Ông Ali Bagheri - Phó Thư ký phụ trách đối ngoại của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Tasnim

Theo Tasnim, ông Ali Bagheri, phó thư ký phụ trách chính sách đối ngoại tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết như trên sau một tuyên bố của Điện Kremlin, theo đó Nga đang nỗ lực giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran và trước đó đã đề nghị xử lý hoặc lưu trữ uranium đã được làm giàu của Iran.

Khi được hỏi liệu Nga có đang thảo luận với Iran và Mỹ về khả năng chuyển giao uranium đã được làm giàu của Iran hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Chủ đề này từ lâu đã nằm trong chương trình nghị sự".

Liên quan tới các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 2/2 cho hay, chính phủ nước này đang xem xét các khía cạnh của nỗ lực nối lại đàm phán gián tiếp với Mỹ.

Quan chức này lưu ý, trong những năm vừa qua, Iran đã nhiều lần phải trải qua việc Mỹ vi phạm cam kết, không thực hiện lời hứa. Ông nói thêm rằng những kinh nghiệm quý báu này sẽ được xem xét trong tất cả các quyết định trong tương lai.

Ông Baqaei nói thêm, việc dỡ bỏ trừng phạt vẫn là ưu tiên không thể thương lượng của Iran, gắn liền trực tiếp với việc xây dựng lòng tin hạt nhân và chấm dứt áp lực kinh tế bất công đối với người dân Iran.

Trang tin Axios ngày 2/2 đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến gặp nhau tại Istanbul vào 6/2 để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân.