Oman sẽ mở một hàng lang hàng hải qua eo biển Hormuz. Ảnh: BBC

Hãng RT đưa tin quyết định trên được đưa ra nhằm phối hợp với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và phù hợp với kết quả của những nỗ lực gần đây giữa Mỹ và Iran về hàng hải và ổn định khu vực.

Thông tấn xã Oman ngày 23/6 cho biết: "Dựa trên trách nhiệm của của Oman đối với eo biển Hormuz và tầm quan trọng của tuyến đường này đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời phù hợp với cam kết vững chắc của Oman đối với luật pháp quốc tế và luật biển, nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển mà không áp đặt phí quá cảnh, Oman đã phối hợp với IMO để cung cấp lựa chọn sử dụng một hành lang hàng hải tạm thời cho tất cả các tàu thuyền".

Hành lang hàng hải sẽ được thiết lập theo tọa độ do IMO và các cơ quan chức năng liên quan của Oman công bố. Các tàu thuyền muốn sử dụng tuyến đường này cần phối hợp với tổ chức hàng hải quốc tế.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Oman và Iran tiếp tục bàn về các thỏa thuận hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này trong tương lai.

Cũng trong ngày 23/6, Muscat và Tehran tuyên bố thành lập một nhóm công tác chung với nhiệm vụ đàm phán về việc quản lý hoạt động hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz, các dịch vụ hàng hải được cung cấp tại đây và chi phí liên quan, phối hợp với các quốc gia Vùng Vịnh khác đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế và chủ quyền của các quốc gia giáp với tuyến đường thủy này.