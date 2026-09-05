Sự kiện ra mắt iPhone Ultra màn hình gập dự kiến diễn ra vào ngày 9/9, nhưng màn trình diễn được Apple kỳ vọng tạo nên cơn sốt mới có thể bị phủ bóng bởi một vấn đề lớn: nguồn cung quá hạn chế.

Quá trình sản xuất iPhone Ultra đang gặp một số vấn đề. Ảnh: @evanblass/ X

Theo báo cáo mới từ Nikkei Asia, sản lượng iPhone Ultra của Apple vào cuối tháng 8 chỉ đạt vài trăm máy mỗi ngày.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức cần thiết để đáp ứng kế hoạch sản xuất. Để đạt mục tiêu đề ra, Apple và các đối tác phải nâng công suất lên tới hàng chục nghìn chiếc mỗi ngày.

Apple cùng các nhà cung cấp được cho là đang làm việc liên tục để đẩy nhanh quá trình sản xuất. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng có thể cần thêm thời gian.

Nếu tình hình không được cải thiện đủ nhanh, iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng khan hàng nghiêm trọng trong những tuần đầu tiên sau khi chính thức bán ra.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi iPhone Ultra được xem là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Đây không chỉ là một mẫu iPhone mới mà còn đánh dấu lần đầu tiên Apple bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập, lĩnh vực mà Samsung và nhiều đối thủ đã tham gia từ nhiều năm trước.

Tiêu chuẩn chất lượng khắt khe khiến Apple phải trì hoãn sản xuất

Nguyên nhân chính khiến sản lượng iPhone Ultra thấp được cho là xuất phát từ chính yêu cầu chất lượng cực kỳ cao của Apple.

Theo các nguồn tin, Apple đã tiến hành thêm một vòng sản xuất thử nghiệm và kiểm định trong tháng 8. Quá trình này khiến hoạt động sản xuất thương mại bị chậm lại nhiều tuần so với kế hoạch ban đầu.

Hai yếu tố được Apple đặc biệt chú trọng là độ bền của bản lề và độ phẳng của màn hình khi mở máy.

Apple được cho là yêu cầu thiết bị phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt hơn, bao gồm số lần đóng mở lớn hơn và các tiêu chuẩn cao hơn về độ bền cũng như khả năng chịu đựng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với một chiếc điện thoại gập. Khác với smartphone dạng thanh truyền thống, thiết bị phải chịu lực tác động liên tục lên bản lề và màn hình trong mỗi lần đóng mở.

Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và độ bền của sản phẩm.

Các báo cáo trước đây cho biết Apple đặt mục tiêu sản xuất khoảng 7-8 triệu chiếc iPhone Ultra trước cuối năm.

Tuy nhiên, những thông tin gần đây cho rằng Apple có thể đã nâng mục tiêu lên khoảng 10 triệu máy.

Nếu con số này chính xác, khoảng cách giữa sản lượng hiện tại và mục tiêu cuối năm là rất lớn.

Một trong những yêu cầu khó nhất của Apple dường như nằm ở màn hình bên trong. Công ty muốn hạn chế tối đa nếp gấp trên màn hình, vốn từ lâu được xem là điểm yếu dễ nhận thấy của smartphone màn hình gập.

Samsung, đối thủ đi đầu trong lĩnh vực này, cũng đang nỗ lực giải quyết vấn đề tương tự. Màn hình bên trong của Galaxy Z Fold 8 được cho là đã đạt độ phẳng khá ấn tượng.

Dù nếp gấp vẫn có thể được nhìn thấy nếu quan sát kỹ, nó gần như biến mất trong quá trình sử dụng thông thường và không còn gây nhiều xao nhãng.

Tuy nhiên, Apple dường như muốn tiến xa hơn. Việc yêu cầu kiểm tra trong điều kiện khắc nghiệt hơn có thể giúp iPhone Ultra đạt độ bền và độ hoàn thiện vượt trội, nhưng đồng thời cũng khiến quá trình sản xuất trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn.

iPhone Ultra có thể bị lùi lịch bán ra?

Trong nhiều tháng qua, đã xuất hiện không ít thông tin về những khó khăn trong quá trình phát triển và sản xuất iPhone Ultra.

Apple được cho là từng gặp vấn đề với vật liệu sử dụng cho bản lề cũng như quy trình sản xuất. Thậm chí, một số nguyên mẫu được cho là từng phát ra tiếng lạch cạch khi sử dụng.

Những trở ngại này làm dấy lên khả năng iPhone Ultra sẽ có lịch mở bán khác đáng kể so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Một kịch bản đang được nhắc đến là Apple vẫn giới thiệu iPhone Ultra tại sự kiện ngày 9/9, nhưng chỉ mở bán hoặc giao hàng muộn hơn.

Tương tự iPhone X trước đây, sản phẩm có thể bắt đầu cho đặt trước và giao đến khách hàng vào cuối tháng 10, thậm chí đầu tháng 11.

Một số dự đoán bi quan hơn còn cho rằng thời điểm bán ra có thể bị đẩy sang mùa xuân năm sau. Tuy nhiên, đây vẫn là những thông tin chưa được Apple xác nhận.

Samsung, Huawei và Xiaomi có thể hưởng lợi

Nếu iPhone Ultra thực sự bị trì hoãn trong thời gian dài, đây có thể là tin vui đối với các đối thủ của Apple.

Samsung hiện đang hưởng lợi từ nhu cầu bất ngờ cao đối với Galaxy Z Fold 8. Trong khi đó, Huawei chuẩn bị giới thiệu thế hệ smartphone ba màn hình gập thứ hai, tiếp tục theo đuổi một phân khúc mà Apple vẫn chưa chính thức tham gia.

Xiaomi cũng dự kiến công bố thêm thông tin về mẫu smartphone màn hình gập dạng rộng Xiaomi 18 Fold vào ngày 7/9, chỉ hai ngày trước sự kiện của Apple.

iPhone Ultra có thể bị lùi lịch bán ra. Ảnh: 9to5mac

Điểm đáng chú ý là Xiaomi 18 Fold, tương tự các thiết bị màn hình gập của Huawei, được cho là chỉ bán tại Trung Quốc. Đây lại chính là thị trường lớn thứ hai của Apple trên toàn cầu.

Nếu iPhone Ultra thiếu hàng trong giai đoạn đầu, các đối thủ Trung Quốc có thể tận dụng khoảng trống này để thu hút nhóm khách hàng đang quan tâm đến smartphone màn hình gập.

Việc Apple đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe để đảm bảo độ bền cho iPhone Ultra là điều dễ hiểu. Một chiếc smartphone màn hình gập có giá cao nhưng nhanh xuống cấp chắc chắn sẽ gây tổn hại lớn đến hình ảnh của Apple.

Tuy nhiên, nếu thời gian trì hoãn quá dài, chiến lược này cũng có thể phản tác dụng.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)