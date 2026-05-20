Nhiều người từng cho rằng cuộc đua công nghệ smartphone gập ba đã sớm đi đến hồi kết khi cả Samsung lẫn Huawei đều đã sở hữu thiết bị tri-fold trong danh mục sản phẩm của mình. Nhưng thực tế cho thấy hai “gã khổng lồ” này chưa hề có ý định dừng lại hay quay về tập trung hoàn toàn vào các mẫu điện thoại gập truyền thống.

Mate XT đời đầu. Ảnh: PhoneArena

Huawei hiện đang là hãng có nhiều kinh nghiệm hơn ở phân khúc này. Sau khi trình làng chiếc Mate XT Ultimate Design đầu tiên trên thế giới với thiết kế gập ba đầy tham vọng, hãng tiếp tục tung ra Mate XTs như một phiên bản nâng cấp nhẹ nhằm hoàn thiện thêm trải nghiệm sử dụng.

Ở phía bên kia, Samsung cuối cùng cũng đã biến Galaxy Z TriFold thành hiện thực sau nhiều năm đồn đoán. Và theo các nguồn tin mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc đang tiếp tục chuẩn bị cho thế hệ tri-fold thứ hai. Điều đáng chú ý là Huawei dường như không muốn để đối thủ vượt lên quá xa.

Huawei chuẩn bị tung “vũ khí” mới

Theo nhiều tin đồn trong ngành, Huawei đang phát triển mẫu smartphone gập ba thứ ba của mình, tạm được gọi là Mate XT 2. Dù đây chưa phải tên chính thức, giới công nghệ hiện vẫn sử dụng cách gọi này để phân biệt với các thế hệ trước.

Thiết bị mới được cho là sẽ có “những thay đổi lớn về thiết kế”. Hiện chưa có nhiều chi tiết cụ thể được tiết lộ, nhưng các nguồn tin cho biết Huawei đang hướng đến một ngoại hình thời trang hơn, tinh tế hơn và cao cấp hơn nữa.

Điều này khá thú vị bởi ngay cả Mate XT lẫn Mate XTs hiện tại vốn đã được đánh giá là những mẫu điện thoại cực kỳ sang trọng và nổi bật trên thị trường. Huawei rõ ràng muốn biến tri-fold không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là sản phẩm thể hiện phong cách sống và đẳng cấp cá nhân.

Nhiều khả năng thông tin chi tiết hơn về thiết kế sẽ xuất hiện vào mùa hè năm nay, khi chuỗi cung ứng và các nguồn rò rỉ bắt đầu hé lộ nhiều dữ liệu hơn.

Giới phân tích dự đoán Mate XT 2 sẽ ra mắt vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2026. Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với thị trường smartphone toàn cầu bởi cũng là lúc thế hệ iPhone mới chuẩn bị xuất hiện.

Dù không còn hiện diện mạnh tại thị trường Mỹ do các lệnh cấm vận, Huawei vẫn phải cạnh tranh khốc liệt với Apple ngay tại sân nhà Trung Quốc. Và áp lực trong năm nay được cho là sẽ còn lớn hơn.

Nguyên nhân nằm ở việc Apple được đồn đoán sẽ tung ra mẫu iPhone gập đầu tiên, có thể mang tên iPhone Fold hoặc iPhone Ultra. Nếu điều này trở thành sự thật, các thương hiệu Trung Quốc như Huawei sẽ đối mặt với bài toán khó: làm thế nào để thuyết phục người dùng nội địa tiếp tục lựa chọn sản phẩm trong nước thay vì đổ xô sang chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Chính vì thế, Huawei cần tạo ra điều gì đó thật sự mới mẻ để duy trì lợi thế tiên phong.

Ngoài những thay đổi về thiết kế và màu sắc, Mate XT 2 nhiều khả năng cũng sẽ được nâng cấp cấu hình phần cứng. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc thiết bị có thể sử dụng vi xử lý Kirin 9050 Pro thế hệ mới.

Dòng chip Kirin của Huawei trong vài năm qua thường bị đánh giá yếu hơn các đối thủ Qualcomm Snapdragon về hiệu năng thuần túy, đặc biệt là trong các bài kiểm tra benchmark hoặc khi xử lý các tựa game cực nặng.

Tuy nhiên, trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày, khoảng cách này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Ngay cả Mate XT hiện tại cũng không bị xem là chậm hay giật lag trong các tác vụ thông thường.

Vì thế, Kirin 9050 Pro có thể sẽ không tạo ra cú nhảy vọt gây choáng ngợp về hiệu năng, nhưng đủ để mang lại trải nghiệm ổn định và tối ưu hơn cho người dùng cao cấp mà Huawei đang hướng đến.

Samsung có đang trở thành “nguồn cảm hứng”?

Điểm thú vị là những tin đồn về Mate XT 2 xuất hiện chỉ vài ngày sau khi giới công nghệ tiết lộ thông tin về Galaxy Z TriFold 2 của Samsung.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: PhoneArena

Theo các báo cáo mới nhất, mẫu tri-fold tiếp theo của Samsung có thể sẽ hỗ trợ bút S Pen tích hợp ngay bên trong thân máy. Đây được xem là nâng cấp cực kỳ đáng giá bởi một thiết bị màn hình lớn như tri-fold sẽ phù hợp hơn nhiều cho nhu cầu ghi chú, làm việc và sáng tạo nội dung.

Nếu Samsung thật sự triển khai thành công ý tưởng này, Huawei hoàn toàn có thể đi theo hướng tương tự. Một chiếc Mate XT 2 hỗ trợ bút cảm ứng sẽ giúp hãng tăng sức cạnh tranh đáng kể, đặc biệt trong nhóm khách hàng doanh nhân và người dùng chuyên nghiệp.

Cuộc chiến smartphone gập ba vì thế đang bước sang giai đoạn mới. Không còn đơn thuần là màn trình diễn công nghệ, các hãng giờ đây phải tìm cách biến tri-fold thành thiết bị thực sự hữu ích, đẹp mắt và đủ hấp dẫn để người dùng sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để sở hữu.

Trong bối cảnh Apple chuẩn bị tham gia cuộc chơi, áp lực dành cho Samsung và Huawei chắc chắn sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

(Theo Macworld, Gizmochina)