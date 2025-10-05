Trong suốt nhiều năm qua, những người chọn mua iPhone dòng Pro Max đều có một lý do rất rõ ràng: màn hình lớn. Tuy nhiên, năm nay, iPhone 17 Pro Max có thể là chiếc “Max” cuối cùng thực sự mang danh hiệu đó.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Ảnh: Gizmodo

Lý do là Apple đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới – iPhone màn hình gập. Và khi điều đó xảy ra, khái niệm “Max” có thể không còn mang nghĩa “tối đa” như trước nữa.

Thông thường, từ “max” gợi ý rằng không thể có gì vượt qua nó. Nhưng Apple đã từng phá vỡ quy tắc này khi tung ra chip M1 Ultra, mạnh hơn cả M1 Max. Và dường như lịch sử sắp lặp lại trong dòng sản phẩm iPhone.

iPhone Fold – kẻ thách thức ngôi vương màn hình lớn

Theo các nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy, năm 2026, Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro Max cùng một thiết bị hoàn toàn mới – iPhone Fold, hay có thể mang tên iPhone Ultra.

iPhone Fold sẽ là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược thiết kế.

Tin đồn cho biết máy sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch – nhỏ theo tiêu chuẩn hiện nay. Tuy nhiên, khi mở ra, màn hình trong 7,8 inch sẽ vượt xa mọi iPhone từng có, chính thức trở thành màn hình iPhone lớn nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max gần như sẽ giữ nguyên kích thước 6,9 inch như mẫu hiện tại, bởi Apple vừa tăng kích thước này vào năm ngoái và khó có khả năng thay đổi liên tiếp trong hai năm liền.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: bob obba)

Để so sánh, iPhone 18 Pro Max màn hình 6,9 inch, trong khi iPhone Fold (mở ra) có màn hình 7,8 inch. Rõ ràng, kỷ nguyên “Max = lớn nhất” đang đi đến hồi kết.

Kỷ nguyên mới: Khi Apple thay đổi định nghĩa “Max”

Sự xuất hiện của iPhone Fold đánh dấu bước chuyển mình lớn trong tư duy sản phẩm của Apple. Từ trước đến nay, mỗi khi Apple dùng chữ “Max”, đó là để nói về phiên bản cao cấp nhất, mạnh nhất, lớn nhất.

Mẫu iPhone Fold. Ảnh: 9to5mac

Nhưng khi Fold ra đời, “Max” có thể chỉ còn là một lựa chọn truyền thống cao cấp, trong khi Fold trở thành biểu tượng cho tương lai và sự đổi mới.

Điều này tương tự cách Apple đã làm với chip M1 Max và M1 Ultra — phá bỏ giới hạn của cái gọi là “tối đa”.

Nếu đúng như vậy, iPhone 17 Pro Max năm nay sẽ là chương cuối của thời kỳ “Max là lớn nhất”, trước khi Apple chính thức bước sang một chương mới với iPhone Fold – chiếc iPhone linh hoạt nhất từ trước đến nay.

Người dùng Pro Max sẽ chọn Pro Max hay Fold?

Lần đầu tiên trong lịch sử iPhone, một mẫu khác sẽ có màn hình lớn hơn Pro Max. Và điều này đặt ra một câu hỏi thú vị: với những người yêu thích màn hình khổng lồ, liệu họ có sẵn sàng chuyển sang iPhone Fold?

Với những người dùng công nghệ tiên phong, câu trả lời có thể là “có”. Họ luôn tìm kiếm trải nghiệm mới – và iPhone Fold hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác như một thiết bị 2 trong 1, vừa là iPhone, vừa là iPad mini.

Nhưng đối với phần lớn người dùng truyền thống, Pro Max vẫn sẽ là lựa chọn an toàn. Thiết kế gập vẫn còn mới mẻ, và giá bán dự kiến vượt mốc 2.000 USD sẽ là rào cản không nhỏ.

Ngoài ra, Apple luôn nổi tiếng với sự ổn định và tối ưu hệ sinh thái, vì vậy không ít người dùng sẽ muốn chờ thế hệ Fold thứ hai hoặc thứ ba, khi công nghệ gập của Apple đạt đến độ hoàn thiện cao hơn.

Nếu bạn là người luôn chọn iPhone vì màn hình lớn, trải nghiệm mạnh mẽ, pin “trâu” và độ ổn định cao, iPhone 17 Pro Max có thể là chiếc “Max” cuối cùng giữ trọn ý nghĩa của cái tên ấy.

Từ năm 2026 trở đi, Apple dường như sẽ chia iPhone thành hai hướng: “Max” – biểu tượng của hiệu suất và tính ổn định; “Fold” – biểu tượng của tương lai và công nghệ đột phá.

Câu hỏi đặt ra cho người dùng là bạn sẽ chọn truyền thống đỉnh cao, hay tương lai gập mở? Dù lựa chọn thế nào, một điều chắc chắn: Apple đang sẵn sàng viết lại định nghĩa về “Max” – và mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho iPhone.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)