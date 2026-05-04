Một hình ảnh được cho là chụp nguyên mẫu thực tế của iPhone 18 Pro vừa xuất hiện trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Ảnh chụp nguyên mẫu thực tế của iPhone 18 Pro vừa xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Majin Bu /X

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở phần “Dynamic Island”, khu vực chứa camera trước và cảm biến, được cho là đã thu nhỏ đáng kể, đúng như những tin đồn suốt thời gian qua.

Theo các nguồn rò rỉ, thế hệ iPhone cao cấp năm 2026 của Apple có thể sẽ sở hữu Dynamic Island nhỏ hơn khoảng 25–30%. Đồng thời, thiết bị cũng được kỳ vọng trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm đầu tiên của TSMC, cùng với camera chính có khẩu độ biến thiên, một nâng cấp đáng chú ý trong nhiếp ảnh di động.

Bí mật phía sau Dynamic Island nhỏ hơn

Bức ảnh mới xuất hiện được cho là nguyên mẫu iPhone 18 Pro đã nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nhiều suy đoán. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng đây có thể là dòng iPhone hoàn toàn mới cuối cùng được phát triển dưới thời CEO Tim Cook trước khi ông chính thức rút lui.

Quan sát từ hình ảnh, kích thước của Dynamic Island có vẻ nhỏ hơn rõ rệt so với các thế hệ hiện tại. Dù chưa thể xác minh tính xác thực, thiết kế này trùng khớp với các bản rò rỉ trước đó của iPhone 18 Pro Max, vốn cũng cho thấy phần “đục lỗ” trên màn hình được thu gọn khoảng 1/4 đến gần 1/3 kích thước.

Điều này nếu trở thành hiện thực sẽ đánh dấu một bước tiến lớn về mặt thẩm mỹ, đồng thời cải thiện trải nghiệm hiển thị, yếu tố mà người dùng iPhone đã mong chờ suốt nhiều năm.

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang hướng tới việc thu nhỏ Dynamic Island bằng cách đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình. Cụ thể, bộ phát hồng ngoại (infrared illuminator) có thể được giấu hoàn toàn dưới lớp hiển thị, trong khi camera trước và máy chiếu điểm (dot projector) vẫn nằm trong một cụm “viên thuốc” nhỏ hơn.

Để đạt được điều này mà không làm giảm độ chính xác của cảm biến, Apple được cho là sẽ áp dụng công nghệ khoan vi mô bằng laser. Phương pháp này cho phép ánh sáng xuyên qua các lớp màn hình một cách chính xác, đảm bảo Face ID vẫn hoạt động hiệu quả.

Những hình ảnh thiết kế iPhone 18 Pro xuất hiện vài ngày trước dường như xác nhận thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: Max Tech

Đây được xem là bước đi chiến lược trong mục tiêu dài hạn của Apple: tạo ra một chiếc iPhone “toàn màn hình” thực thụ, có thể xuất hiện vào thế hệ iPhone 20 trong tương lai.

Hàng loạt nâng cấp đáng chú ý

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, iPhone 18 Pro được cho là vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế tương tự iPhone 17 Pro, nhưng mang đến nhiều nâng cấp quan trọng bên trong.

Đáng chú ý nhất là camera chính với khẩu độ biến thiên lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Công nghệ này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, từ đó kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh, tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn hoặc giữ toàn cảnh sắc nét khi cần.

Ngoài ra, chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC được kỳ vọng mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng và hiệu suất năng lượng. Đây có thể là một trong những nâng cấp lớn nhất về phần cứng trong nhiều năm, giúp iPhone tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua với các đối thủ Android cao cấp.

Theo thông lệ, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9/2026. Đáng chú ý, sự kiện này có thể đánh dấu lần đầu tiên John Ternus đứng trên sân khấu với vai trò lãnh đạo mới, sau khi Tim Cook rời ghế CEO.

Sự chuyển giao này không chỉ mang ý nghĩa về mặt nhân sự mà còn có thể mở ra một chương mới trong chiến lược sản phẩm của Apple, đặc biệt khi hãng đang theo đuổi những thay đổi mang tính cách mạng như iPhone “toàn màn hình”.

Nếu những rò rỉ này là chính xác, việc thu nhỏ Dynamic Island sẽ không chỉ là thay đổi về thiết kế mà còn phản ánh tham vọng dài hạn của Apple trong việc xóa bỏ hoàn toàn các thành phần “lộ diện” trên màn hình.

Kết hợp với chip 2nm và hệ thống camera tiên tiến, iPhone 18 Pro có thể trở thành một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Apple trong thập kỷ này. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng vẫn phải chờ đến sân khấu tháng 9/2026, nơi mọi bí mật sẽ được hé lộ.

(Theo Notebookcheck, AppleInsider)