Một báo cáo mới tiết lộ rằng iPhone 2027, phiên bản kỷ niệm 20 năm ra đời của dòng iPhone, sẽ được trang bị màn hình hoàn toàn mới.

Công nghệ màn hình mới giúp smartphone có màn hình mỏng hơn, sáng hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Ảnh: 9to5mac

Theo nguồn tin từ ET News, Apple cùng nhiều đối tác đã âm thầm nghiên cứu loại màn hình này trong ít nhất ba năm qua.

Công nghệ màn hình tuyệt đỉnh mới

Đây là phiên bản phát triển từ OLED truyền thống, với sự thay đổi then chốt là loại bỏ lớp phân cực (polarizing layer) – vốn được dùng để ngăn hiện tượng ánh sáng bị mờ trên bề mặt màn hình.

Vấn đề là lớp phân cực này khiến màn hình OLED hiện tại tối đi đáng kể, buộc thiết bị phải tiêu tốn thêm năng lượng để tăng độ sáng bù lại.

Công nghệ mới có tên gọi Color Filter on Encapsulation (CoE) – tức bộ lọc màu tích hợp trong lớp phủ bảo vệ – sẽ thay thế cơ chế cũ. Bộ lọc này giúp giảm phản xạ ánh sáng và đồng thời loại bỏ nhu cầu dùng lớp phân cực.

Kết quả mang lại là màn hình mỏng hơn, sáng hơn và quan trọng hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng iPhone trong tương lai có thể trải nghiệm màn hình chất lượng cao hơn mà vẫn giữ được thời lượng pin lâu dài.

Trước đây, nhiều báo cáo từng cho rằng Apple sẽ áp dụng công nghệ màn hình mỏng mới này cho iPhone Fold, chiếc iPhone màn hình gập vẫn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, báo cáo lần này nhấn mạnh rằng Apple sẽ đưa CoE vào dòng iPhone không gập, và dự kiến áp dụng ngay trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027.

“Apple dự định áp dụng CoE cho dòng smartphone dạng thanh (bar-type) vào năm 2027, để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone”, một quan chức trong ngành công nghiệp cho biết.

Ngoài màn hình, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ có thiết kế toàn bộ bằng kính liền mạch. Đây cũng là ý tưởng đã nhiều lần xuất hiện trong các hồ sơ bằng sáng chế mà Apple nộp trong những năm qua.

Một concept iPhone màn hình tràn viền đẹp lung linh. (Nguồn: ConceptsiPhone)

iPhone kỷ niệm 20 năm cũng được cho sẽ sở hữu một thiết kế đột phá, với màn hình không viền, không khung hiển thị rõ ràng. Một tin tức rò rỉ ban đầu cho rằng Apple đang phát triển màn hình cong cả bốn cạnh, mang đến trải nghiệm hình ảnh không viền thực thụ. Điều này đòi hỏi công nghệ Face ID dưới màn hình và camera trước ẩn dưới màn hình.

Samsung đi trước một bước

Nguồn tin trên cũng khẳng định rằng Apple sẽ không phải hãng đầu tiên thương mại hóa công nghệ này. Nhiều khả năng, người đưa ra thông tin xuất phát từ nội bộ Samsung, bởi ngay sau đó vị này nhấn mạnh: “Chúng tôi đang cố gắng áp dụng công nghệ mới cho các mẫu cao cấp để khẳng định rằng Samsung đi trước Apple”.

Thực tế, Samsung đã áp dụng CoE từ năm 2021 trên mẫu Galaxy Z Fold 3. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thử nghiệm giới hạn trên dòng máy gập.

Dự kiến, Samsung sẽ mở rộng công nghệ CoE sang Galaxy S26 Ultra, dự kiến ra mắt đầu năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc Apple sẽ đi sau ít nhất một năm so với đối thủ lớn nhất của mình trong lĩnh vực màn hình smartphone.

Ai sẽ thống lĩnh thế hệ màn hình mới?

Một số báo cáo trước đây cho rằng màn hình mỏng dành cho iPhone Fold sẽ do Samsung sản xuất, song đó được cho là loại vật liệu và thiết kế chưa từng được chính Samsung áp dụng cho sản phẩm của mình.

Điều này càng làm tăng tính cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ công nghệ, khi Apple phụ thuộc vào Samsung Display trong khâu sản xuất, nhưng đồng thời lại là đối thủ trực tiếp trên thị trường smartphone cao cấp.

Sự kiện iPhone kỷ niệm 20 năm không chỉ mang tính biểu tượng với Apple, mà còn hứa hẹn sẽ là cột mốc công nghệ quan trọng. Việc trang bị màn hình CoE cho iPhone 2027 sẽ giúp Apple khẳng định nỗ lực đổi mới, đồng thời tạo ra sự khác biệt trước làn sóng smartphone AI và gập đang định hình tương lai thị trường.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng yêu cầu cao về độ sáng, độ mỏng và thời lượng pin, màn hình mới có thể trở thành yếu tố hấp dẫn giúp Apple duy trì vị thế dẫn đầu – ngay cả khi họ không phải người đi đầu.

