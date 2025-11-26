“Cuối cùng, chúng tôi đã có những nguyên mẫu đầu tiên", Altman chia sẻ trong một đoạn video được Emerson Collective đăng tải. “Tôi không thể tin nổi chúng lại ấn tượng đến thế và mang đến cảm giác phấn khích đến vậy".

Những chia sẻ này được đưa ra trong buổi thảo luận trên sân khấu cùng Jony Ive - cựu Giám đốc thiết kế của Apple và Laurene Powell Jobs - vợ của cố CEO Apple Steve Jobs, đồng thời là chủ tịch Emerson Collective.

OpenAI và io đều giữ bí mật về thiết bị AI đang được phát triển. Ảnh: Analyticsindiamag

Trước đó, hồi tháng 5, OpenAI đã thâu tóm io - startup do Ive sáng lập - với giá 6,4 tỷ USD bằng cổ phiếu, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển thế hệ thiết bị AI hoàn toàn mới.

Ive đảm nhiệm vai trò thiết kế cho dự án, mở ra kỳ vọng về một sản phẩm mang tinh thần “Apple” nhưng phục vụ AI cấp tiến của OpenAI.

Cả OpenAI và io đều giữ im lặng về tiến triển dự án, khiến giới công nghệ càng thêm tò mò. Ive cho biết thiết bị có thể sẽ được công bố trong vòng 2 năm hoặc sớm hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc phát triển phần cứng luôn chứa đựng sự khó đoán.

Khi được hỏi về hình dạng hay chức năng của thiết bị, Altman từ chối tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, Altman mô tả mục tiêu là tạo ra một “trải nghiệm bình yên” - hoàn toàn đối lập với smartphone mà ông ví như “đi bộ qua Times Square" đầy ồn ào và quá tải thông tin.

Theo Altman, thiết bị AI thông minh trong tương lai sẽ làm việc cho người dùng trong thời gian dài, biết lọc thông tin và chỉ thông báo khi thật sự cần thiết. Ông hình dung một thiết bị có khả năng “biết mọi thứ bạn từng nghĩ, từng đọc, từng nói”.

Kế hoạch phần cứng của OpenAI đang được theo dõi sát sao bởi cả đối thủ lẫn khách hàng tiềm năng. Amazon, Google và Meta đều tung ra nhiều thiết bị hướng tới AI - từ loa thông minh đến kính AR - nhưng chưa sản phẩm nào đủ sức thay đổi ngành phần cứng hay định nghĩa lại tương tác AI.

Nếu OpenAI - chủ sở hữu chatbot được sử dụng nhiều nhất thế giới là ChatGPT - tung ra một thiết bị thành công, sản phẩm đó có thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại và tạo thế cạnh tranh trực tiếp với Apple.

Apple đến nay vẫn chưa ra mắt thiết bị phần cứng nào thiết kế riêng cho AI. Việc nâng cấp Siri, trợ lý giọng nói gần 13 năm tuổi, cũng gặp trục trặc.

Tháng 3 vừa qua, Apple tuyên bố hoãn cải tiến Siri đến năm 2026, khiến hãng bị xem là chậm chân so với cuộc đua AI thế hệ mới.

Trong bối cảnh đó, một thiết bị AI “made by OpenAI” có thể trở thành áp lực lớn đối với hệ sinh thái Apple, đặc biệt nếu sản phẩm mang DNA thiết kế từ Jony Ive, người từng định hình iPhone và nhiều biểu tượng của Apple.

Tuần trước, OpenAI công bố một thỏa thuận với Foxconn, tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới và là đối tác chủ lực của Apple.

Tuy nhiên, cả hai bên cho biết sự hợp tác này tập trung vào xây dựng hạ tầng AI, không đề cập đến sản xuất thiết bị.

Dù sao, việc hợp tác với một nhà sản xuất tầm cỡ như Foxconn khiến giới phân tích tin rằng OpenAI có thể đang chuẩn bị cơ sở cho các sản phẩm phần cứng quy mô lớn hơn trong tương lai.

