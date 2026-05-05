iOS 27 được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt tại hội nghị WWDC 2026 vào ngày 8/6 và ngay từ bây giờ, hàng loạt thông tin rò rỉ đã hé lộ một trong những bản cập nhật tham vọng nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Theo thông lệ, bản beta dành cho nhà phát triển sẽ được phát hành ngay sau bài phát biểu khai mạc, tiếp theo là bản beta công khai vào tháng 7. Sau giai đoạn thử nghiệm, iOS 27 dự kiến sẽ đến tay người dùng vào tháng 9 trên các thiết bị tương thích.

Siri “lột xác” thành ứng dụng riêng, cạnh tranh trực tiếp chatbot AI

Một trong những thay đổi lớn nhất trên iOS 27 là sự xuất hiện của ứng dụng Siri độc lập. Theo các nguồn tin, Apple đang phát triển một ứng dụng hoàn toàn mới cho Siri, tích hợp tính năng “Extensions” trên cả iPhone, iPad và Mac.

Ứng dụng này cho phép người dùng tương tác với Siri bằng cả văn bản lẫn giọng nói, đồng thời lưu lại lịch sử hội thoại, một bước tiến lớn đưa Siri tiến gần hơn tới các chatbot hiện đại như ChatGPT, Gemini hay Claude.

Không chỉ vậy, Siri còn được tích hợp sâu vào giao diện Dynamic Island. Khi kích hoạt, khu vực này sẽ hiển thị lời nhắc “Search or Ask” cùng hiệu ứng con trỏ phát sáng, mang phong cách thiết kế mới lấy cảm hứng từ đồ họa WWDC 2026.

Đáng chú ý, Apple cũng sẽ mang trở lại các tính năng Siri cá nhân hóa từng bị trì hoãn từ năm 2024. Ví dụ, người dùng có thể hỏi về chuyến bay của người thân hoặc lịch hẹn ăn trưa và Siri sẽ tự động tổng hợp thông tin từ Mail và Messages để trả lời.

CEO Tim Cook cho biết công ty “rất mong chờ mang đến trải nghiệm Siri cá nhân hóa hơn ngay trong năm nay”.

Kết nối vệ tinh 5G: Bước tiến lớn cho iPhone thế hệ mới

iOS 27 được cho là sẽ hỗ trợ kết nối Internet vệ tinh 5G, dù tính năng này có thể chỉ khả dụng trên các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và Ultra với modem C2 mới.

Bên cạnh đó, Apple còn phát triển thêm nhiều tính năng vệ tinh mới như sử dụng bản đồ Apple Maps qua vệ tinh, gửi ảnh qua Messages khi không có sóng di động, hay cho phép ứng dụng bên thứ ba tích hợp khả năng này.

Một cải tiến đáng chú ý là iPhone có thể kết nối vệ tinh mà không cần người dùng phải hướng thiết bị lên bầu trời, giải quyết một trong những hạn chế lớn hiện nay.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Amazon công bố kế hoạch mua lại Globalstar, đối tác cung cấp dịch vụ vệ tinh cho Apple.

Hai bên cũng đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác, đảm bảo nền tảng kết nối vệ tinh cho các sản phẩm hiện tại và tương lai.

Hiện tại, Apple đã cung cấp các tính năng như SOS khẩn cấp, Find My, hỗ trợ cứu hộ và nhắn tin qua vệ tinh, tất cả đều miễn phí tại các khu vực hỗ trợ.

Thay vì một cuộc “đại tu” giao diện, iOS 27 được cho là sẽ đi theo hướng tương tự Mac OS X Snow Leopard, tức tập trung cải thiện hiệu năng, sửa lỗi và tăng độ ổn định hệ thống.

Apple cũng sẽ tinh chỉnh thiết kế Liquid Glass, mang lại trải nghiệm mượt mà và nhất quán hơn, dù không có thay đổi quá lớn về mặt thị giác.

Apple Intelligence mở rộng: AI len sâu vào mọi ngóc ngách

Hệ thống Apple Intelligence tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ trên iOS 27, đặc biệt dành cho các thiết bị từ iPhone 15 Pro trở lên.

Một loạt tính năng mới thuộc Visual Intelligence cho phép người dùng quét nhãn dinh dưỡng để theo dõi calo, quét danh thiếp để lưu liên hệ, hay số hóa vé sự kiện trực tiếp vào ứng dụng Wallet.

Trình duyệt Safari cũng được nâng cấp khi có thể tự động đặt tên nhóm tab dựa trên nội dung, trong khi ứng dụng Photos sẽ bổ sung thêm các công cụ chỉnh sửa ảnh sử dụng AI.

Ngoài ra, Apple cũng đang thử nghiệm bàn phím mới với khả năng tự động sửa lỗi nâng cao, thậm chí đề xuất từ thay thế tương tự Grammarly.

Danh sách thiết bị hỗ trợ: iPhone 11 chính thức bị “khai tử”

Theo nguồn tin rò rỉ, iOS 27 sẽ tương thích với các thiết bị từ iPhone 12 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc các dòng như iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max và iPhone SE (thế hệ 2) sẽ không còn được nâng cấp, dù vẫn nhận bản vá bảo mật iOS 26 trong vài năm tới.

Danh sách hỗ trợ trải dài từ iPhone 12 đến các dòng iPhone 17 và iPhone Air, nhưng các tính năng Apple Intelligence mới sẽ yêu cầu phần cứng mạnh hơn, cụ thể là từ iPhone 15 Pro trở lên.

Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, kết nối vệ tinh và cải tiến hiệu năng, iOS 27 hứa hẹn sẽ không chỉ là một bản cập nhật thường niên, mà còn là bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phần mềm của Apple.

Tuy nhiên, như mọi tin đồn trước thềm WWDC, tất cả vẫn cần chờ xác nhận chính thức. Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, iOS 27 có thể là nền tảng đặt nền móng cho kỷ nguyên iPhone “AI-first” trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, MacRumors)