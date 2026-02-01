Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Phản hồi các báo cáo cho rằng đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh vẫn không biết gì về các kế hoạch can thiệp tiềm tàng của Mỹ liên quan tới Iran, ông Trump nói với phóng viên của hãng tin Fox: "Chúng tôi không thể nói cho họ biết kế hoạch. Nếu tôi nói cho họ biết kế hoạch, nó sẽ tệ gần bằng việc nói cho các bạn biết kế hoạch thậm chí có thể tệ hơn... Kế hoạch là Iran đang đàm phán với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem liệu có thể làm gì đó hay không. Nếu không, chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra. Mỹ có một hạm đội lớn đang hướng đến Iran, lớn hơn cả hạm đội ở Venezuela".

Ngày 26/1, ông Trump tuyên bố một hạm đội khổng lồ do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang tiến về Iran. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ quay lại bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng, bao gồm việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump lưu ý, vào tháng 6/2025, Mỹ đã tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong một chiến dịch mang tên Nhát búa nửa đêm. Ông cảnh báo cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn đồng thời kêu gọi không để điều đó xảy ra.

Trước đó, một quan chức cấp cao vùng Vịnh cho hay, Ảrập Xêút sẽ không cho phép Mỹ sử dụng không phận hoặc căn cứ của mình để tấn công Iran. Ông này nói với Fox News rằng "Mỹ chưa chia sẻ mục tiêu hoặc kế hoạch" liên quan đến Iran với các đồng minh vùng Vịnh, bất chấp các cuộc gặp cấp cao gần đây của Ảrập Xêút tại Washington nhằm tìm kiếm sự rõ ràng.