng bộ sạc bên thứ ba từ Anker, Ugreen hay các thương hiệu phổ biến khác, chúng sẽ tương thích tốt với iPhone 17, tương tự như với Galaxy. Trong khi đó, với Xiaomi hay OnePlus, không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả tối đa.

Đáng chú ý, Apple còn áp dụng chuẩn USB PD 3.2 mới nhất, kèm theo giao thức AVS (Adjustable Voltage Supply) bắt buộc. Đây là công nghệ cho phép điều chỉnh điện áp linh hoạt, giúp quá trình sạc ổn định và hiệu quả hơn.

Kết quả thử nghiệm tốc độ sạc iPhone 17

Kết quả thử nghiệm tốc độ sạc iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Nguồn: PhoneArena

Khi thử nghiệm thực tế, kết quả cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với iPhone 16.

Sau 30 phút, iPhone 17 Pro đạt mức 67% pin, so với 58% trên iPhone 16 Pro.

Để sạc đầy hoàn toàn, iPhone 17 cần khoảng 1 giờ 16 phút, trong khi thế hệ trước mất tới 1 giờ 40 phút.

Nguồn: PhoneArena

Đây là bước tiến lớn, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển và cần pin sạc nhanh trong thời gian ngắn.

Bộ sạc Dynamic Power Adapter mới của Apple

Cùng với iPhone 17, Apple giới thiệu thêm bộ sạc mới mang tên Dynamic Power Adapter có giá 40 USD.

Hiện tại, sản phẩm này chỉ bán tại một số thị trường như Mỹ. Điểm thú vị nằm ở chữ “Dynamic”: bộ sạc này có thể đạt mức 60W trong thời gian ngắn, nhưng sau đó hạ về mức 40W ổn định.

Theo một thử nghiệm được chia sẻ trên Reddit, khi dùng để sạc thiết bị lớn như trạm sạc dự phòng, adapter có thể duy trì tốc độ 60W trong 18 phút, rồi giảm xuống còn 40W. Cách ghi nhãn “40W với 60W tối đa” được đánh giá là trung thực hơn so với nhiều bộ sạc bên thứ ba vốn chỉ quảng cáo công suất cao nhất mà không nói rõ giới hạn.

Nhưng người dùng có cần mua bộ sạc Dynamic để đạt tốc độ nhanh nhất?

Câu trả lời là không hẳn. Dù có chút khác biệt nhỏ khi dùng bộ sạc Dynamic, bạn vẫn có thể sử dụng bất kỳ bộ sạc USB-C PD nào đạt 40W để sạc iPhone 17 gần như với kết quả tương tự.

Với bốn bộ sạc khác nhau được thử nghiệm: Samsung 45W, Spigen ArcStation ProGan 65W, Baseus PicoGo 45W và Asus ROG Phone 65W, kết quả đo bằng thiết bị chuyên dụng cho thấy đều đạt khoảng 36W khi sạc iPhone 17.

Điều này chứng tỏ Apple không “khóa” tính năng sạc nhanh vào phụ kiện riêng của mình, khác với chiến lược quen thuộc trước đây.

Việc nâng cấp tốc độ sạc trên iPhone 17 không chỉ là con số, mà còn mang lại trải nghiệm thực tế rõ ràng: bạn chỉ cần 30 phút sạc để có đủ pin dùng cả ngày.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng đảm nhận nhiều tác vụ, từ làm việc, giải trí đến AI xử lý tại chỗ, khả năng nạp năng lượng nhanh là một lợi thế lớn.

Sau nhiều năm bị chê “tụt hậu” về sạc nhanh, Apple cuối cùng đã bước vào cuộc chơi với iPhone 17. Dù tốc độ 40W vẫn chưa thể so với con số 100W hay 120W của Xiaomi và OnePlus, nhưng cách Apple triển khai - ưu tiên sự ổn định, tương thích chuẩn chung và trải nghiệm đồng nhất - lại mang tính thực tiễn cao hơn.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)