Một đề xuất quy định mới từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đang khiến ngành công nghệ toàn cầu dậy sóng, khi có thể buộc Apple cùng nhiều hãng sản xuất smartphone phải thay đổi cách đưa sản phẩm ra thị trường Mỹ, thậm chí có thể khiến một số mẫu iPhone chỉ được phép bán trong vòng hai năm.

Lệnh cấm FCC có thể ảnh hưởng đến các mẫu iPhone mới ra mắt. Ảnh: PhoneArena

Đề xuất này vừa được đẩy lên một bước quan trọng sau cuộc bỏ phiếu nhất trí của FCC vào thứ Năm. Nếu được thông qua hoàn toàn, quy định sẽ cấm các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc tham gia kiểm định các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính hay máy ảnh trước khi chúng được bán tại Mỹ. Điều đáng chú ý là theo chính ước tính của FCC, khoảng 75% thiết bị điện tử tại Mỹ hiện đang được thử nghiệm tại Trung Quốc.

Vai trò của kiểm định FCC với smartphone

Trước khi một chiếc smartphone được phép bán ra tại Mỹ, nó phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra cấp phép thiết bị của FCC. Những bài kiểm tra này bao gồm đánh giá phát xạ sóng vô tuyến, khả năng tương thích mạng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khác.

Điều đó có nghĩa là phần lớn các thiết bị, bao gồm iPhone, hiện phụ thuộc vào kết quả kiểm định từ các phòng thí nghiệm Trung Quốc để chứng minh rằng chúng đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý của Mỹ. Nói cách khác, hệ thống kiểm định toàn cầu hiện nay đang dựa đáng kể vào năng lực thử nghiệm của Trung Quốc.

FCC cho biết động thái này nhằm “trừng phạt” các phòng thí nghiệm tại những quốc gia bị coi là mối đe dọa an ninh, trong đó có Trung Quốc. Thay vào đó, cơ quan này muốn chuyển hoạt động kiểm định sang các phòng thí nghiệm tại Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh, với quy trình được đơn giản hóa hơn.

Sau cuộc bỏ phiếu, FCC sẽ công bố một tài liệu mang tên “Notice of Proposed Rulemaking” (NPRM) trên Công báo Liên bang. Tiếp theo là giai đoạn 30–60 ngày để thu thập ý kiến từ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các ông lớn công nghệ như Apple, Samsung Electronics và Google sẽ được phép gửi phản hồi, đưa ra phản đối hoặc đề xuất điều chỉnh quy định. Không chỉ các nhà sản xuất điện thoại, mà cả các phòng thí nghiệm, tổ chức ngành và chính phủ nước ngoài cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến.

Sau đó, FCC sẽ phân tích toàn bộ các đề xuất này và có thể điều chỉnh dự thảo. Trong một số trường hợp, cơ quan này còn có thể đưa ra “Thông báo bổ sung” để tiếp tục đặt câu hỏi và làm rõ các vấn đề liên quan.

Điểm then chốt: Quy tắc 2 năm đối với thiết bị cũ

Một trong những nội dung gây chú ý nhất của đề xuất là liên quan đến các thiết bị đã được kiểm định trước đó. Do Mỹ và Trung Quốc không có thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), các thiết bị cũ, bao gồm nhiều mẫu iPhone, từng được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm Trung Quốc sẽ chỉ được phép tiếp tục bán tại Mỹ trong vòng hai năm kể từ khi quy định mới có hiệu lực.

Sau mốc thời gian này, các sản phẩm đó buộc phải được kiểm định lại tại các phòng thí nghiệm được Mỹ công nhận nếu muốn tiếp tục lưu hành.

Dù quy định nghe có vẻ nghiêm ngặt, vẫn tồn tại một “cửa thoát” cho các công ty. Apple hoàn toàn có thể gửi lại các mẫu iPhone cũ để tái kiểm định tại các phòng thí nghiệm ở Mỹ hoặc tại những quốc gia có ký kết MRA với Mỹ.

Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu iPhone hiện tại sẽ không bị “khai tử” ngay lập tức sau hai năm, miễn là Apple chấp nhận chi thêm chi phí và thời gian để hoàn tất quy trình kiểm định lại. Trong tương lai, nhiều khả năng Apple sẽ bỏ qua hoàn toàn việc kiểm định tại Trung Quốc đối với các mẫu iPhone mới.

Hiện nay, tại Trung Quốc, mọi điện thoại, bao gồm iPhone, đều phải vượt qua chứng nhận CCC (China Compulsory Certificate). Nhiều phòng thí nghiệm tại đây đồng thời thực hiện kiểm định theo tiêu chuẩn FCC, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các hãng công nghệ.

Nếu đề xuất của FCC trở thành luật, Apple có thể buộc phải vận chuyển các thiết bị đã lắp ráp sang quốc gia khác để kiểm định, thay vì thực hiện ngay tại Trung Quốc như hiện nay. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng chi phí vận hành và kéo dài thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Giá iPhone và lịch ra mắt có bị ảnh hưởng?

Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để kết luận liệu quy định mới có khiến giá iPhone tại Mỹ tăng lên hay không, hoặc có làm chậm lịch ra mắt các sản phẩm mới.

Tuy nhiên, với việc chuỗi kiểm định bị thay đổi, khả năng cao Apple và các hãng khác sẽ phải điều chỉnh chiến lược sản xuất và phân phối.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và các yếu tố địa chính trị ảnh hưởng sâu rộng đến chuỗi cung ứng, động thái của FCC có thể là một bước ngoặt lớn đối với toàn bộ ngành công nghệ toàn cầu, không chỉ riêng Apple.

(Theo PhoneArena, Mashable)