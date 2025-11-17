Theo nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy Ice Universe, chính bước nhảy vọt về tốc độ bộ nhớ LPDDR5X – lên đến 10,7Gbps – mới là chìa khóa mở ra hàng loạt cải tiến lớn cho khả năng chụp ảnh và quay phim của Galaxy S26 Ultra.

RAM tốc độ cao – nền tảng cho bước tiến vượt bậc

Galaxy S25 Ultra vẫn dựa trên chuẩn RAM thế hệ cũ với tốc độ khoảng 8,5Gbps, đủ nhanh nhưng không thật sự tối ưu cho những tác vụ nặng như xử lý khung hình HDR, phân tích ảnh bằng AI hay ghi hình 8K tốc độ cao.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra nhờ băng thông lớn hơn gần 30% sẽ truyền tải dữ liệu hình ảnh và video nhanh hơn đáng kể.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Concept Mob

Theo Ice Universe, chỉ riêng việc tăng tốc RAM đã có thể tạo ra khác biệt rõ rệt ở camera chính 200MP. Các ảnh chụp ban đêm, vốn cần 1 đến 2 giây để ghép khung hình, sẽ được xử lý nhanh hơn, giảm hẳn độ trễ sau khi bấm máy.

Tốc độ phản hồi của camera cũng được cải thiện, mang đến khả năng chạy các mô hình AI phức tạp hơn để tạo ra ảnh chi tiết và sạch nhiễu hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Quay video 8K và 4K120fps trơn tru hơn

Một trong những giới hạn lớn nhất của quay video độ phân giải cao là lượng dữ liệu khổng lồ đổ về bộ xử lý hình ảnh (ISP). Trên Galaxy S25 Ultra, điều này đôi khi khiến máy phải giảm tốc hoặc bỏ khung hình khi ghi hình 4K 120fps hoặc 8K trong thời gian dài.

Nhờ băng thông vượt trội, Galaxy S26 Ultra sẽ duy trì luồng dữ liệu ổn định hơn cho ISP, giúp video mượt mà, ít lỗi và bền bỉ hơn. Người dùng có thể quay lâu mà không gặp hiện tượng giật, hạ hiệu suất hay nóng máy đột ngột.

Chuyển đổi giữa các camera mượt mà hơn

Những ai thường quay video bằng cách zoom qua lại giữa camera chính và camera tele chắc hẳn từng gặp độ trễ đổi ống kính.

Với S26 Ultra, lượng dữ liệu lớn từ cảm biến sẽ được RAM xử lý nhanh hơn, giúp máy chuyển ống kính gần như ngay lập tức.

Cảm giác liền mạch và chuyên nghiệp hơn rất nhiều, đặc biệt khi quay các đoạn clip cần zoom liên tục.

Xem trước ảnh chính xác hơn, RAW export nhanh hơn 30%

Tốc độ truyền dữ liệu ảnh đến màn hình cũng được hưởng lợi từ RAM nhanh. Điều này khiến hình ảnh hiển thị trong khung ngắm (preview) trở nên sát với ảnh chụp cuối cùng hơn, đặc biệt khi bật HDR hoặc chế độ chụp đêm.

Tốc độ xuất RAW – vốn rất nặng vì ảnh 200MP có dung lượng hàng chục MB mỗi tấm – dự kiến tăng khoảng 30%. Đây là thay đổi được giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp đánh giá cao, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian khi làm việc với loạt ảnh lớn.

Xử lý chân dung, độ sâu và ảnh chuyển động chính xác hơn

Trong chụp ảnh chân dung, độ chính xác của tách chủ thể đóng vai trò quyết định đến chất lượng hiệu ứng xóa phông. Galaxy S26 Ultra, nhờ sự phối hợp hiệu quả hơn giữa NPU và ISP, sẽ cải thiện độ chính xác ở các vùng phức tạp như tóc, viền quần áo hay các chi tiết chuyển động.

Videp concept Galaxy S26 Ultra - 6G. (Nguồn: Concept Mob)

Kết quả là ảnh chân dung tự nhiên, ổn định và ít lỗi hơn – điều mà người dùng S25 Ultra đôi khi phàn nàn trong môi trường ánh sáng khó hoặc khi chủ thể di chuyển.

Chế độ thiên văn và ghép HDR nhanh hơn

Astro Mode – chế độ chụp thiên văn – thường yêu cầu nhiều khung hình phơi sáng dài để ghép lại. Với RAM 10,7Gbps, thời gian ghép khung hình sẽ rút ngắn, giúp quá trình chụp sao hoặc bầu trời đêm mượt và đỡ tốn pin hơn.

Tương tự, quá trình ghép HDR trong video – vốn cần xử lý nhiều luồng dữ liệu YUV song song – sẽ diễn ra nhanh gần như tức thì. Video HDR do đó có dải tương phản rộng hơn và màu sắc tự nhiên hơn.

Hiệu suất tăng 10–15% trong các phiên chụp dài

Một yếu tố quan trọng khác là hiệu năng duy trì trong thời gian dài. Ice Universe cho biết bộ nhớ LPDDR5X tốc độ 10,7Gbps có thể giúp Galaxy S26 Ultra tăng hiệu suất đến 15%, giảm nhiệt và duy trì tần số hoạt động ổn định hơn trong các phiên quay hoặc chụp kéo dài.

Điều này giúp máy tránh tình trạng giảm hiệu suất đột ngột (thermal throttling), vốn là nguyên nhân khiến video bị giật hoặc ảnh xử lý lâu.

Trải nghiệm nhất quán hơn từ trước ra sau

Công nghệ RAM mới không chỉ làm tăng tốc độ xử lý camera mà còn tối ưu hóa toàn bộ trải nghiệm khi sử dụng S26 Ultra.

Việc giảm độ trễ, hạn chế nóng máy và tăng thời lượng pin tạo thành một vòng cải thiện tổng thể, giúp người dùng yên tâm hơn trong các tác vụ nặng.

Camera là điểm nhạy cảm nhất với vấn đề quá nhiệt và băng thông thấp, nên việc nâng cấp RAM mang lại hiệu quả lan tỏa lên mọi chế độ chụp và quay.

Khi phần cứng camera ít thay đổi, RAM sẽ trở thành “người hùng thầm lặng”

Theo nhiều rò rỉ, Galaxy S26 Ultra có thể chỉ bổ sung một cảm biến mới, không phải là một cuộc đại tu camera toàn diện. Do đó, những thay đổi về tốc độ RAM, thuật toán xử lý và tối ưu hóa AI mới chính là yếu tố quan trọng để S26 Ultra vượt qua S25 Ultra – một chiếc máy vốn đã nằm trong nhóm smartphone chụp hình tốt nhất hiện nay.

Kết hợp với các tính năng được đồn đoán như Adaptive Pixel cải tiến, thanh trượt tốc độ lấy nét (focus speed slider) và hệ thống AI xử lý đa khung nâng cấp, Galaxy S26 Ultra hứa hẹn mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh vượt trội hơn một cách toàn diện, cho dù phần cứng cảm biến không thay đổi nhiều.

(Theo PhoneArena, 9to5mac, CNET)