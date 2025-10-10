Một báo cáo phân tích mới vừa được công bố đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Apple đang thử nghiệm thiết kế khung máy cho mẫu iPhone Fold - chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng. Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple có thể sử dụng khung lai giữa nhôm và titan cho thiết bị này.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Dù báo cáo không tiết lộ chi tiết kỹ thuật, nguồn tin cho rằng phần khung chính của máy sẽ làm bằng nhôm nhẹ, trong khi bản lề gập - bộ phận chịu áp lực lớn nhất - sẽ được chế tạo từ hợp kim titan dạng “Liquid Metal”. Đây là vật liệu siêu bền, có thể uốn dẻo, thường được sản xuất bằng công nghệ đúc áp lực, rất phù hợp cho các bộ phận chuyển động như bản lề.

Thiết kế: Hai chiếc iPhone Air gắn liền bằng bản lề?

Những tin đồn trước đây cho rằng iPhone Fold sẽ có hình dáng giống hai chiếc iPhone Air ghép lại với nhau bằng một bản lề trung tâm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh chất liệu mà Apple sẽ chọn để tạo nên một thiết bị gập siêu mỏng, đủ nhẹ nhưng vẫn bền bỉ.

Các nhà phân tích từng đề xuất Apple nên dùng thép không gỉ như trên dòng Pro để tăng độ cứng, nhưng điều đó khiến máy quá nặng. Trong khi đó, nhôm giúp giảm đáng kể khối lượng, và titan ở các điểm bản lề sẽ mang lại sự chắc chắn cần thiết.

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo từng tiết lộ rằng Apple cân nhắc dùng khung thép không gỉ kết hợp “liquid metal” cho bản lề. Tuy nhiên, thép vốn nặng hơn nhiều so với nhôm hoặc titan - điều đó là “tối kỵ” đối với một thiết bị gập có hai màn hình.

Để dễ hình dung, iPhone Air nặng 165 gram, và nếu iPhone Fold đúng là “hai chiếc Air ghép lại”, thì trọng lượng sẽ khoảng 330 gram - chưa kể trọng lượng bản lề. So sánh, Galaxy Z Fold7 của Samsung chỉ nặng 215 gram.

Sự chênh lệch này khiến việc dùng khung titan toàn phần hay thép trở nên phi thực tế. Vì vậy, phương án nhôm cho khung – titan cho bản lề được xem là hợp lý nhất, vừa tối ưu khối lượng, vừa duy trì độ cứng vững cần thiết cho phần gập mở liên tục.

Thách thức lớn nhất của Apple là làm sao để iPhone Fold mỏng và nhẹ hơn các đối thủ. Ảnh: 9to5mac

Nếu thông tin của Jeff Pu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple ứng dụng thực tế “Liquid Metal” trong một sản phẩm thương mại quy mô lớn. Loại vật liệu này đã được hãng đăng ký bản quyền từ nhiều năm trước, với khả năng chịu uốn và biến dạng cao, lý tưởng cho cấu trúc bản lề gập mở hàng nghìn lần.

Trong bối cảnh các mẫu điện thoại gập hiện nay vẫn gặp vấn đề về nếp gấp hoặc hỏng cơ cấu bản lề, “Liquid Metal” có thể là lợi thế giúp Apple tạo khác biệt so với Samsung và Google - hai thương hiệu đang dẫn đầu phân khúc này.

Một trong những thách thức lớn nhất của Apple là làm sao để iPhone Fold mỏng và nhẹ hơn các đối thủ. Hiện tại, iPhone Air dày 5,4mm, trong khi Galaxy Z Fold7 chỉ 4,2mm. Điều đó cho thấy Apple còn một chặng đường dài để đạt đến mức độ tinh gọn tương tự.

Nếu thiết kế “hai iPhone Air ghép lại” là thật, Apple sẽ phải tái cấu trúc toàn bộ khung máy, pin, và tấm nền gập để đạt được độ mỏng lý tưởng mà vẫn đảm bảo độ bền. Năm 2025 có thể là giai đoạn Apple thử nghiệm quy trình này, hướng tới một sản phẩm hoàn thiện vào năm 2026.

Sáu năm chờ đợi và câu hỏi lớn: iPhone Fold có thật sự cần thiết?

Từ năm 2019, tin đồn về “iPhone gập” đã liên tục xuất hiện, nhưng mỗi năm Apple lại bị “chậm một năm” vì các trở ngại kỹ thuật, đặc biệt là vấn đề màn hình bị nhăn hoặc gãy nếp theo thời gian.

Giờ đây, dù có nhiều dấu hiệu cho thấy iPhone Fold có thể ra mắt vào năm 2026, giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. Một số cho rằng Apple không cần vội vàng bước vào thị trường điện thoại gập, vốn vẫn còn rất nhỏ so với tổng doanh số smartphone toàn cầu.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: Concept Mob)

Thêm vào đó, sự ra đời của kính thực tế không gian Apple Vision Pro đã mở ra một hướng đi khác cho Apple trong việc “mở rộng màn hình” mà không cần gập bất cứ thứ gì. Khi người dùng có thể đeo lên đầu một “không gian hiển thị vô hạn”, liệu còn ai thật sự cần một chiếc iPhone gập?

Apple dường như hiểu rõ rằng một chiếc iPhone gập dày và nặng hơn Galaxy Z Fold7 sẽ khó lòng được thị trường đón nhận. Hãng chỉ có một cơ hội để thuyết phục người dùng rằng “gập” là tương lai – và cơ hội ấy phải hoàn hảo.

Nếu dự án này bị trì hoãn thêm một lần nữa, iPhone Fold có thể sẽ không bao giờ được ra mắt, trở thành một trong những sản phẩm “huyền thoại chưa bao giờ tồn tại” trong lịch sử Apple - giống như nhiều nguyên mẫu từng bị khai tử trước khi kịp nhìn thấy ánh sáng thị trường.

Dù chưa có xác nhận chính thức, thông tin về khung lai giữa nhôm và titan cho thấy Apple đang bước những bước vững chắc trong hành trình hiện thực hóa iPhone Fold. Nhưng với những thách thức về trọng lượng, độ mỏng và giá thành, tương lai của chiếc iPhone gập đầu tiên vẫn là một ẩn số - giữa ranh giới mỏng manh của đột phá công nghệ và ảo vọng thương mại.

(Theo 9to5Mac, AppleInsider, Macworld)