Đài CNN ngày 25/6 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, xác nhận việc lực lượng hải quân của IRGC đã tấn công một tàu chở hàng treo cờ Singapore mang tên Ever Lovely tại eo biển Hormuz. Sự việc khiến kế hoạch sơ tán hàng nghìn thuyền viên mắc kẹt trên các tàu ở khu vực Vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột bùng phát phải tạm dừng.

"Giới chức Mỹ không cung cấp thông tin cụ thể về vụ tấn công, trong khi Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc này", CNN cho biết.

Theo báo cáo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tàu Ever Lovely đã bị một vật thể lạ phóng trúng vào mạn phải, làm hư hại khu vực buồng lái. Tuy vậy, thuyền trưởng của con tàu đã xác nhận không có thương vong và vụ việc không tạo ra nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.

Tàu chở hàng di chuyển tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã tạm dừng kế hoạch sơ tán 600 con tàu và khoảng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

"Chúng tôi quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện kế hoạch sơ tán nhằm xác nhận lại rằng các bảo đảm an toàn cần thiết tiếp tục được duy trì đối với các con tàu trong danh sách sơ tán", Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez nói.

Về phía Iran, IRGC ngày 25/6 cho biết đã yêu cầu 3 tàu chở dầu thay đổi hải trình và quay trở lại khu vực Vịnh Ba Tư. "3 tàu này đã di chuyển qua luồng hàng hải phía nam của eo biển Hormuz, mặc dù chúng tôi đã chỉ định các tuyến hàng hải mới cho hoạt động quá cảnh tại khu vực. Sau khi nhận cảnh báo, các tàu này đã quay đầu", IRGC thông tin.

Hải quân Iran nhấn mạnh, việc bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz chỉ áp dụng đối với những tàu di chuyển theo các tuyến hàng hải do IRGC chỉ định. Mọi hậu quả phát sinh từ việc đi ngoài các tuyến hàng hải được chỉ định sẽ do chủ tàu, đơn vị khai thác và thuyền trưởng chịu trách nhiệm.